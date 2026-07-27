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Бернем перед встречей с Зеленским пообещал "непоколебимую поддержку" Украины
Бернем перед встречей с Зеленским пообещал "непоколебимую поддержку" Украины - 27.07.2026 Украина.ру
Бернем перед встречей с Зеленским пообещал "непоколебимую поддержку" Украины
Энди Бернем перед встречей с Владимиром Зеленским заявил о непоколебимой поддержке Киева. Об этом 27 июля сообщает Sky News
2026-07-27T09:31
2026-07-27T09:31
2026-07-27T09:31
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"Великобритания плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остаётся непоколебимой. Мы не отступим, пока не добьёмся прочного и справедливого мира для Украины", — сказал Бернем.В понедельник Зеленский отправится в Британию для встречи с новым премьером на базе, где обучают бойцов ВСУ. 56-летний экс-мэр Манчестера, возглавивший правительство 20 июля, фактически ничем не отличается от предшественника.Отметим, что в РУДН указали на стремление Энди Бёрнема продолжать "проукраинский курс" в Великобритании. Новый премьер страны будет ориентироваться прежде всего на британцев, отметила в эфире радиостанции "Говорит Москва" заместитель директора Института исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова. "Энди Бёрнем фактически ничем не отличается [от Кира Стармера — прим. ГМ]. Он эмоционально как будто даёт разгрузку. Стартер всем надоел. Он плохо говорил, он какой-то мямля, тютя, и его решили заменить на человека опытного. Но и его подготовили. Взяли двух-трёхнедельную паузу перед тем, как Стармер ушёл, и его просто установили на этот пост без всяких выборов, без голосования, понимая, что он в принципе ястреб. Он будет придерживаться проукраинского курса. Да, он будет где-то больше популистом, работать на британскую аудиторию, потому что он социальной направленности", — считает эксперт.О новом премьере Британии – в материале "Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера
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новости, британия, москва, киев, владимир зеленский, рудн, вооруженные силы украины, кир стармер, грег вайнер
Новости, Британия, Москва, Киев, Владимир Зеленский, РУДН, Вооруженные силы Украины, Кир Стармер, Грег Вайнер
Бернем перед встречей с Зеленским пообещал "непоколебимую поддержку" Украины
Энди Бернем перед встречей с Владимиром Зеленским заявил о непоколебимой поддержке Киева. Об этом 27 июля сообщает Sky News
"Великобритания плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остаётся непоколебимой. Мы не отступим, пока не добьёмся прочного и справедливого мира для Украины", — сказал Бернем.
В понедельник Зеленский отправится в Британию для встречи с новым премьером на базе, где обучают бойцов ВСУ. 56-летний экс-мэр Манчестера, возглавивший правительство 20 июля, фактически ничем не отличается от предшественника.
Отметим, что в РУДН указали на стремление Энди Бёрнема продолжать "проукраинский курс" в Великобритании. Новый премьер страны будет ориентироваться прежде всего на британцев, отметила в эфире радиостанции "Говорит Москва" заместитель директора Института исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.
"Энди Бёрнем фактически ничем не отличается [от Кира Стармера — прим. ГМ]. Он эмоционально как будто даёт разгрузку. Стартер всем надоел. Он плохо говорил, он какой-то мямля, тютя, и его решили заменить на человека опытного. Но и его подготовили. Взяли двух-трёхнедельную паузу перед тем, как Стармер ушёл, и его просто установили на этот пост без всяких выборов, без голосования, понимая, что он в принципе ястреб. Он будет придерживаться проукраинского курса. Да, он будет где-то больше популистом, работать на британскую аудиторию, потому что он социальной направленности", — считает эксперт.