https://ukraina.ru/20260727/begite-ili-zapasaytes-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-i-vokrug-1081867743.html

"Бегите или запасайтесь". Эксперты и политики о ситуации в стране и вокруг

"Бегите или запасайтесь". Эксперты и политики о ситуации в стране и вокруг - 27.07.2026 Украина.ру

"Бегите или запасайтесь". Эксперты и политики о ситуации в стране и вокруг

В экспертном сообществе обсуждают, как трудно украинцам придётся на этот раз зимовать, почему для России важно освободить весь Донбасс и кому может быть выгодно затягивание войны.

2026-07-27T06:49

2026-07-27T06:49

2026-07-27T06:49

россия

украина

донбасс

николай азаров

дмитрий спивак

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

тцк

северный поток-2

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Бенефициарами украинско-российского конфликта являются США и Китай, считает украинский политолог Дмитрий Спивак. По его словам, каждый день и каждый месяц войны создаёт проблемы для России, а Украина так просто стала полем боя для геополитических игроков."Это трагедия, что вокруг нас… война идёт тут, судьба каждого отдельно взятого украинца вообще никого не интересует в мире, судьба нас как страны — тоже не очень… Там занимаются глобальной битвой друг с другом, в том числе на полях боя Украины", - обрисовал ситуацию эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Спивак предположил, что июль и август станут временем очень жёсткой эскалации, кроме того, сейчас пик противостояния по линии Вашингтон-Пекин. А это значит, что Китай вряд ли будет придерживаться санкций, которые ещё предполагается ввести против России.Сейчас главный вопрос в том, как после эскалации прийти к миру, на который согласятся и Киев, и Москва — интересы РФ тоже придётся учитывать. Варианты ищут, например, это может быть отмена санкций, восстановление совместно с США "Северного потока-2" и т. д., юридическая фиксация невступления Украины в НАТО и т.д.По мнению украинского политолога, требование вывести ВСУ из всё ещё контролируемой Киевом части Донбасса на самом деле обусловлено тем, что без этого трудно будет объяснить гражданам России, "что это было четыре с половиной года и почему реки крови проливаются...".Тут, конечно, надо бы ему вспомнить, кто именно и когда начал кровопролитие и вообще затеял всю эту войну.Что касается Донбасса, то устроителям госпереворота этот регион был абсолютно чуждым с самого начала, заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров. Он напомнил о высказывании тогда ещё президента Украины Петра Порошенко о том, чьи дети пойдут в школу, а чьи будут сидеть в подвалах, о высказываниях Арсения Яценюка и (экс-премьера Украины) Юлии Тимошенко — та вообще "предлагала окружить Донбасс колючей проволокой и сбросить атомную бомбу"."А можно ещё другое вспомнить, что это (жители Донбасса — ред.) не люди, у них там гены совсем не такие… Это говорили придурки, которые для страны Украины не сделали ровным счётом ничего. Напротив, они разрушали всю свою жизнь сознательную, воровали и разрушали. И вот они вякали о том, что Донбасс такой-сякой", - сказал Азаров в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Политик подчеркнул, что Донбасс был донором, кормившим западные области страны. Теперь же, по словам Азарова, эта территория "для Украины закрыта и потеряна навсегда". А освобождение Россией оставшейся части Донбасса крайне важно, в частности, по той причине, что это позволит восстановить нормальное водоснабжение всего региона.Кроме того, это шанс закончить военный конфликт — вот тогда можно будет садиться за стол переговоров. Но не с политиками-марионетками в Киеве, а с хозяевами этих марионеток в Вашингтоне, сказал Азаров. Он добавил, что достижение договорённостей возможно в том случае, если США заинтересованы в установлении мира, а не взяли курс на третью мировую войну, чего тоже нельзя исключать.В свою очередь, Спивак отметил, что о нынешней ситуации в стране в будущем будут писать труды не только историки, но и психоаналитики — будут анализировать, почему в этой ситуации все обсуждают "картонный майдан", спорят о том, на какую должность согласится или не согласится экс-министр обороны Михаил Фёдоров, но при этом никто не говорит о вещах серьёзных, от которых зависит жизнь каждого.Между тем надо бы подумать о том, будет ли зимой обеспечено отопление, хватит ли запасов газа, что будет, если русские вдруг ударят по газораспределительным станциям. Но проплаченные "картонки" даже не поймут, о чём идёт речь, заявил политолог.Действительно, жителям подконтрольной Киеву территории уже сейчас надо озаботиться тем, как им придётся зимовать. Зима для Украины будет трудной, черноморские порты уже стоят, очередь за железнодорожным сообщением. Вполне вероятно, что будут проблемы не только с электроэнергией, теплом и газом, но и с продовольствием."Вся страна может оказаться на грани гуманитарной катастрофы, которую провоцирует Зеленский своими действиями. Чёрная зима уже близко!", - пишет популярный на Украине Telegram-канал "Легитимный", подчёркивая, что все это знают, но "офисные" ничего не сделали для подготовки страны к отопительному сезону - "а значит будет катастрофа, которую Зеленский хочет использовать ради пиара на крови"."Отсюда простой вывод, бегите или запасайтесь. На власть не стоит надеяться, им выгодна катастрофа", - предостерегают авторы тг-канала. Но теплом ведь не запасёшься, да и куда бежать? Далеко не у всех есть такая возможность.Даже среди украинских национал-радикалов растёт обеспокоенность — кто знает, как оно всё завтра повернётся, как пойдут дела? Бывший советник отставленного главы МО Украины печально известный Сергей Стерненко** выразил опасение в связи с тем, что бывший главком ВСУ Александр Сырский имеет в своём распоряжении "личную гвардию", которая похищает людей на заказ, где даже "могут отрезать человеку голову"."На самом деле это вопрос нашей национальной безопасности. А вдруг Сырскому там в один момент, представим, президент не понравится, и он отправит свою личную гвардию на Киев", - заявил Стерненко**.Комментируя это заявление, известный украинский юрист и блогер Тарас Никифорчук отметил, что хотя Сырский и передал уже свои полномочия новому главкому, но это не отменяет его авторитета среди части военных - "поэтому возможно всё, что угодно".Возможно действительно всё. Даже такое - вот отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил в эфире, что для более ясного осознания обществом того факта, что идёт война, необходимо, чтобы российский снаряд взорвался в каждом украинском огороде или в каждом дворе."Редчайший людоед", - так оценил этого персонажа Никифорчук, напомнив, что снарядов и без того взорвалось достаточно в разных городах. И привёл фрагмент видео, в котором собеседник отставного генерала поддакивает ему и заявляет, что вообще он одобряет разрушения — мол, если бы не Россия, то тогда самим надо было бы всё разрушить, чтобы потом "отстраивать на новых технологиях".С такими друзьями и врагов не надо, констатировал блогер. По его словам, нормальные люди на Украине хотят только одного — мира. Но есть и некоторые совсем "отбитые" особи, которые выступают за бесконечную войну, хотя сами лезть в окопы почему-то не торопятся.А те простые украинцы, которые не смогли надёжно спрятаться, тех ловят сотрудники ТЦК и отправляют фактически на верную смерть.Кому это выгодно? Продолжение войны "на руку и в радость противникам и России, и Украины", заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске 25 июля.По словам лидера Казахстана, природу конфликта между Украиной и РФ не понятна для многих. Он выразил сожаления в связи с тем, что на этой войне гибнут молодые люди, "это братских народов". И предложил "заморозить" конфликт и вернуться к Стамбульской формуле 2.0 - "естественно, под гарантии великих держав, включая Россию".Комментируя это предложение президента Казахстана, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с учётом позиции Киева, "как таковая заморозка невозможна". Для России же главное — достижение целей СВО.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаПодробнее о происходящем на Украине — в материале Сергея Зуева "Падлы и сволочи в Верховной Раде". Эксперты и политики о ситуации в стране и вокруг

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Сергей Зуев

россия, украина, донбасс, николай азаров, дмитрий спивак, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, тцк, северный поток-2, эксклюзив