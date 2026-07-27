Неутешительные прогнозы Зеленского: мобилизация, тяжелая зима и причины отставок. Интервью Sky News - 27.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260727/neuteshitelnye-prognozy-zelenskogo-mobilizatsiya-tyazhelaya-zima-i-prichiny-otstavok-intervyu-sky-news-1081874905.html
Неутешительные прогнозы Зеленского: мобилизация, тяжелая зима и причины отставок. Интервью Sky News
Неутешительные прогнозы Зеленского: мобилизация, тяжелая зима и причины отставок. Интервью Sky News - 27.07.2026 Украина.ру
Неутешительные прогнозы Зеленского: мобилизация, тяжелая зима и причины отставок. Интервью Sky News
Владимир Зеленский в интервью Sky News раскрыл истинные причины кадровой чистки в военном руководстве и обозначил главную задачу для нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. И это далеко не победа на фронте, а новая волна мобилизации
2026-07-27T11:20
2026-07-27T12:41
эксклюзив
украина
иран
киев
владимир зеленский
михаил драпатый
вооруженные силы украины
украина.ру
александр федоров
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/18/1081832087_0:67:1089:680_1920x0_80_0_0_55749404e8c37c42448faa2de665579b.jpg
Мобилизация любой ценойВладимир Зеленский не скрывает: осенью Украину может ждать катастрофа. По его словам, уже в октябре Россия якобы может выставить дополнительно 500 тысяч военных. Стоит отметить, что Москва планы проводить мобилизацию отрицает. И единственный ответ Киева на предполагаемый шаг Москвы — новый мобилизационный рывок."Главный вызов — мобилизация. Нам нужен новый подход, новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием", — заявил Зеленский."У меня нет времени на разговоры"Зеленский также объяснил кадровые перестановки в Министерстве обороны и военном руководстве страны: ему просто надоело разбираться в склоках подчиненных."У меня нет времени сначала слушать одну сторону, а затем другую. Эти две стороны должны встречаться не каждый день, а каждый час, пока наше небо не будет защищено. Я не должен выяснять, кто прав, а кто нет", — заявил он.Украинский политик признал, что проблема с диалогом между экс-министром обороны Михаилом Федоровым и бывшим главком ВСУ Александром Сырским длилась месяцами. "Одна или другая сторона не может этого решить", — сказал Зеленский. И добавил, что уважает обоих, но "они должны работать вместе, иначе не смогут ничего дать".На прямой вопрос, может ли он вернуть Федорова на должность министра, Зеленский отвечать не стал. Солдаты важнее дроновОтдельно Зеленский прошелся по федоровской ставке на технологическую войну. Признавая успехи экс-министра в развитии дронов, глава киевского режима напомнил: никакие беспилотники не заменят пехоту."Если у вас не будет солдат на фронте, вы потеряете одну территорию, потеряете деревню, а после села вы потеряете город", — сказал он."Готовьтесь к очень тяжелой зиме"Объясняя назначение экс-главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого премьер-министром, Зеленский сделал еще одно мрачное признание."Прежде всего, нам придется подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или не настолько. Это будет зависеть от партнеров и от нас", — сказал он.По его словам, Украине необходим премьер, который понимает грядущие вызовы и "сосредоточен на энергетических вопросах". Ранее Зеленский уже заявлял, что "полностью недоволен" подготовкой страны к зиме. Именно на это он ориентировался при назначении Корецкого. Иран и КНДР "уже напали"Не обошлось и без эскалационной риторики главы киевского режима. Зеленский заявил, что Иран и Северная Корея "уже напали" на Украину. "Что они сделали? Они напали на нас? Я думаю, да. Так что они уже это сделали", — сказал он. Поэтому Киев должен быть крайне осторожным, чтобы "не открыть новый фронт", добавил глава киевского режима.Иран и КНДР, по версии Зеленского, уже воюют против Украины. Значит, можно требовать еще больше оружия и еще больше денег. И под эту риторику — новую мобилизацию. О других заявлениях Зеленского в интервью Sky news – в материале Зеленский признал проблему с мобилизацией в ВСУ на сайте Украина.ру.
украина
иран
киев
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Мария Илащук
Мария Илащук
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/18/1081832087_47:0:1043:747_1920x0_80_0_0_24c1753e90298a495ad487d69951929d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, иран, киев, владимир зеленский, михаил драпатый, вооруженные силы украины, украина.ру, александр федоров, москва, михаил федоров, сергей корецкий, нафтогаз
Эксклюзив, Украина, Иран, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Александр Федоров, Москва, Михаил Федоров, Сергей Корецкий, Нафтогаз

Неутешительные прогнозы Зеленского: мобилизация, тяжелая зима и причины отставок. Интервью Sky News

11:20 27.07.2026 (обновлено: 12:41 27.07.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruЗеленский утверждает, что якобы никогда не употреблял кокаин с Макроном
Зеленский утверждает, что якобы никогда не употреблял кокаин с Макроном - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский в интервью Sky News раскрыл истинные причины кадровой чистки в военном руководстве и обозначил главную задачу для нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. И это далеко не победа на фронте, а новая волна мобилизации
Мобилизация любой ценой
Владимир Зеленский не скрывает: осенью Украину может ждать катастрофа. По его словам, уже в октябре Россия якобы может выставить дополнительно 500 тысяч военных. Стоит отметить, что Москва планы проводить мобилизацию отрицает.
И единственный ответ Киева на предполагаемый шаг Москвы — новый мобилизационный рывок.
"Главный вызов — мобилизация. Нам нужен новый подход, новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием", — заявил Зеленский.
"У меня нет времени на разговоры"
Зеленский также объяснил кадровые перестановки в Министерстве обороны и военном руководстве страны: ему просто надоело разбираться в склоках подчиненных.
"У меня нет времени сначала слушать одну сторону, а затем другую. Эти две стороны должны встречаться не каждый день, а каждый час, пока наше небо не будет защищено. Я не должен выяснять, кто прав, а кто нет", — заявил он.
Украинский политик признал, что проблема с диалогом между экс-министром обороны Михаилом Федоровым и бывшим главком ВСУ Александром Сырским длилась месяцами.
"Одна или другая сторона не может этого решить", — сказал Зеленский. И добавил, что уважает обоих, но "они должны работать вместе, иначе не смогут ничего дать".
На прямой вопрос, может ли он вернуть Федорова на должность министра, Зеленский отвечать не стал.
Солдаты важнее дронов
Отдельно Зеленский прошелся по федоровской ставке на технологическую войну. Признавая успехи экс-министра в развитии дронов, глава киевского режима напомнил: никакие беспилотники не заменят пехоту.
"Если у вас не будет солдат на фронте, вы потеряете одну территорию, потеряете деревню, а после села вы потеряете город", — сказал он.
"Готовьтесь к очень тяжелой зиме"
Объясняя назначение экс-главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого премьер-министром, Зеленский сделал еще одно мрачное признание.
"Прежде всего, нам придется подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или не настолько. Это будет зависеть от партнеров и от нас", — сказал он.
По его словам, Украине необходим премьер, который понимает грядущие вызовы и "сосредоточен на энергетических вопросах".
Ранее Зеленский уже заявлял, что "полностью недоволен" подготовкой страны к зиме. Именно на это он ориентировался при назначении Корецкого.
Иран и КНДР "уже напали"
Не обошлось и без эскалационной риторики главы киевского режима. Зеленский заявил, что Иран и Северная Корея "уже напали" на Украину.
"Что они сделали? Они напали на нас? Я думаю, да. Так что они уже это сделали", — сказал он. Поэтому Киев должен быть крайне осторожным, чтобы "не открыть новый фронт", добавил глава киевского режима.
Иран и КНДР, по версии Зеленского, уже воюют против Украины. Значит, можно требовать еще больше оружия и еще больше денег. И под эту риторику — новую мобилизацию.
О других заявлениях Зеленского в интервью Sky news – в материале Зеленский признал проблему с мобилизацией в ВСУ на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаИранКиевВладимир ЗеленскийМихаил ДрапатыйВооруженные силы УкраиныУкраина.руАлександр ФедоровМоскваМихаил ФедоровСергей КорецкийНафтогаз
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:57Британия передаст Украине права на оборудование для ударных дронов
12:48Во Вроцлаве трое поляков напали на украинца из-за его акцента
12:31Европа рассматривает новый подход к санкциям против России
12:21Белгород и Харьков атакованы, Севастополь отбил налёт, Коммунарка освобождена. Новости СВО
12:21Трамп отрицает нехватку боеприпасов для войны с Ираном
12:10Мирные жители ЛНР атакованы — есть погибшие и раненые
12:10Быстрого запуска украинского производства ракет Patriot не будет. Новости к этому часу
12:04Военный эксперт Михаил Поликарпов: Если ВСУ не удержат Доброполье и Дружковку, Краматорск будет отрезан
12:02Британия передаст Украине права на систему РЭБ Stone Cloak
11:39Пентагон признал предел эффективности ударов по Ирану
11:30ВС РФ поразили два сухогруза в порту Николаева. Новости СВО
11:20Неутешительные прогнозы Зеленского: мобилизация, тяжелая зима и причины отставок. Интервью Sky News
11:00Зеленский пугает мобилизацией в РФ, чтобы оправдать свою. Хроника событий на утро 27 июля
10:58Зеленский предупредил украинцев о грядущей зиме. Новости к этому часу
10:23Зеленский признал проблему с мобилизацией в ВСУ
09:57Зеленский назвал два условия, при которых новое руководство ВСУ сохранит посты
09:54В Днепропетровске после взрывов нечем дышать. Новости СВО
09:31Бернем перед встречей с Зеленским пообещал "непоколебимую поддержку" Украины
09:22ФСБ задержала россиянина, шпионившего на разведку Новой Зеландии
08:59Погибли и пострадали люди, разрушены дома. ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией
Лента новостейМолния