https://ukraina.ru/20260727/neuteshitelnye-prognozy-zelenskogo-mobilizatsiya-tyazhelaya-zima-i-prichiny-otstavok-intervyu-sky-news-1081874905.html

Неутешительные прогнозы Зеленского: мобилизация, тяжелая зима и причины отставок. Интервью Sky News

Неутешительные прогнозы Зеленского: мобилизация, тяжелая зима и причины отставок. Интервью Sky News - 27.07.2026 Украина.ру

Неутешительные прогнозы Зеленского: мобилизация, тяжелая зима и причины отставок. Интервью Sky News

Владимир Зеленский в интервью Sky News раскрыл истинные причины кадровой чистки в военном руководстве и обозначил главную задачу для нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. И это далеко не победа на фронте, а новая волна мобилизации

2026-07-27T11:20

2026-07-27T11:20

2026-07-27T12:41

эксклюзив

украина

иран

киев

владимир зеленский

михаил драпатый

вооруженные силы украины

украина.ру

александр федоров

москва

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Мобилизация любой ценойВладимир Зеленский не скрывает: осенью Украину может ждать катастрофа. По его словам, уже в октябре Россия якобы может выставить дополнительно 500 тысяч военных. Стоит отметить, что Москва планы проводить мобилизацию отрицает. И единственный ответ Киева на предполагаемый шаг Москвы — новый мобилизационный рывок."Главный вызов — мобилизация. Нам нужен новый подход, новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием", — заявил Зеленский."У меня нет времени на разговоры"Зеленский также объяснил кадровые перестановки в Министерстве обороны и военном руководстве страны: ему просто надоело разбираться в склоках подчиненных."У меня нет времени сначала слушать одну сторону, а затем другую. Эти две стороны должны встречаться не каждый день, а каждый час, пока наше небо не будет защищено. Я не должен выяснять, кто прав, а кто нет", — заявил он.Украинский политик признал, что проблема с диалогом между экс-министром обороны Михаилом Федоровым и бывшим главком ВСУ Александром Сырским длилась месяцами. "Одна или другая сторона не может этого решить", — сказал Зеленский. И добавил, что уважает обоих, но "они должны работать вместе, иначе не смогут ничего дать".На прямой вопрос, может ли он вернуть Федорова на должность министра, Зеленский отвечать не стал. Солдаты важнее дроновОтдельно Зеленский прошелся по федоровской ставке на технологическую войну. Признавая успехи экс-министра в развитии дронов, глава киевского режима напомнил: никакие беспилотники не заменят пехоту."Если у вас не будет солдат на фронте, вы потеряете одну территорию, потеряете деревню, а после села вы потеряете город", — сказал он."Готовьтесь к очень тяжелой зиме"Объясняя назначение экс-главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого премьер-министром, Зеленский сделал еще одно мрачное признание."Прежде всего, нам придется подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или не настолько. Это будет зависеть от партнеров и от нас", — сказал он.По его словам, Украине необходим премьер, который понимает грядущие вызовы и "сосредоточен на энергетических вопросах". Ранее Зеленский уже заявлял, что "полностью недоволен" подготовкой страны к зиме. Именно на это он ориентировался при назначении Корецкого. Иран и КНДР "уже напали"Не обошлось и без эскалационной риторики главы киевского режима. Зеленский заявил, что Иран и Северная Корея "уже напали" на Украину. "Что они сделали? Они напали на нас? Я думаю, да. Так что они уже это сделали", — сказал он. Поэтому Киев должен быть крайне осторожным, чтобы "не открыть новый фронт", добавил глава киевского режима.Иран и КНДР, по версии Зеленского, уже воюют против Украины. Значит, можно требовать еще больше оружия и еще больше денег. И под эту риторику — новую мобилизацию. О других заявлениях Зеленского в интервью Sky news – в материале Зеленский признал проблему с мобилизацией в ВСУ на сайте Украина.ру.

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Мария Илащук

эксклюзив, украина, иран, киев, владимир зеленский, михаил драпатый, вооруженные силы украины, украина.ру, александр федоров, москва, михаил федоров, сергей корецкий, нафтогаз