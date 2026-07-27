Зеленский назвал два условия, при которых новое руководство ВСУ сохранит посты - 27.07.2026 Украина.ру
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Зеленский назвал два условия, при которых новое руководство ВСУ сохранит посты
Зеленский назвал два условия, при которых новое руководство ВСУ сохранит посты - 27.07.2026 Украина.ру
Зеленский назвал два условия, при которых новое руководство ВСУ сохранит посты
Владимир Зеленский в интервью Sky News обозначил ключевые задачи для нового военного командования Украины
2026-07-27T09:57
2026-07-27T09:57
новости
украина
белгород
чернигов
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
мид
минобороны
михаил федоров
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"Главный вызов — мобилизация. Нам нужен новый подход, новые шаги. Чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием", — заявил Зеленский, объяснив увольнение Михаила Фёдорова и Александра Сырского тем, что "на протяжении нескольких месяцев между ними существовали проблемы с диалогом".Второй ключевой задачей он назвал усиление противовоздушной обороны, признав, что Украине не хватает противоракетных систем. Ранее Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и Минобороны. Новым главкомом ВСУ назначен Михаил Драпатый.О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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новости, украина, белгород, чернигов, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, мид, минобороны, михаил федоров
Новости, Украина, Белгород, Чернигов, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, МИД, Минобороны, Михаил Федоров

Зеленский назвал два условия, при которых новое руководство ВСУ сохранит посты

09:57 27.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ruЗеленский заявил, что экс-глава МВД Клименко станет секретарем СНБО вместо Умерова
Зеленский заявил, что экс-глава МВД Клименко станет секретарем СНБО вместо Умерова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Владимир Зеленский в интервью Sky News обозначил ключевые задачи для нового военного командования Украины
"Главный вызов — мобилизация. Нам нужен новый подход, новые шаги. Чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием", — заявил Зеленский, объяснив увольнение Михаила Фёдорова и Александра Сырского тем, что "на протяжении нескольких месяцев между ними существовали проблемы с диалогом".
Второй ключевой задачей он назвал усиление противовоздушной обороны, признав, что Украине не хватает противоракетных систем.
Ранее Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и Минобороны. Новым главкомом ВСУ назначен Михаил Драпатый.
О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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