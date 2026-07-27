https://ukraina.ru/20260727/zelenskiy-nazval-dva-usloviya-pri-kotorykh-novoe-rukovodstvo-vsu-sokhranit-posty-1081870999.html

Зеленский назвал два условия, при которых новое руководство ВСУ сохранит посты

Зеленский назвал два условия, при которых новое руководство ВСУ сохранит посты - 27.07.2026 Украина.ру

Зеленский назвал два условия, при которых новое руководство ВСУ сохранит посты

Владимир Зеленский в интервью Sky News обозначил ключевые задачи для нового военного командования Украины

2026-07-27T09:57

2026-07-27T09:57

2026-07-27T09:57

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вооруженные силы украины

мид

минобороны

михаил федоров

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"Главный вызов — мобилизация. Нам нужен новый подход, новые шаги. Чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием", — заявил Зеленский, объяснив увольнение Михаила Фёдорова и Александра Сырского тем, что "на протяжении нескольких месяцев между ними существовали проблемы с диалогом".Второй ключевой задачей он назвал усиление противовоздушной обороны, признав, что Украине не хватает противоракетных систем. Ранее Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и Минобороны. Новым главкомом ВСУ назначен Михаил Драпатый.О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, белгород, чернигов, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, мид, минобороны, михаил федоров