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Зеленский пугает мобилизацией в РФ, чтобы оправдать свою. Хроника событий на утро 27 июля

Зеленский пугает мобилизацией в РФ, чтобы оправдать свою. Хроника событий на утро 27 июля - 27.07.2026 Украина.ру

Зеленский пугает мобилизацией в РФ, чтобы оправдать свою. Хроника событий на утро 27 июля

Владимир Зеленский обвиняет Иран и КНДР в нападении на Украину. Кроме того, Киев готовит "новый подход" к мобилизации

2026-07-27T11:00

2026-07-27T11:00

2026-07-27T11:18

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Владимир Зеленский в очередной раз предпринял отчаянную попытку переложить ответственность за провалы на фронте на третьи страны, обвинив Иран и КНДР в прямом нападении на Украину. В интервью британскому телеканалу Sky News украинский политик призвал "быть честными" и признать, что Тегеран и Пхеньян уже являются участниками конфликта на стороне России.При этом глава киевского режима признал, что Украина должена действовать осторожно и не допускать открытия нового фронта, однако, по его словам, невозможно игнорировать поддержку, которую Москве якобы оказывают Иран и КНДР. Очевидно, что подобные заявления направлены на оправдание собственных военно-политических просчетов и попытку выклянчить у Запада новые пакеты военной помощи.Какой вызов уготован Драпатому?В этом же интервью Зеленский озвучил главный приоритет нового военного руководства Украины — усиление мобилизации. Он заявил, что уже в октябре Киев может столкнуться с угрозой в виде дополнительных 500 тысяч российских военнослужащих, хотя Москва планы по проведению мобилизации категорически отрицает."Главный вызов — мобилизация. Нам нужен новый подход, новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием", — заявил Зеленский, фактически признав катастрофическое положение с комплектованием украинской армии.Именно этой причиной украинский политик объяснил кадровые перестановки — увольнение министра обороны Михаила Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его словам, между ними несколько месяцев отсутствовал диалог, что парализовало работу оборонного ведомства.Второй ключевой задачей Зеленский назвал усиление противовоздушной обороны, отметив острейший дефицит противоракетных систем. "У меня нет времени сначала слушать одну сторону, а затем другую. Эти две стороны должны встречаться не каждый день, а каждый час, пока наше небо не будет защищено. Я не должен выяснять, кто прав, а кто нет", — заявил глава киевского режима, подчеркнув критическую ситуацию с защитой неба.Зеленский инициировал отставку Федорова 16 июля, а Сырского уволил только после начала так называемого "картонного майдана", когда протесты в Киеве и других городах достигли пика. Таким образом, кадровая чехарда в Киеве — не результат стратегического планирования, а вынужденная реакция на системный кризис управления.Фронтовая сводка Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 276 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночь с 26 на 27 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, массированная атака БПЛА была отражена над территориями 18 субъектов Российской Федерации. Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Удмуртской Республикой, Краснодарским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Шевченко. Российские войска продолжают наступление на Мирное, Красноярское и восточные окраины Доброполья. Освобождение Шевченко создает условия для дальнейшего охвата и окружения украинских формирований в этом районе.На Константиновском направлениипродолжаются бои в Алексеево-Дружковке и Осыково. Зафиксировано продвижение российских подразделений к Подольскому и Червоному. Наносятся удары по логистическим цепочкам ВСУ, что серьезно осложняет снабжение противника.На Днепровском направлении сорвана ротация украинских войск. Зафиксировано продвижение российских подразделений западнее Благодатного. Тяжелые бои продолжаются в районе Искры, где противник пытается удержать позиции, но успеха не имеет.На Краснолиманском направлении продолжаются городские бои. Российские подразделения закрепляются на занятых рубежах и продвигаются в сторону Боровой, расширяя зону контроля.На Харьковском направлении российские войска закрепляются в Ивашкино. Продолжаются бои за Устиновку. Авиация и беспилотные летательные аппараты работают по резервам противника, не давая ВСУ возможности перебрасывать силы для контратак.Бенефициарами украинско-российского конфликта являются США и Китай. Подробнее - в материале "Бегите или запасайтесь". Эксперты и политики о ситуации в стране и вокруг

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эксклюзив, хроники, россия, иран, украина, владимир зеленский, михаил федоров, александр сырский, вооруженные силы украины, украина.ру