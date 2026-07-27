https://ukraina.ru/20260727/belgorod-i-kharkov-atakovany-sevastopol-otbil-nalt-kommunarka-ossvobozhdena-novosti-svo-1081876359.html

Белгород и Харьков атакованы, Севастополь отбил налёт, Коммунарка освобождена. Новости СВО

Белгород и Харьков атакованы, Севастополь отбил налёт, Коммунарка освобождена. Новости СВО - 27.07.2026 Украина.ру

Белгород и Харьков атакованы, Севастополь отбил налёт, Коммунарка освобождена. Новости СВО

Мирные жители пострадали в Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, освобождена Коммунарка (Христофоровка) в Днепропетровской области. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-27T12:21

2026-07-27T12:21

2026-07-27T12:21

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🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в Харькове;🟥 Бойцы ВС РФ уничтожают "карманы" с боевиками ВСУ восточнее Константиновки, освобожденной ранее, сообщил ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин."Это, в свою очередь, позволит развивать наступление на дружковско-краматорском направлении с нескольких сторон", - отметил он;🟥 В результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщает оперштаб Белгородской области."В Белгороде ещё один коммерческий объект атакован беспилотником. Женщину со множественными осколочными ранениями ног и руки скорая помощь доставляет в областную клиническую больницу. В городе Шебекино при атаке FPV-дрона на ГАЗель мужчина получил множественные осколочные ранения мягких тканей головы и руки", - уточнили в оперштабе;🟥 29 украинских беспилотников сбили над Севастополем и морем за минувшие сутки. Никто из людей не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев;🟥 Ряд источников сообщают об освобождении населенного пункта Коммунарка (Христофоровка) в Днепропетровской области, пишет блогер Юрий Котенок;🟥 Удар нанесён по Лозовой в Харьковской области.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский пугает мобилизацией в РФ, чтобы оправдать свою. Хроника событий на утро 27 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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