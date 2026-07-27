https://ukraina.ru/20260727/v-dnepropetrovske-posle-vzryvov-nechem-dyshat-novosti-svo--1081868197.html
В Днепропетровске после взрывов нечем дышать. Новости СВО
В Днепропетровске после взрывов нечем дышать. Новости СВО - 27.07.2026 Украина.ру
В Днепропетровске после взрывов нечем дышать. Новости СВО
Сильный запах аммиака чувствуется на улицах Днепропетровска на Украине после взрывов. Об этом и других важных событиях рассказал 27 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-27T09:54
2026-07-27T09:54
2026-07-27T09:54
сво
спецоперация
днепропетровская область
россия
чернигов
украина.ру
вооруженные силы украины
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"В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.)... стоит сильный запах аммиака, на улице нечем дышать, и прохожие прикрывают лицо", - пишут украинские СМИ. Официальных комментариев местных властей пока нет.🟥 ВС РФ ударили по Павлограду в Днепропетровской области.🟥 Серия взрывов произошла в Днепропетровске.🟥 Горит промышленное предприятие в Синельниково Днепропетровской области.🟥 Удары нанесены по Очакову в Николаевской области, по Сумам, Харькову.🟥 Под Черниговом пропали без вести мобилизованные в ВСУ украинцы предпенсионного возраста. У них были психические расстройства, включая временную амнезию, сообщили силовики.🟥 Кировский, Куйбышевский, Ворошиловский и Будённовский районы Донецка частично обесточены, пишут местные СМИ.🟥 Объекты электроснабжения в Крыму снова подверглись атаке ВСУ - часть населенных пунктов осталась без света, информирует "Крымэнерго".О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.
днепропетровская область
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, днепропетровская область, россия, чернигов, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Днепропетровская область, Россия, Чернигов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске после взрывов нечем дышать. Новости СВО
Сильный запах аммиака чувствуется на улицах Днепропетровска на Украине после взрывов. Об этом и других важных событиях рассказал 27 июля телеграм-канал Украина.ру
"В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.)... стоит сильный запах аммиака, на улице нечем дышать, и прохожие прикрывают лицо", - пишут украинские СМИ.
Официальных комментариев местных властей пока нет.
🟥 ВС РФ ударили по Павлограду в Днепропетровской области.
🟥 Серия взрывов произошла в Днепропетровске.
🟥 Горит промышленное предприятие в Синельниково Днепропетровской области.
🟥 Удары нанесены по Очакову в Николаевской области, по Сумам, Харькову.
🟥 Под Черниговом пропали без вести мобилизованные в ВСУ украинцы предпенсионного возраста. У них были психические расстройства, включая временную амнезию, сообщили силовики.
🟥 Кировский, Куйбышевский, Ворошиловский и Будённовский районы Донецка частично обесточены, пишут местные СМИ.
🟥 Объекты электроснабжения в Крыму снова подверглись атаке ВСУ - часть населенных пунктов осталась без света, информирует "Крымэнерго".