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В Днепропетровске после взрывов нечем дышать. Новости СВО

В Днепропетровске после взрывов нечем дышать. Новости СВО - 27.07.2026 Украина.ру

В Днепропетровске после взрывов нечем дышать. Новости СВО

Сильный запах аммиака чувствуется на улицах Днепропетровска на Украине после взрывов. Об этом и других важных событиях рассказал 27 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-27T09:54

2026-07-27T09:54

2026-07-27T09:54

сво

спецоперация

днепропетровская область

россия

чернигов

украина.ру

вооруженные силы украины

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"В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.)... стоит сильный запах аммиака, на улице нечем дышать, и прохожие прикрывают лицо", - пишут украинские СМИ. Официальных комментариев местных властей пока нет.🟥 ВС РФ ударили по Павлограду в Днепропетровской области.🟥 Серия взрывов произошла в Днепропетровске.🟥 Горит промышленное предприятие в Синельниково Днепропетровской области.🟥 Удары нанесены по Очакову в Николаевской области, по Сумам, Харькову.🟥 Под Черниговом пропали без вести мобилизованные в ВСУ украинцы предпенсионного возраста. У них были психические расстройства, включая временную амнезию, сообщили силовики.🟥 Кировский, Куйбышевский, Ворошиловский и Будённовский районы Донецка частично обесточены, пишут местные СМИ.🟥 Объекты электроснабжения в Крыму снова подверглись атаке ВСУ - часть населенных пунктов осталась без света, информирует "Крымэнерго".О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, днепропетровская область, россия, чернигов, украина.ру, вооруженные силы украины