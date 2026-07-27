Британия передаст Украине права на систему РЭБ Stone Cloak
© Фото
© Фото
Лондон передаст Киеву интеллектуальную собственность на технологию радиоэлектронной борьбы "Каменный плащ". Об этом 27 июля сообщила канцелярия британского премьера Энди Бернэма
Объявление будет сделано сегодня во время встречи Бернэма с Владимиром Зеленским на британской военно-морской базе — первый визит зарубежного лидера после вступления нового премьера в должность.
Устройства размером с планшет устанавливаются на беспилотники и затрудняют их обнаружение.
Британия уже поставила Украине тысячи таких систем, но передача прав позволит организовать их производство непосредственно на украинской территории.
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