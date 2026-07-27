Британия передаст Украине права на систему РЭБ Stone Cloak - 27.07.2026 Украина.ру
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Британия передаст Украине права на систему РЭБ Stone Cloak
Британия передаст Украине права на систему РЭБ Stone Cloak - 27.07.2026 Украина.ру
Британия передаст Украине права на систему РЭБ Stone Cloak
Лондон передаст Киеву интеллектуальную собственность на технологию радиоэлектронной борьбы "Каменный плащ". Об этом 27 июля сообщила канцелярия британского премьера Энди Бернэма
2026-07-27T12:02
2026-07-27T12:02
новости
британия
украина
владимир зеленский
лондон
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Объявление будет сделано сегодня во время встречи Бернэма с Владимиром Зеленским на британской военно-морской базе — первый визит зарубежного лидера после вступления нового премьера в должность. Устройства размером с планшет устанавливаются на беспилотники и затрудняют их обнаружение. Британия уже поставила Украине тысячи таких систем, но передача прав позволит организовать их производство непосредственно на украинской территории.О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, британия, украина, владимир зеленский, лондон
Новости, Британия, Украина, Владимир Зеленский, Лондон

Британия передаст Украине права на систему РЭБ Stone Cloak

12:02 27.07.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото
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Лондон передаст Киеву интеллектуальную собственность на технологию радиоэлектронной борьбы "Каменный плащ". Об этом 27 июля сообщила канцелярия британского премьера Энди Бернэма
Объявление будет сделано сегодня во время встречи Бернэма с Владимиром Зеленским на британской военно-морской базе — первый визит зарубежного лидера после вступления нового премьера в должность.
Устройства размером с планшет устанавливаются на беспилотники и затрудняют их обнаружение.
Британия уже поставила Украине тысячи таких систем, но передача прав позволит организовать их производство непосредственно на украинской территории.
О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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