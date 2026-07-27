Европа рассматривает новый подход к санкциям против России
© AP / Virginia Mayo
© AP / Virginia Mayo
21-й пакет антироссийских ограничений рискует стать финальным в нынешнем формате из-за растущих трудностей с согласованием. Об этом 27 июля пишет Financial Times
Причиной пересмотра курса стали непрекращающиеся внутренние споры: Греция настаивала на исключении запрета на перевозку российского СПГ, за чем стояли интересы судоходной компании Dynagas.
В итоге финальное принятие решений застопорилось.
В Брюсселе всё чаще предлагают перейти на точечные ограничения — адресно или небольшими тематическими блоками. "Пакетная схема уже не даёт результата, позволяет странам без конца блокировать решения, процесс тормозится, а эффективность санкций падает", — пояснил один из собеседников FT.
Тем не менее 21-й пакет содержит самый масштабный за четыре года блок персональных ограничений — под них попали 218 физических и юридических лиц. Однако транспортировка российского СПГ в третьи страны по-прежнему разрешена, это исключение будет пересматриваться ежегодно.
В Москве не раз отмечали: санкционная политика Запада не достигает целей и лишь наносит ущерб европейским интересам. Отказ от российских энергоресурсов не ослабит Россию, а приведёт к росту цен и усилению зависимости от США.
О 21-м пакете санкций – в материале Мирзаян о том, станет ли 21-й пакет антироссийских санкций последним
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