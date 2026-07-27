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Европа рассматривает новый подход к санкциям против России

Европа рассматривает новый подход к санкциям против России - 27.07.2026 Украина.ру

Европа рассматривает новый подход к санкциям против России

21-й пакет антироссийских ограничений рискует стать финальным в нынешнем формате из-за растущих трудностей с согласованием. Об этом 27 июля пишет Financial Times

2026-07-27T12:31

2026-07-27T12:31

2026-07-27T12:31

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Причиной пересмотра курса стали непрекращающиеся внутренние споры: Греция настаивала на исключении запрета на перевозку российского СПГ, за чем стояли интересы судоходной компании Dynagas. В итоге финальное принятие решений застопорилось.В Брюсселе всё чаще предлагают перейти на точечные ограничения — адресно или небольшими тематическими блоками. "Пакетная схема уже не даёт результата, позволяет странам без конца блокировать решения, процесс тормозится, а эффективность санкций падает", — пояснил один из собеседников FT.Тем не менее 21-й пакет содержит самый масштабный за четыре года блок персональных ограничений — под них попали 218 физических и юридических лиц. Однако транспортировка российского СПГ в третьи страны по-прежнему разрешена, это исключение будет пересматриваться ежегодно.В Москве не раз отмечали: санкционная политика Запада не достигает целей и лишь наносит ущерб европейским интересам. Отказ от российских энергоресурсов не ослабит Россию, а приведёт к росту цен и усилению зависимости от США.О 21-м пакете санкций – в материале Мирзаян о том, станет ли 21-й пакет антироссийских санкций последним

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