Военный эксперт Михаил Поликарпов: Если ВСУ не удержат Доброполье и Дружковку, Краматорск будет отрезан - 27.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260727/1081876762.html
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Если ВСУ не удержат Доброполье и Дружковку, Краматорск будет отрезан
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Если ВСУ не удержат Доброполье и Дружковку, Краматорск будет отрезан - 27.07.2026 Украина.ру
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Если ВСУ не удержат Доброполье и Дружковку, Краматорск будет отрезан
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру.
2026-07-27T12:04
2026-07-27T12:29
эксклюзив
краматорск
доброполье
дружковка
александр сырский
вооруженные силы украины
дроны
завод
спецоперация
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073791314_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b403f6a4e0b4ffbd23449d0be8600ade.jpg
Заявления о том, что ВСУ якобы наступают, выглядят странно. Да, противник ведет иногда успешные контратаки в Запорожской области, не давая нашим войскам подойти к Запорожью. И они добились некоторых успехов в ударах беспилотниками. Но все же не следует их преувеличивать. Любой на месте Сырского ушел бы со словами, что уходит непобежденным.Существует такое явление как серая зона. И мы не можем точно сказать, под чьим она контролем. Обе стороны могут засчитать ее себе. С другой стороны, мы отступали только в районе Степногорска, когда не смогли пробиться к Запорожью. На всех остальных направлениях наши войска наступают. Взяли Константиновку, подошли вплотную к Николаевке, зачистили плацдарм восточнее Купянска. Опять начали отбивать Купянск. Идут наступления в междуречье Северского Донца и Старого Оскола на севере Харьковской области. Забираем опять сёла в Сумской области и в Харьковском пограничье. В районе Доброполья идет маятниковое движение. Наши прорываются, украинцы проводят контратаки, населённые пункты и опорники переходят из рук в руки.Может быть, они просуммировали все достижения украинских штурмовиков, которые могли один и тот же участок фронта несколько раз за эти месяцы занимать. К примеру, бригада ВСУ отступила на 5 километров, потом снова их заняла. И так каждый месяц отчитывается. Больше я не вижу наступлений ВСУ с результатом на заявленные 700 квадратных километров.В условиях степи и господства дронов вести боевые действия тяжело. Поэтому в нынешних условиях наступление в городских условиях у наших войск получается лучше. Наступление в Константиновке оказалось успешным по этой причине. То есть дроны не могут контролировать город с какими-то разрушениями столь же эффективно, как степь.Если ВСУ линию Доброполье-Дружковка не удержат, наши войска выйдут на коммуникации и будут отрезать Краматорск. И, как ни печально, поскольку эти города нам потом восстанавливать, перспективы уличных боев в Дружковке и Краматорске выглядят убедительно с точки зрения успеха наших войск.В промзонах там наверняка выкопаны убежища, подземные ходы и так далее. Там будут тяжелые бои. Но наша основная проблема — это малое небо, коммуникации, которые находятся под ударами дронов. И поэтому наличие подземных сооружений, которые неизбежно будут использоваться обеими сторонами, делает идею дронов не очень актуальной.Сейчас речь идет о новом геополитическом устройстве. Тут нужна огромная конференция с участием огромного количества государств, чтобы урегулировать все мировые проблемы. Подробнее - в материале Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину
https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html
https://ukraina.ru/20260723/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-stroyat-oboronu-vokrug-kharkova-v-ozhidanii-proryva-armii-rossii-1081767196.html
краматорск
доброполье
дружковка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073791314_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9589439e1cf12940c88c39b6de2dcf9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, краматорск, доброполье, дружковка, александр сырский, вооруженные силы украины, дроны, завод, спецоперация, украина.ру
Эксклюзив, Краматорск, Доброполье, Дружковка, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, дроны, завод, Спецоперация, Украина.ру

Военный эксперт Михаил Поликарпов: Если ВСУ не удержат Доброполье и Дружковку, Краматорск будет отрезан

12:04 27.07.2026 (обновлено: 12:29 27.07.2026)
 
© Украина.руМихаил Поликарпов: СВО
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру.
Заявления о том, что ВСУ якобы наступают, выглядят странно. Да, противник ведет иногда успешные контратаки в Запорожской области, не давая нашим войскам подойти к Запорожью. И они добились некоторых успехов в ударах беспилотниками. Но все же не следует их преувеличивать. Любой на месте Сырского ушел бы со словами, что уходит непобежденным.
Михаил Поликарпов интервью - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
14 июня 2024, 21:09
Михаил Поликарпов: Кто он?Военный историк и писатель
Существует такое явление как серая зона. И мы не можем точно сказать, под чьим она контролем. Обе стороны могут засчитать ее себе. С другой стороны, мы отступали только в районе Степногорска, когда не смогли пробиться к Запорожью. На всех остальных направлениях наши войска наступают. Взяли Константиновку, подошли вплотную к Николаевке, зачистили плацдарм восточнее Купянска. Опять начали отбивать Купянск. Идут наступления в междуречье Северского Донца и Старого Оскола на севере Харьковской области. Забираем опять сёла в Сумской области и в Харьковском пограничье. В районе Доброполья идет маятниковое движение. Наши прорываются, украинцы проводят контратаки, населённые пункты и опорники переходят из рук в руки.
Может быть, они просуммировали все достижения украинских штурмовиков, которые могли один и тот же участок фронта несколько раз за эти месяцы занимать. К примеру, бригада ВСУ отступила на 5 километров, потом снова их заняла. И так каждый месяц отчитывается. Больше я не вижу наступлений ВСУ с результатом на заявленные 700 квадратных километров.
В условиях степи и господства дронов вести боевые действия тяжело. Поэтому в нынешних условиях наступление в городских условиях у наших войск получается лучше. Наступление в Константиновке оказалось успешным по этой причине. То есть дроны не могут контролировать город с какими-то разрушениями столь же эффективно, как степь.
Если ВСУ линию Доброполье-Дружковка не удержат, наши войска выйдут на коммуникации и будут отрезать Краматорск. И, как ни печально, поскольку эти города нам потом восстанавливать, перспективы уличных боев в Дружковке и Краматорске выглядят убедительно с точки зрения успеха наших войск.
В промзонах там наверняка выкопаны убежища, подземные ходы и так далее. Там будут тяжелые бои. Но наша основная проблема — это малое небо, коммуникации, которые находятся под ударами дронов. И поэтому наличие подземных сооружений, которые неизбежно будут использоваться обеими сторонами, делает идею дронов не очень актуальной.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
23 июля, 12:33
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии РоссииЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Сейчас речь идет о новом геополитическом устройстве. Тут нужна огромная конференция с участием огромного количества государств, чтобы урегулировать все мировые проблемы. Подробнее - в материале Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивКраматорскДобропольеДружковкаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныдронызаводСпецоперацияУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:57Британия передаст Украине права на оборудование для ударных дронов
12:48Во Вроцлаве трое поляков напали на украинца из-за его акцента
12:31Европа рассматривает новый подход к санкциям против России
12:21Белгород и Харьков атакованы, Севастополь отбил налёт, Коммунарка освобождена. Новости СВО
12:21Трамп отрицает нехватку боеприпасов для войны с Ираном
12:10Мирные жители ЛНР атакованы — есть погибшие и раненые
12:10Быстрого запуска украинского производства ракет Patriot не будет. Новости к этому часу
12:04Военный эксперт Михаил Поликарпов: Если ВСУ не удержат Доброполье и Дружковку, Краматорск будет отрезан
12:02Британия передаст Украине права на систему РЭБ Stone Cloak
11:39Пентагон признал предел эффективности ударов по Ирану
11:30ВС РФ поразили два сухогруза в порту Николаева. Новости СВО
11:20Неутешительные прогнозы Зеленского: мобилизация, тяжелая зима и причины отставок. Интервью Sky News
11:00Зеленский пугает мобилизацией в РФ, чтобы оправдать свою. Хроника событий на утро 27 июля
10:58Зеленский предупредил украинцев о грядущей зиме. Новости к этому часу
10:23Зеленский признал проблему с мобилизацией в ВСУ
09:57Зеленский назвал два условия, при которых новое руководство ВСУ сохранит посты
09:54В Днепропетровске после взрывов нечем дышать. Новости СВО
09:31Бернем перед встречей с Зеленским пообещал "непоколебимую поддержку" Украины
09:22ФСБ задержала россиянина, шпионившего на разведку Новой Зеландии
08:59Погибли и пострадали люди, разрушены дома. ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией
Лента новостейМолния