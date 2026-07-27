https://ukraina.ru/20260727/1081876762.html

Военный эксперт Михаил Поликарпов: Если ВСУ не удержат Доброполье и Дружковку, Краматорск будет отрезан

Военный эксперт Михаил Поликарпов: Если ВСУ не удержат Доброполье и Дружковку, Краматорск будет отрезан - 27.07.2026 Украина.ру

Военный эксперт Михаил Поликарпов: Если ВСУ не удержат Доброполье и Дружковку, Краматорск будет отрезан

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру.

2026-07-27T12:04

2026-07-27T12:04

2026-07-27T12:29

эксклюзив

краматорск

доброполье

дружковка

александр сырский

вооруженные силы украины

дроны

завод

спецоперация

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073791314_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b403f6a4e0b4ffbd23449d0be8600ade.jpg

Заявления о том, что ВСУ якобы наступают, выглядят странно. Да, противник ведет иногда успешные контратаки в Запорожской области, не давая нашим войскам подойти к Запорожью. И они добились некоторых успехов в ударах беспилотниками. Но все же не следует их преувеличивать. Любой на месте Сырского ушел бы со словами, что уходит непобежденным.Существует такое явление как серая зона. И мы не можем точно сказать, под чьим она контролем. Обе стороны могут засчитать ее себе. С другой стороны, мы отступали только в районе Степногорска, когда не смогли пробиться к Запорожью. На всех остальных направлениях наши войска наступают. Взяли Константиновку, подошли вплотную к Николаевке, зачистили плацдарм восточнее Купянска. Опять начали отбивать Купянск. Идут наступления в междуречье Северского Донца и Старого Оскола на севере Харьковской области. Забираем опять сёла в Сумской области и в Харьковском пограничье. В районе Доброполья идет маятниковое движение. Наши прорываются, украинцы проводят контратаки, населённые пункты и опорники переходят из рук в руки.Может быть, они просуммировали все достижения украинских штурмовиков, которые могли один и тот же участок фронта несколько раз за эти месяцы занимать. К примеру, бригада ВСУ отступила на 5 километров, потом снова их заняла. И так каждый месяц отчитывается. Больше я не вижу наступлений ВСУ с результатом на заявленные 700 квадратных километров.В условиях степи и господства дронов вести боевые действия тяжело. Поэтому в нынешних условиях наступление в городских условиях у наших войск получается лучше. Наступление в Константиновке оказалось успешным по этой причине. То есть дроны не могут контролировать город с какими-то разрушениями столь же эффективно, как степь.Если ВСУ линию Доброполье-Дружковка не удержат, наши войска выйдут на коммуникации и будут отрезать Краматорск. И, как ни печально, поскольку эти города нам потом восстанавливать, перспективы уличных боев в Дружковке и Краматорске выглядят убедительно с точки зрения успеха наших войск.В промзонах там наверняка выкопаны убежища, подземные ходы и так далее. Там будут тяжелые бои. Но наша основная проблема — это малое небо, коммуникации, которые находятся под ударами дронов. И поэтому наличие подземных сооружений, которые неизбежно будут использоваться обеими сторонами, делает идею дронов не очень актуальной.Сейчас речь идет о новом геополитическом устройстве. Тут нужна огромная конференция с участием огромного количества государств, чтобы урегулировать все мировые проблемы. Подробнее - в материале Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20260723/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-stroyat-oboronu-vokrug-kharkova-v-ozhidanii-proryva-armii-rossii-1081767196.html

краматорск

доброполье

дружковка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, краматорск, доброполье, дружковка, александр сырский, вооруженные силы украины, дроны, завод, спецоперация, украина.ру