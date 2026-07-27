https://ukraina.ru/20260727/1081876762.html
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Если ВСУ не удержат Доброполье и Дружковку, Краматорск будет отрезан
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Если ВСУ не удержат Доброполье и Дружковку, Краматорск будет отрезан - 27.07.2026 Украина.ру
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Если ВСУ не удержат Доброполье и Дружковку, Краматорск будет отрезан
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру.
2026-07-27T12:04
2026-07-27T12:04
2026-07-27T12:29
эксклюзив
краматорск
доброполье
дружковка
александр сырский
вооруженные силы украины
дроны
завод
спецоперация
украина.ру
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Заявления о том, что ВСУ якобы наступают, выглядят странно. Да, противник ведет иногда успешные контратаки в Запорожской области, не давая нашим войскам подойти к Запорожью. И они добились некоторых успехов в ударах беспилотниками. Но все же не следует их преувеличивать. Любой на месте Сырского ушел бы со словами, что уходит непобежденным.Существует такое явление как серая зона. И мы не можем точно сказать, под чьим она контролем. Обе стороны могут засчитать ее себе. С другой стороны, мы отступали только в районе Степногорска, когда не смогли пробиться к Запорожью. На всех остальных направлениях наши войска наступают. Взяли Константиновку, подошли вплотную к Николаевке, зачистили плацдарм восточнее Купянска. Опять начали отбивать Купянск. Идут наступления в междуречье Северского Донца и Старого Оскола на севере Харьковской области. Забираем опять сёла в Сумской области и в Харьковском пограничье. В районе Доброполья идет маятниковое движение. Наши прорываются, украинцы проводят контратаки, населённые пункты и опорники переходят из рук в руки.Может быть, они просуммировали все достижения украинских штурмовиков, которые могли один и тот же участок фронта несколько раз за эти месяцы занимать. К примеру, бригада ВСУ отступила на 5 километров, потом снова их заняла. И так каждый месяц отчитывается. Больше я не вижу наступлений ВСУ с результатом на заявленные 700 квадратных километров.В условиях степи и господства дронов вести боевые действия тяжело. Поэтому в нынешних условиях наступление в городских условиях у наших войск получается лучше. Наступление в Константиновке оказалось успешным по этой причине. То есть дроны не могут контролировать город с какими-то разрушениями столь же эффективно, как степь.Если ВСУ линию Доброполье-Дружковка не удержат, наши войска выйдут на коммуникации и будут отрезать Краматорск. И, как ни печально, поскольку эти города нам потом восстанавливать, перспективы уличных боев в Дружковке и Краматорске выглядят убедительно с точки зрения успеха наших войск.В промзонах там наверняка выкопаны убежища, подземные ходы и так далее. Там будут тяжелые бои. Но наша основная проблема — это малое небо, коммуникации, которые находятся под ударами дронов. И поэтому наличие подземных сооружений, которые неизбежно будут использоваться обеими сторонами, делает идею дронов не очень актуальной.Сейчас речь идет о новом геополитическом устройстве. Тут нужна огромная конференция с участием огромного количества государств, чтобы урегулировать все мировые проблемы. Подробнее - в материале Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину
https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html
https://ukraina.ru/20260723/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-stroyat-oboronu-vokrug-kharkova-v-ozhidanii-proryva-armii-rossii-1081767196.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, краматорск, доброполье, дружковка, александр сырский, вооруженные силы украины, дроны, завод, спецоперация, украина.ру
Эксклюзив, Краматорск, Доброполье, Дружковка, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, дроны, завод, Спецоперация, Украина.ру
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Если ВСУ не удержат Доброполье и Дружковку, Краматорск будет отрезан
12:04 27.07.2026 (обновлено: 12:29 27.07.2026)
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру.
Заявления о том, что ВСУ якобы наступают, выглядят странно. Да, противник ведет иногда успешные контратаки в Запорожской области, не давая нашим войскам подойти к Запорожью. И они добились некоторых успехов в ударах беспилотниками. Но все же не следует их преувеличивать. Любой на месте Сырского ушел бы со словами, что уходит непобежденным.
Существует такое явление как серая зона. И мы не можем точно сказать, под чьим она контролем. Обе стороны могут засчитать ее себе. С другой стороны, мы отступали только в районе Степногорска, когда не смогли пробиться к Запорожью. На всех остальных направлениях наши войска наступают. Взяли Константиновку, подошли вплотную к Николаевке, зачистили плацдарм восточнее Купянска. Опять начали отбивать Купянск. Идут наступления в междуречье Северского Донца и Старого Оскола на севере Харьковской области. Забираем опять сёла в Сумской области и в Харьковском пограничье. В районе Доброполья идет маятниковое движение. Наши прорываются, украинцы проводят контратаки, населённые пункты и опорники переходят из рук в руки.
Может быть, они просуммировали все достижения украинских штурмовиков, которые могли один и тот же участок фронта несколько раз за эти месяцы занимать. К примеру, бригада ВСУ отступила на 5 километров, потом снова их заняла. И так каждый месяц отчитывается. Больше я не вижу наступлений ВСУ с результатом на заявленные 700 квадратных километров.
В условиях степи и господства дронов вести боевые действия тяжело. Поэтому в нынешних условиях наступление в городских условиях у наших войск получается лучше. Наступление в Константиновке оказалось успешным по этой причине. То есть дроны не могут контролировать город с какими-то разрушениями столь же эффективно, как степь.
Если ВСУ линию Доброполье-Дружковка не удержат, наши войска выйдут на коммуникации и будут отрезать Краматорск. И, как ни печально, поскольку эти города нам потом восстанавливать, перспективы уличных боев в Дружковке и Краматорске выглядят убедительно с точки зрения успеха наших войск.
В промзонах там наверняка выкопаны убежища, подземные ходы и так далее. Там будут тяжелые бои. Но наша основная проблема — это малое небо, коммуникации, которые находятся под ударами дронов. И поэтому наличие подземных сооружений, которые неизбежно будут использоваться обеими сторонами, делает идею дронов не очень актуальной.
Сейчас речь идет о новом геополитическом устройстве. Тут нужна огромная конференция с участием огромного количества государств, чтобы урегулировать все мировые проблемы. Подробнее - в материале Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину