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ФСБ задержала россиянина, шпионившего на разведку Новой Зеландии
ФСБ задержала россиянина, шпионившего на разведку Новой Зеландии - 27.07.2026 Украина.ру
ФСБ задержала россиянина, шпионившего на разведку Новой Зеландии
Задержан житель Хабаровска, шпионивший в пользу разведки Новой Зеландии, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, передает 27 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-27T09:22
2026-07-27T09:22
2026-07-27T09:24
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Он "инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия)", а после "на корыстной основе передавал разведке Новой Зеландии данные, которые могли быть использованы против безопасности России".В отношении задержанного возбудили и расследуют уголовное дело о государственной измене.Служба безопасности снова обратила внимание граждан на то, что за совершение госизмены предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.О других завербованных - в материале Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новая зеландия, подмосковье, россия, фсб, украина.ру, сша
Новости, Новая Зеландия, Подмосковье, Россия, ФСБ, Украина.ру, США
ФСБ задержала россиянина, шпионившего на разведку Новой Зеландии
09:22 27.07.2026 (обновлено: 09:24 27.07.2026)
Задержан житель Хабаровска, шпионивший в пользу разведки Новой Зеландии, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, передает 27 июля телеграм-канал Украина.ру
Он "инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия)", а после "на корыстной основе передавал разведке Новой Зеландии данные, которые могли быть использованы против безопасности России".
В отношении задержанного возбудили и расследуют уголовное дело о государственной измене.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ.
Служба безопасности снова обратила внимание граждан на то, что за совершение госизмены предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.