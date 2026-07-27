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ФСБ задержала россиянина, шпионившего на разведку Новой Зеландии

ФСБ задержала россиянина, шпионившего на разведку Новой Зеландии - 27.07.2026 Украина.ру

ФСБ задержала россиянина, шпионившего на разведку Новой Зеландии

Задержан житель Хабаровска, шпионивший в пользу разведки Новой Зеландии, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, передает 27 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-27T09:22

2026-07-27T09:22

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Он "инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия)", а после "на корыстной основе передавал разведке Новой Зеландии данные, которые могли быть использованы против безопасности России".В отношении задержанного возбудили и расследуют уголовное дело о государственной измене.Служба безопасности снова обратила внимание граждан на то, что за совершение госизмены предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.О других завербованных - в материале Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ на сайте Украина.ру.

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