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Зеленский предупредил украинцев о грядущей зиме. Новости к этому часу

Зеленский предупредил украинцев о грядущей зиме. Новости к этому часу - 27.07.2026 Украина.ру

Зеленский предупредил украинцев о грядущей зиме. Новости к этому часу

Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Украину может ждать очень тяжелая зима. Об этом и других важных событиях рассказал 27 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-27T10:58

2026-07-27T10:58

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"Нам пришлось готовиться к очень трудной зиме. Никто даже не может представить, какой будет зима. Конечно, она может быть тяжелой", - признал он.🟦 Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил Минобороны РФ партию боевых машин пехоты БМП-3, сообщили в Ростехе. Они оснащены усовершенствованной системой радиоэлектронной борьбы.🟦 Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что документирует каждый факт агрессии со стороны Украины против мирного населения и направляет данные в международные организации, требуя признать эти действия террористическими.🟦 ЕС по просьбе Италии и Греции не стал вводить санкции в отношении меха соболя из РФ. Эти страны являются его главными покупателями, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники. Из-за доминирования РФ на этом рынке европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Российский соболь исторически высоко ценится модными домами Европы.🟦 Литва потребует от россиян, въезжающих в страну для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта, ставить подпись под документом с осуждением действий РФ на Украине, сообщил агентству BNS литовский МИД. За отказ подписать документ в балтийскую республику не впустят.🟦 КНДР отмечает День победы в Отечественной освободительной войне. По случаю ее 73-й годовщины Ким Чен Ын посетил Мемориальное кладбище революционеров. Его сопровождали руководители партии, правительства и вооруженных сил. Они возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, италия, ким чен ын, владимир зеленский, украина.ру, ростех, ес