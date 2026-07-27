https://ukraina.ru/20260727/ukraina-za-nedelyu-tri-problemy-zelenskogo-1081857788.html

Украина за неделю. Три проблемы Зеленского

Украина за неделю. Три проблемы Зеленского - 27.07.2026 Украина.ру

Украина за неделю. Три проблемы Зеленского

Когда корабль получает пробоину и рискует пойти на дно, его экипаж начинает борьбу за живучесть судна. Останется оно на плаву или нет - в этот момент еще никто не знает

2026-07-27T06:12

2026-07-27T06:12

2026-07-27T06:12

эксклюзив

украина

россия

михаил федоров

владимир зеленский

александр сырский

сво

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Сегодня Украину можно сравнить с таким кораблем – его корпус трещит по швам, но шансы удержаться на поверхности еще есть, а на палубе и в трюмах суетится команда во главе с Владимиром Зеленским, пытаясь латать все новые прорехи.Мобилизация нон-стопНынешний этап украинского конфликта может оказаться знаковым. Уж очень не хочется киевскому режиму входить в осенне-зимнюю кампанию при нынешних показателях.Первое – это ситуация непосредственно на фронте. Несмотря на очередные "переможные" выкрики о наступлении, отвоеванных километрах и общем оптимизме в рядах "защитников", проблемы в украинской армии остаются так и не решенными.Главная из них – это мобилизация, разгул ТЦК и растущее напряжение из-за этого в обществе. Конечно, ропот этот еще слишком глухой, несмотря на отдельные громкие эксцессы по типу событий во Львове, однако общие настроения понятны.Заметать эту тему под ковер, объявлять все видео "бусификации" изобретениями российского агитпропа уже не получается, поэтому нужно отвлечь внимание поисками виноватых, стрелочников и создать новый мираж очередных реформ.Отчасти именно этим был продиктован весь сыр-бор вокруг увольнения министра обороны Михаила Федорова, последующий уход главкома ВСУ Александра Сырского, молодежные протесты и т.д.Некоторые отмечают, что митинги за Федорова на Украине собирают, а организовать протестные выступления против той же оголтелой мобилизации в стране никто не хочет/не может. С одной стороны, это так, с другой – для подобных акций нужен организатор, сила, вокруг которой будут объединены люди, которая призовет и организует их, даст им смыслы, лозунги, поставит задачи и будет от их лица вести диалог (если до него дойдет) с властями.Сегодня на Украине такой политической или общественной силы нет и быть не может. Тема мобилизации крайне чувствительна для властей и легко может перерасти в требования мира, что для режима будет и вовсе катастрофой на фоне заявлений о сражающейся не на жизнь, а на смерть несгибаемой нации.Поэтому если выступления против "могилизации" и будут, то только в таком формате, который был продемонстрирован во Львове, да и то есть сомнения, что до такого дойдет – показательная кара участникам львовского погрома может надолго отбить охоту к повторению действий протестующих.Захлебнутся через три-четыре дняГораздо опаснее для Украины войти в осень-зиму с перспективой длительных недельных блекаутов, в полузамёрзшем состоянии под регулярные удары по остаткам энергетической инфраструктуры со стороны российской армии.Наиболее емко и доходчиво перспективы обрисовал в одном из интервью бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос."Каждый гражданин должен задать себе вопрос: что будет, когда зимой не будет света и тепла? Что будет делать наша власть? Что будет с нашими школами, с нашими больницами, с нашими магазинами, с аптеками? Что будет с нашей канализацией? Если не будет света, то не будет воды, а если не будет воды, то все дерьмо замерзнет, и мы захлебнемся в течение четырех-пяти дней, я имею в виду Киев, в собственном дерьме. К этому нужно готовиться. Чем больше город, тем проще поставить его на колени", – сказал он.Поэтому в речах представителей верхушки режима все чаще проскальзывают обещания добиться мира уже к холодам.Сделать это можно только путем переговоров и компромисса, а с этим есть проблемы. На неделе окончательно стал историей "дух Анкориджа": глава Госдепа Марко Рубио на встрече с Сергеем Лавровым в Маниле дал понять, что для урегулирования конфликта нужны новые предложения и концепции.За идеями и концепциями в Штаты отправляется Зеленский, где у него, вероятно, состоится встреча с Дональдом Трампом. Судя по всему, киевский режим снова уповает на американцев, которые должны как-то подтолкнуть Москву к заморозке боевых действий по линии фронта.Зеленский даже утверждает, что до осени нужно успеть провести трехстороннюю встречу с участием РФ и Соединенных Штатов. Непонятно только, что могут на такой встрече обсуждать – РФ по-прежнему настаивает на выходе ВСУ из Донбасса, Украина этого делать не намерена. Вашингтон может подбросить на переговорный стол еще какие-то предложения, но, если украинские власти не смогли найти в себе силы пойти на достаточно умеренные условия России в рамках Анкориджа, то вряд ли вообще можно говорить о каком-то скором прорыве на переговорном треке.Кризис-менеджментКо всему этому примешивается острый политический кризис, в который скатывается Украина. Зеленский неаккуратно отодвинул от Минобороны Михаила Федорова, который сначала публично "наехал" на военное руководство, а затем и вовсе выставил ультиматум – хочу обратно в министры обороны и никуда больше.Под эту историю на площади украинских городов вывели молодежь, которая поддержала экс-главу оборонного ведомства. Грантовые круги, часть военных и оппозиция поддержали Федорова.Зеленский оказался в сложном положении: вернуть Федорова – показать свою слабость, не вернуть – получить еще более мощный кризис внутри страны и на фронте.Главное же, что власти своими же руками раскручивают сейчас экс-министра как политика национального масштаба, в поддержку которого громко кричит улица (пусть проплаченная и предварительно накачанная грантами и нужной пропагандой), он имеет поддержку в вооруженных силах, а также среди политического бомонда, который пользуется возможностью через Федорова ужалить власть.Тем более что слухи о президентских амбициях последнего ходят уже давно. Поэтому на перспективу для Федорова вся эта история играет только в плюс. Да, те или иные финансовые потоки он и стоящие за ним силы потеряют ввиду лишения столь важной должности, но в будущем они смогут взять реванш и получить гораздо больше.Все вышеописанное не означает, что на Банковой паника, что предстоящая зима станет для Украины последней в ее истории и что Зеленский вот-вот пойдет на компромиссы. Киевский режим уже демонстрировал, что может выбираться из кризисов и продолжать сопротивление. Тем более что поддержка с Запада не прекращается – а это фактически решающий фактор для Украины.Тем не менее стратегически позиции Украины неуклонно ухудшаются. Борьба за живучесть для этой страны становится все сложнее и обходится все дороже. Главная (не для режима, естественно) цена за это – жизни рядовых украинцев, которые и дальше будут приноситься в жертву ради "щита Европы" на радость западных хозяев.О событиях в энергетике - Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, михаил федоров, владимир зеленский, александр сырский, сво