https://ukraina.ru/20260727/vs-rf-porazili-dva-sukhogruza-v-portu-nikolaeva-novosti-svo-1081871685.html

ВС РФ поразили два сухогруза в порту Николаева. Новости СВО

ВС РФ поразили два сухогруза в порту Николаева. Новости СВО - 27.07.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили два сухогруза в порту Николаева. Новости СВО

Вооруженные силы России ночью продолжили бить по портам Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 27 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-27T11:30

2026-07-27T11:30

2026-07-27T11:30

сво

спецоперация

россия

николаев

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евгений балицкий

вооруженные силы украины

украина.ру

ростовская область

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🟥 Россияне ударами дронов поразили в порту Николаева два сухогруза в момент разгрузки военного снаряжения.🟥 Серия ударов нанесена по Славянску и Краматорску.🟥 ВС РФ ударили по целям в Запорожье.🟥 Сортировочный центр и логистический комплекс Wildberries в Сарапуле эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности, сообщила компания.🟥 Пятеро детей погибли при ударе ВСУ по турбазе в запорожской Кирилловке 25 июля, сообщил губернатор Евгений Балицкий.🟥 Число пострадавших в результате ночной атаки на Ростовскую область возросло до восьми, из них шестеро госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Он же рассказал, что здание производственного объекта было повреждено в Таганроге Ростовской области в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет.Кроме прочего, поврежден центр для лиц без определенного места жительства, на момент атаки в учреждении находились 43 проживающих и три работника, никто не пострадал.О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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николаев

украина

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сво, спецоперация, россия, николаев, украина, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина.ру, ростовская область