https://ukraina.ru/20260727/vs-rf-porazili-dva-sukhogruza-v-portu-nikolaeva-novosti-svo-1081871685.html
ВС РФ поразили два сухогруза в порту Николаева. Новости СВО
ВС РФ поразили два сухогруза в порту Николаева. Новости СВО - 27.07.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили два сухогруза в порту Николаева. Новости СВО
Вооруженные силы России ночью продолжили бить по портам Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 27 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-27T11:30
2026-07-27T11:30
2026-07-27T11:30
сво
спецоперация
россия
николаев
украина
евгений балицкий
вооруженные силы украины
украина.ру
ростовская область
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🟥 Россияне ударами дронов поразили в порту Николаева два сухогруза в момент разгрузки военного снаряжения.🟥 Серия ударов нанесена по Славянску и Краматорску.🟥 ВС РФ ударили по целям в Запорожье.🟥 Сортировочный центр и логистический комплекс Wildberries в Сарапуле эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности, сообщила компания.🟥 Пятеро детей погибли при ударе ВСУ по турбазе в запорожской Кирилловке 25 июля, сообщил губернатор Евгений Балицкий.🟥 Число пострадавших в результате ночной атаки на Ростовскую область возросло до восьми, из них шестеро госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Он же рассказал, что здание производственного объекта было повреждено в Таганроге Ростовской области в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет.Кроме прочего, поврежден центр для лиц без определенного места жительства, на момент атаки в учреждении находились 43 проживающих и три работника, никто не пострадал.О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.
россия
николаев
украина
ростовская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, николаев, украина, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина.ру, ростовская область
СВО, Спецоперация, Россия, Николаев, Украина, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Ростовская область
ВС РФ поразили два сухогруза в порту Николаева. Новости СВО
Вооруженные силы России ночью продолжили бить по портам Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 27 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Россияне ударами дронов поразили в порту Николаева два сухогруза в момент разгрузки военного снаряжения.
🟥 Серия ударов нанесена по Славянску и Краматорску.
🟥 ВС РФ ударили по целям в Запорожье.
🟥 Сортировочный центр и логистический комплекс Wildberries в Сарапуле эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности, сообщила компания.
🟥 Пятеро детей погибли при ударе ВСУ по турбазе в запорожской Кирилловке 25 июля, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
🟥 Число пострадавших в результате ночной атаки на Ростовскую область возросло до восьми, из них шестеро госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Он же рассказал, что здание производственного объекта было повреждено в Таганроге Ростовской области в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет.
Кроме прочего, поврежден центр для лиц без определенного места жительства, на момент атаки в учреждении находились 43 проживающих и три работника, никто не пострадал.О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.