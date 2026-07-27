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Трамп отрицает нехватку боеприпасов для войны с Ираном

Трамп отрицает нехватку боеприпасов для войны с Ираном - 27.07.2026 Украина.ру

Трамп отрицает нехватку боеприпасов для войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о дефиците ракет, якобы ставшем причиной отказа от возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана. Об этом 27 июля он заявил The Wall Street Journal

2026-07-27T12:21

2026-07-27T12:21

2026-07-27T12:21

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"У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем нам требуется", — заявил Трамп, комментируя публикацию The New York Times о нехватке припасов.При этом в Белом доме отметили, что публикация данных о расходе ракет Patriot и THAAD может угрожать национальной безопасности США. Ранее Пентагон уже рекомендовал прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, признав их "предел эффективности". Ранее в новостях: Пентагон признал предел эффективности ударов по ИрануВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, иран, сша, украина, дональд трамп, the wall street journal, пентагон