https://ukraina.ru/20260723/mayor-vsu-svyazal-uvolnenie-fdorova-s-popytkami-pereraspredelit-sredstva-oboronnykh-kompaniy-1081784677.html

Майор ВСУ связал увольнение Фёдорова с попытками перераспределить средства оборонных компаний

Майор ВСУ связал увольнение Фёдорова с попытками перераспределить средства оборонных компаний - 23.07.2026 Украина.ру

Майор ВСУ связал увольнение Фёдорова с попытками перераспределить средства оборонных компаний

Причиной увольнения министра обороны Михаила Фёдорова могли стать его попытки изменить распределение средств между крупными оборонными компаниями, заявил майор Вооружённых сил Украины и бывший командир беспилотных войск Юрий Касьянов. Об этом сообщил 23 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-23T20:19

2026-07-23T20:19

2026-07-23T20:19

верховная рада

украина.ру

вооруженные силы украины

александр сырский

александр федоров

юрий касьянов

россия

киев

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074284040_0:27:800:477_1920x0_80_0_0_fd3e332c35a2f85db5fa9c7273026cf7.jpg

По его словам, Фёдоров знал о "фантастических прибылях" оборонных компаний и хотел сделать распределение средств "более справедливым".Касьянов заявил, что даже намёк на перераспределение денег привёл к отставке правительства с целью избавиться от неудобного министра. Он отметил, что возвращение Фёдорова возможно и зависит от личных договорённостей новых олигархов на рынке вооружений, которые формируют стратегию войны и мира и принимают кадровые решения на Украине.Отставка экс-главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского является тревожным сигналом, свидетельствующим о готовности Владимира Зеленского быстро сдаться при достаточном внешнем давлении, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt. Во вторник Зеленский объявил об отставке Сырского, назначив на его место Михаила Драпатого. На прошлой неделе Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь состав правительства, включая министра обороны Михаила Фёдорова - Увольнение Сырского: Киев продемонстрировал шаткость режима.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

верховная рада, украина.ру, вооруженные силы украины, александр сырский, александр федоров, юрий касьянов, россия, киев, украина, новости