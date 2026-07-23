Майор ВСУ связал увольнение Фёдорова с попытками перераспределить средства оборонных компаний - 23.07.2026 Украина.ру
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Майор ВСУ связал увольнение Фёдорова с попытками перераспределить средства оборонных компаний
Майор ВСУ связал увольнение Фёдорова с попытками перераспределить средства оборонных компаний - 23.07.2026 Украина.ру
Майор ВСУ связал увольнение Фёдорова с попытками перераспределить средства оборонных компаний
Причиной увольнения министра обороны Михаила Фёдорова могли стать его попытки изменить распределение средств между крупными оборонными компаниями, заявил майор Вооружённых сил Украины и бывший командир беспилотных войск Юрий Касьянов. Об этом сообщил 23 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-23T20:19
2026-07-23T20:19
верховная рада
украина.ру
вооруженные силы украины
александр сырский
александр федоров
юрий касьянов
россия
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новости
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По его словам, Фёдоров знал о "фантастических прибылях" оборонных компаний и хотел сделать распределение средств "более справедливым".Касьянов заявил, что даже намёк на перераспределение денег привёл к отставке правительства с целью избавиться от неудобного министра. Он отметил, что возвращение Фёдорова возможно и зависит от личных договорённостей новых олигархов на рынке вооружений, которые формируют стратегию войны и мира и принимают кадровые решения на Украине.Отставка экс-главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского является тревожным сигналом, свидетельствующим о готовности Владимира Зеленского быстро сдаться при достаточном внешнем давлении, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt. Во вторник Зеленский объявил об отставке Сырского, назначив на его место Михаила Драпатого. На прошлой неделе Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь состав правительства, включая министра обороны Михаила Фёдорова - Увольнение Сырского: Киев продемонстрировал шаткость режима.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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верховная рада, украина.ру, вооруженные силы украины, александр сырский, александр федоров, юрий касьянов, россия, киев, украина, новости
Верховная Рада, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Александр Федоров, Юрий Касьянов, Россия, Киев, Украина, Новости

Майор ВСУ связал увольнение Фёдорова с попытками перераспределить средства оборонных компаний

20:19 23.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПеред вступлением в должность министра Фёдоров заявил о планах по наведению порядка в ведомстве:
Перед вступлением в должность министра Фёдоров заявил о планах по наведению порядка в ведомстве: - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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Причиной увольнения министра обороны Михаила Фёдорова могли стать его попытки изменить распределение средств между крупными оборонными компаниями, заявил майор Вооружённых сил Украины и бывший командир беспилотных войск Юрий Касьянов. Об этом сообщил 23 июля телеграм-канал Украина.ру
По его словам, Фёдоров знал о "фантастических прибылях" оборонных компаний и хотел сделать распределение средств "более справедливым".
Касьянов заявил, что даже намёк на перераспределение денег привёл к отставке правительства с целью избавиться от неудобного министра.
Он отметил, что возвращение Фёдорова возможно и зависит от личных договорённостей новых олигархов на рынке вооружений, которые формируют стратегию войны и мира и принимают кадровые решения на Украине.
Отставка экс-главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского является тревожным сигналом, свидетельствующим о готовности Владимира Зеленского быстро сдаться при достаточном внешнем давлении, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt.
Во вторник Зеленский объявил об отставке Сырского, назначив на его место Михаила Драпатого.
На прошлой неделе Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь состав правительства, включая министра обороны Михаила Фёдорова - Увольнение Сырского: Киев продемонстрировал шаткость режима.
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