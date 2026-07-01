https://ukraina.ru/20260701/na-zapade-opasayutsya-chto-radikalizm-premera-vengrii-vernt-k-vlasti-orbana-1080854850.html
На Западе опасаются, что радикализм премьера Венгрии вернёт к власти Орбана
На Западе опасаются, что радикализм премьера Венгрии вернёт к власти Орбана - 01.07.2026 Украина.ру
На Западе опасаются, что радикализм премьера Венгрии вернёт к власти Орбана
Чрезмерно радикальные шаги нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вызывают беспокойство на Западе и могут обернуться возвращением к руководству страной Виктора Орбана. Об этом пишет венгерская газета Magyar Nemzet
2026-07-01T08:23
2026-07-01T08:23
2026-07-01T08:23
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венгрия
мадьяр
виктор орбан
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джордж сорос
совет европы
венецианская комиссия
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Политика нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вызывает всё больше беспокойства как внутри страны, так и на Западе. Как пишет газета Magyar Nemzet, чрезмерно радикальные шаги главы правительства могут привести к его быстрому краху и возвращению к власти бывшего премьера Виктора Орбана.Издание отмечает, что одна из структур Джорджа Сороса — Human Rights Watch* — уже выразила обеспокоенность ситуацией в Венгрии. По мнению правозащитников, поспешное изменение конституции, отсутствие общественных консультаций и обход процедурных гарантий "подрывают верховенство права"."Их волнует то, что, если Мадьяр перегнет палку в самом начале пути, он поставит под угрозу глобалистские планы на Венгрию. Это безумие может привести к его быстрому краху и возвращению Орбана", — говорится в публикации.7 июня Будапеште прошли протесты против нового правительства из-за действий Мадьяра в отношении президента Тамаша Шуйока. Премьер потребовал отставки главы государства, членов Конституционного суда и генерального прокурора до 31 мая. Однако Шуйок отказался покидать пост раньше срока (его полномочия истекают весной 2029 года) и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы. После истечения ультиматума Мадьяр пригрозил поправками в конституцию, а затем объявил о начале разработки новой версии основного закона страны с сентября.Накануне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также заявил, что Будапешт не планирует отказывать украинским мужчинам призывного возраста в предоставлении временной защиты. Подробнее в материале Мадьяр: Венгрия не будет препятствовать въезду украинцев призывного возраста*Внесена в перечень нежелательных организаций в РоссииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, венгрия, мадьяр, виктор орбан, запад, будапешт, джордж сорос, совет европы, венецианская комиссия
Новости, Венгрия, Мадьяр, Виктор Орбан, Запад, Будапешт, Джордж Сорос, Совет Европы, Венецианская комиссия
На Западе опасаются, что радикализм премьера Венгрии вернёт к власти Орбана
Чрезмерно радикальные шаги нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вызывают беспокойство на Западе и могут обернуться возвращением к руководству страной Виктора Орбана. Об этом пишет венгерская газета Magyar Nemzet
Политика нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вызывает всё больше беспокойства как внутри страны, так и на Западе. Как пишет газета Magyar Nemzet, чрезмерно радикальные шаги главы правительства могут привести к его быстрому краху и возвращению к власти бывшего премьера Виктора Орбана.
Издание отмечает, что одна из структур Джорджа Сороса — Human Rights Watch* — уже выразила обеспокоенность ситуацией в Венгрии. По мнению правозащитников, поспешное изменение конституции, отсутствие общественных консультаций и обход процедурных гарантий "подрывают верховенство права".
"Их волнует то, что, если Мадьяр перегнет палку в самом начале пути, он поставит под угрозу глобалистские планы на Венгрию. Это безумие может привести к его быстрому краху и возвращению Орбана", — говорится в публикации.
7 июня Будапеште прошли протесты против нового правительства из-за действий Мадьяра в отношении президента Тамаша Шуйока. Премьер потребовал отставки главы государства, членов Конституционного суда и генерального прокурора до 31 мая.
Однако Шуйок отказался покидать пост раньше срока (его полномочия истекают весной 2029 года) и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы. После истечения ультиматума Мадьяр пригрозил поправками в конституцию, а затем объявил о начале разработки новой версии основного закона страны с сентября.
Накануне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также заявил, что Будапешт не планирует отказывать украинским мужчинам призывного возраста в предоставлении временной защиты. Подробнее в материале Мадьяр: Венгрия не будет препятствовать въезду украинцев призывного возраста
*Внесена в перечень нежелательных организаций в России
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