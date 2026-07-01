https://ukraina.ru/20260701/na-zapade-opasayutsya-chto-radikalizm-premera-vengrii-vernt-k-vlasti-orbana-1080854850.html

На Западе опасаются, что радикализм премьера Венгрии вернёт к власти Орбана

На Западе опасаются, что радикализм премьера Венгрии вернёт к власти Орбана - 01.07.2026 Украина.ру

На Западе опасаются, что радикализм премьера Венгрии вернёт к власти Орбана

Чрезмерно радикальные шаги нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вызывают беспокойство на Западе и могут обернуться возвращением к руководству страной Виктора Орбана. Об этом пишет венгерская газета Magyar Nemzet

2026-07-01T08:23

2026-07-01T08:23

2026-07-01T08:23

новости

венгрия

мадьяр

виктор орбан

запад

будапешт

джордж сорос

совет европы

венецианская комиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069751509_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_bfae75c79dde5644f71f5018bec78bf7.jpg

Политика нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вызывает всё больше беспокойства как внутри страны, так и на Западе. Как пишет газета Magyar Nemzet, чрезмерно радикальные шаги главы правительства могут привести к его быстрому краху и возвращению к власти бывшего премьера Виктора Орбана.Издание отмечает, что одна из структур Джорджа Сороса — Human Rights Watch* — уже выразила обеспокоенность ситуацией в Венгрии. По мнению правозащитников, поспешное изменение конституции, отсутствие общественных консультаций и обход процедурных гарантий "подрывают верховенство права"."Их волнует то, что, если Мадьяр перегнет палку в самом начале пути, он поставит под угрозу глобалистские планы на Венгрию. Это безумие может привести к его быстрому краху и возвращению Орбана", — говорится в публикации.7 июня Будапеште прошли протесты против нового правительства из-за действий Мадьяра в отношении президента Тамаша Шуйока. Премьер потребовал отставки главы государства, членов Конституционного суда и генерального прокурора до 31 мая. Однако Шуйок отказался покидать пост раньше срока (его полномочия истекают весной 2029 года) и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы. После истечения ультиматума Мадьяр пригрозил поправками в конституцию, а затем объявил о начале разработки новой версии основного закона страны с сентября.Накануне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также заявил, что Будапешт не планирует отказывать украинским мужчинам призывного возраста в предоставлении временной защиты. Подробнее в материале Мадьяр: Венгрия не будет препятствовать въезду украинцев призывного возраста*Внесена в перечень нежелательных организаций в РоссииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

венгрия

запад

будапешт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, мадьяр, виктор орбан, запад, будапешт, джордж сорос, совет европы, венецианская комиссия