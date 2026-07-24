ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries - 24.07.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries
ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries - 24.07.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries
Телеграм-канал Украина.ру 24 июля рассказал об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады и логистические комплексы Wildberries в России
2026-07-24T07:30
2026-07-24T07:30
россия
санкт-петербург
симферополь
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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Так, ночью в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти произошло возгорание на складах Wildberries.Как уточнил в канале на платформе "Макс" губернатор Александр Дрозденко, в результате случившегося пострадали три человека. Ранее ночью работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи в Санкт-Петербурге была приостановлена, указывала пресс-служба RWB.А сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.О других атаках - в материале Глава Wildberries назвала атаку атаку ВСУ на склады терроризмом. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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россия, санкт-петербург, симферополь, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Санкт-Петербург, Симферополь, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries

07:30 24.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВладелица интернет-магазина Wildberries Т. Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России
Владелица интернет-магазина Wildberries Т. Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Телеграм-канал Украина.ру 24 июля рассказал об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады и логистические комплексы Wildberries в России
Так, ночью в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти произошло возгорание на складах Wildberries.
Как уточнил в канале на платформе "Макс" губернатор Александр Дрозденко, в результате случившегося пострадали три человека.
"Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице", - заверил он.
Ранее ночью работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи в Санкт-Петербурге была приостановлена, указывала пресс-служба RWB.
А сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.
О других атаках - в материале Глава Wildberries назвала атаку атаку ВСУ на склады терроризмом. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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