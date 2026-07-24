https://ukraina.ru/20260724/vsu-atakovali-sklady-i-logisticheskie-kompleksy-wildberries-1081792080.html

ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries

ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries - 24.07.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries

Телеграм-канал Украина.ру 24 июля рассказал об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады и логистические комплексы Wildberries в России

2026-07-24T07:30

2026-07-24T07:30

2026-07-24T07:30

россия

санкт-петербург

симферополь

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

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Так, ночью в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти произошло возгорание на складах Wildberries.Как уточнил в канале на платформе "Макс" губернатор Александр Дрозденко, в результате случившегося пострадали три человека. Ранее ночью работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи в Санкт-Петербурге была приостановлена, указывала пресс-служба RWB.А сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.О других атаках - в материале Глава Wildberries назвала атаку атаку ВСУ на склады терроризмом. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, санкт-петербург, симферополь, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация