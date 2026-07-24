ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВладелица интернет-магазина Wildberries Т. Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России
Телеграм-канал Украина.ру 24 июля рассказал об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады и логистические комплексы Wildberries в России
Так, ночью в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти произошло возгорание на складах Wildberries.
Как уточнил в канале на платформе "Макс" губернатор Александр Дрозденко, в результате случившегося пострадали три человека.
"Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице", - заверил он.
Ранее ночью работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи в Санкт-Петербурге была приостановлена, указывала пресс-служба RWB.
А сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.
О других атаках - в материале Глава Wildberries назвала атаку атаку ВСУ на склады терроризмом. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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