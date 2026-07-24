ВС РФ ударили по портам Украины. Новости СВО - 24.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ ударили по портам Украины. Новости СВО
ВС РФ ударили по портам Украины. Новости СВО - 24.07.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по портам Украины. Новости СВО
Российские военные нанесли удары по портам Украины, передает Минобороны России. Об этом и других важных событиях рассказал 24 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-24T09:55
2026-07-24T09:55
сво
спецоперация
харьковская область
россия
доброполье
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина.ру
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В порту Николаев в момент разгрузки был атакован сухогруз, доставивший грузы военного назначения.В порту Одесса атакованы резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.В порту Измаил поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также три склада хранения БЭК и ангар с техникой ВСУ. В порту Измаил также поражен плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.🟥 Взрывы гремят в Броварах Киевской области.🟥 Российские военные ударили по Сумам, а также по Кролевцу и Шостке в Сумской области.🟥 Удары нанесены по Лозовой в Харьковской области🟥 Россияне ударили по Измаилу, населенному пункту Маяки в Одесской области и Одессе.🟥 Удар нанесен по Сновску в Черниговской области.🟥 В Изюме Одесской области ВС РФ атаковали грузовое отделение "Новой почты" и склады. Из-за повреждения электросетей часть района осталась без света, сообщают местные власти.🟥 ВСУ бежали из Захаровки и Ивановки в Харьковской области, населенные пункты перешли в серую зону, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.🟥 ВС РФ продолжают наступление в Красном Лимане в ДНР. Точечно идет работа артиллерией и минометами по боевикам ВСУ. Группировка "Центр" ведет наступление на Доброполье. После взятия Доброполья у России высвободятся силы для наступления на Славянск и Краматорск с запада.🟥 Под Черниговом из-за неизвестной инфекции за один день в полевом госпитале погибли 26 солдат ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.🟥 Предприятие в Кирове атаковано ракетой, есть пострадавшие, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, сейчас на месте работают оперативные службы, ситуация под контролем🟥 Административное здание логистического центра загорелось ночью в поселке Элеватор в Твери в результате отражения атаки БПЛА. Никто не пострадал. Сейчас пожар полностью ликвидирован, сообщил губернатор Виталий Королев.🟥 ВСУ продолжают наносить удары по объектам электроснабжения Крыма. Часть населенных пунктов полуострова обесточена, сообщает Крымэнергоинформ. Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма.🟥 В результате атаки ВСУ в Ленобласти пострадали мирные граждане, их количество уточняется, указал Следком. Он возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по гражданским объектам в регионе.О других атаках - в материале ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, харьковская область, россия, доброполье, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Харьковская область, Россия, Доброполье, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВС РФ ударили по портам Украины. Новости СВО

09:55 24.07.2026
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : osnmedia.ru
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Российские военные нанесли удары по портам Украины, передает Минобороны России. Об этом и других важных событиях рассказал 24 июля телеграм-канал Украина.ру
В порту Николаев в момент разгрузки был атакован сухогруз, доставивший грузы военного назначения.
В порту Одесса атакованы резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.
В порту Измаил поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также три склада хранения БЭК и ангар с техникой ВСУ. В порту Измаил также поражен плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.
🟥 Взрывы гремят в Броварах Киевской области.
🟥 Российские военные ударили по Сумам, а также по Кролевцу и Шостке в Сумской области.
🟥 Удары нанесены по Лозовой в Харьковской области
🟥 Россияне ударили по Измаилу, населенному пункту Маяки в Одесской области и Одессе.
🟥 Удар нанесен по Сновску в Черниговской области.
🟥 В Изюме Одесской области ВС РФ атаковали грузовое отделение "Новой почты" и склады. Из-за повреждения электросетей часть района осталась без света, сообщают местные власти.
🟥 ВСУ бежали из Захаровки и Ивановки в Харьковской области, населенные пункты перешли в серую зону, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
🟥 ВС РФ продолжают наступление в Красном Лимане в ДНР. Точечно идет работа артиллерией и минометами по боевикам ВСУ. Группировка "Центр" ведет наступление на Доброполье. После взятия Доброполья у России высвободятся силы для наступления на Славянск и Краматорск с запада.
🟥 Под Черниговом из-за неизвестной инфекции за один день в полевом госпитале погибли 26 солдат ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.
🟥 Предприятие в Кирове атаковано ракетой, есть пострадавшие, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, сейчас на месте работают оперативные службы, ситуация под контролем
🟥 Административное здание логистического центра загорелось ночью в поселке Элеватор в Твери в результате отражения атаки БПЛА. Никто не пострадал. Сейчас пожар полностью ликвидирован, сообщил губернатор Виталий Королев.
🟥 ВСУ продолжают наносить удары по объектам электроснабжения Крыма. Часть населенных пунктов полуострова обесточена, сообщает Крымэнергоинформ. Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма.
🟥 В результате атаки ВСУ в Ленобласти пострадали мирные граждане, их количество уточняется, указал Следком. Он возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по гражданским объектам в регионе.
О других атаках - в материале ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries на сайте Украина.ру.
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