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ВС РФ ударили по портам Украины. Новости СВО

ВС РФ ударили по портам Украины. Новости СВО - 24.07.2026 Украина.ру

ВС РФ ударили по портам Украины. Новости СВО

Российские военные нанесли удары по портам Украины, передает Минобороны России. Об этом и других важных событиях рассказал 24 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-24T09:55

2026-07-24T09:55

2026-07-24T09:55

сво

спецоперация

харьковская область

россия

доброполье

андрей марочко

вооруженные силы украины

украина.ру

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В порту Николаев в момент разгрузки был атакован сухогруз, доставивший грузы военного назначения.В порту Одесса атакованы резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.В порту Измаил поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также три склада хранения БЭК и ангар с техникой ВСУ. В порту Измаил также поражен плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.🟥 Взрывы гремят в Броварах Киевской области.🟥 Российские военные ударили по Сумам, а также по Кролевцу и Шостке в Сумской области.🟥 Удары нанесены по Лозовой в Харьковской области🟥 Россияне ударили по Измаилу, населенному пункту Маяки в Одесской области и Одессе.🟥 Удар нанесен по Сновску в Черниговской области.🟥 В Изюме Одесской области ВС РФ атаковали грузовое отделение "Новой почты" и склады. Из-за повреждения электросетей часть района осталась без света, сообщают местные власти.🟥 ВСУ бежали из Захаровки и Ивановки в Харьковской области, населенные пункты перешли в серую зону, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.🟥 ВС РФ продолжают наступление в Красном Лимане в ДНР. Точечно идет работа артиллерией и минометами по боевикам ВСУ. Группировка "Центр" ведет наступление на Доброполье. После взятия Доброполья у России высвободятся силы для наступления на Славянск и Краматорск с запада.🟥 Под Черниговом из-за неизвестной инфекции за один день в полевом госпитале погибли 26 солдат ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.🟥 Предприятие в Кирове атаковано ракетой, есть пострадавшие, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, сейчас на месте работают оперативные службы, ситуация под контролем🟥 Административное здание логистического центра загорелось ночью в поселке Элеватор в Твери в результате отражения атаки БПЛА. Никто не пострадал. Сейчас пожар полностью ликвидирован, сообщил губернатор Виталий Королев.🟥 ВСУ продолжают наносить удары по объектам электроснабжения Крыма. Часть населенных пунктов полуострова обесточена, сообщает Крымэнергоинформ. Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма.🟥 В результате атаки ВСУ в Ленобласти пострадали мирные граждане, их количество уточняется, указал Следком. Он возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по гражданским объектам в регионе.О других атаках - в материале ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, харьковская область, россия, доброполье, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина.ру