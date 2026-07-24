https://ukraina.ru/20260724/tumba-imeni-farion-i-opaseniya-yadernogo-udara-chto-proiskhodit-vo-lvove-1081765568.html

Тумба имени Фарион и опасения ядерного удара. Что происходит во Львове

Тумба имени Фарион и опасения ядерного удара. Что происходит во Львове - 24.07.2026 Украина.ру

Тумба имени Фарион и опасения ядерного удара. Что происходит во Львове

В столице Галичины на этой неделе установили памятник в честь убитой два года назад националистки Ирины Фарион, которая своими придирками относительно использования украинского языка достала даже украинских неонацистов из "Азова"*

2026-07-24T06:22

2026-07-24T06:22

2026-07-24T06:22

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львов

украина

россия

ирина фарион

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Памятник представляет собой тумбу стоимостью 2,2 млн гривен, а в комментариях под публикациями Львовского горсовета пользователи пишут, что постройка по форме напоминает туалет типа сортир.Подозреваемого в её убийстве днепропетровца Вячеслава Зинченко до сих пор судят. На днях его лишили частного адвоката Ларисы Криворучко, предоставив государственного защитника. В юридических кругах, однако, связывают это решение с активной позицией адвоката. Украинское издание "Страна.ua" предполагает, что сторона обвинения, заинтересованная в скорейшем доведении процесса до приговора, решила положить конец чрезмерной активности частного адвоката, пытавшейся использовать для защиты все доступные средства.Недавно во Львове скончался также бывший глава Нацбанка Украины Степан Кубив. Примечательно, что именно он был в 1980-х комсоргом во Львовском национальном университете, который подписал будущей нацистке Фарион характеристику для вступления в КПСС.Тем временем дочь убитой Ирины Фарион продолжает её дело и требует ввести в школах уроки "украинского национализма". Детей там должны учить быть сознательными бандеровцами. В украинских школах сейчас национализм и без того зашкаливает, а вот точные науки с каждым годом сокращают. Как оказалось, математика плохо сочетается с радикальным национализмом.На этой неделе во Львове также вручили подозрение в отмывании 162 млн гривен блогеру Назарию Гусакову, больному спинальной мышечной атрофией. По данным следствия, средства, которые люди перечисляли Гусакову "на лекарства", переводились через криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT, распределялись по более чем 1170 банковским картам других лиц, конвертировались в криптовалюту USDT и перемещались между многочисленными криптокошельками.На Гусакова собирали донаты многие известные блогеры, волонтёры и журналисты. Особенно активно пиарили его издания "Украинская правда", НВ и "Бигус.Info". Также его сборы поддерживали такие блогеры, как Сергей Стерненко и Игорь Лаченков (оба — близкие к СБУ и Офису президента). Напрямую финансировал инвалида и бюджет Львова. Сам Гусаков утверждал, что получал лишь небольшой процент, тогда как основную массу пожертвований получали неизвестные ему люди. Такие схемы дискредитируют на Украине волонтёрство как таковое.Тем временем апологет "Армии, мовы, виры", экс-президент Пётр Порошенко** во Львове недавно принимал участие в экономическом форуме, где призвал больше не инвестировать в Украину. Потенциальным инвесторам он предрекал катастрофу и пропажу денег. По словам экс-президента, предприятия, находящиеся в его собственности, с 2022 г. понесли убытки от атак на 172 млн долл. Также он пожаловался, что прямо у него над домом взорвалась сбитая украинской ПВО ракета. Ракеты и дроны часто стали попадать по предприятиям экс-президента, хотя на том же форуме он похвастался, что его предприятия занимаются также закупкой дронов для ВСУ.Украинский политический аналитик Валентин Гладких в интервью изданию "Главред" подчёркивает, что Порошенко получает большие проценты от иностранных компаний, платит налоги в Турции и призывает других не инвестировать в Украину. "На словах Пётр любит Украину, зарабатывал на ней десятилетиями, а вот развивать страну ему не по душе. Говорит, это убыточно. Так, на экономическом форуме Порошенко пожаловался, что из-за массированных атак, когда погибли десятки человек, он потерял мармеладный цех, а в целом от обстрелов понёс убытки на миллионы", — говорит эксперт.Маркетинговый директор гостиниц Accor Ростислав Данилейко на том же львовском форуме констатировал трансформацию туристического профиля Львова: бизнес-туризм, международные миссии и внутренний туризм сформировали новый баланс спроса. Львов, по его словам, превратился в один из главных центров деловой активности страны. Аналогичную тенденцию отмечали и киевские эксперты, утверждая, что на фоне участившихся ударов по Киеву бизнес бежит из столицы во Львов.Однако львовский историк Марта Гавришко опасается эскалации боевых действий, в ходе которых Россия может нанести тактический ядерный удар именно по Львову. Комментируя позицию недавно умершего американского "ястреба" Линдси Грэма*** относительно давления на РФ, Гавришко говорит, что это может плохо закончиться для её города и Западной Украины в целом. "Просто для того, чтобы преподать урок Западной Европе, потому что это недалеко от границы с ЕС. Но это мой родной город, поэтому я не в восторге от этой воинственной политики", — беспокоилась историк. Правда, из Львова она была вынуждена уехать, так как её миролюбивую позицию на родине считают "российскими нарративами".*Деятельность организации запрещена в РФ**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга***Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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