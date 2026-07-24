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Польша предложила США совместно с Украиной производить ракеты Patriot

Польша предложила США совместно с Украиной производить ракеты Patriot - 24.07.2026 Украина.ру

Польша предложила США совместно с Украиной производить ракеты Patriot

Варшава выступила с инициативой создать трёхсторонний проект по выпуску ракет для зенитных комплексов Patriot. Об этом 24 июля сообщает агентство PAP

2026-07-24T12:28

2026-07-24T12:28

2026-07-24T12:28

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"Мы предложили сотрудничество в треугольнике: Соединённые Штаты, Украина и Польша. Необходимо обеспечить производство, чтобы оно проходило в безопасном месте", — заявила замминистра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая по итогам переговоров в Пентагоне и Госдепартаменте.Кроме того, Варшава предложила разместить у себя центр обслуживания комплексов Patriot, ссылаясь на выгодное географическое положение и развитие оборонной промышленности. Однако ранее военный эксперт Александр Михайлов уже предупреждал: наладить полноценное производство таких ракет на Украине будет крайне сложно, а сами предприятия станут законными целями для российских ударов.Польша продолжает втягиваться в военную авантюру, предлагая свою территорию для размещения производств. Об этом – в материале Замминистра обороны Польши подтвердил запрос по МиГ-29 для УкраиныО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июля.

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новости, польша, украина, варшава, александр михайлов, михаил драпатый, пентагон, миг-29