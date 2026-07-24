https://ukraina.ru/20260724/polsha-predlozhila-ssha-sovmestno-s-ukrainoy-proizvodit-rakety-patriot-1081804879.html
Польша предложила США совместно с Украиной производить ракеты Patriot
Польша предложила США совместно с Украиной производить ракеты Patriot - 24.07.2026 Украина.ру
Польша предложила США совместно с Украиной производить ракеты Patriot
Варшава выступила с инициативой создать трёхсторонний проект по выпуску ракет для зенитных комплексов Patriot. Об этом 24 июля сообщает агентство PAP
2026-07-24T12:28
2026-07-24T12:28
2026-07-24T12:28
новости
польша
украина
варшава
александр михайлов
михаил драпатый
пентагон
миг-29
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"Мы предложили сотрудничество в треугольнике: Соединённые Штаты, Украина и Польша. Необходимо обеспечить производство, чтобы оно проходило в безопасном месте", — заявила замминистра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая по итогам переговоров в Пентагоне и Госдепартаменте.Кроме того, Варшава предложила разместить у себя центр обслуживания комплексов Patriot, ссылаясь на выгодное географическое положение и развитие оборонной промышленности. Однако ранее военный эксперт Александр Михайлов уже предупреждал: наладить полноценное производство таких ракет на Украине будет крайне сложно, а сами предприятия станут законными целями для российских ударов.Польша продолжает втягиваться в военную авантюру, предлагая свою территорию для размещения производств. Об этом – в материале Замминистра обороны Польши подтвердил запрос по МиГ-29 для УкраиныО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июля.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, варшава, александр михайлов, михаил драпатый, пентагон, миг-29
Новости, Польша, Украина, Варшава, Александр Михайлов, Михаил Драпатый, Пентагон, МиГ-29
Польша предложила США совместно с Украиной производить ракеты Patriot
Варшава выступила с инициативой создать трёхсторонний проект по выпуску ракет для зенитных комплексов Patriot. Об этом 24 июля сообщает агентство PAP
"Мы предложили сотрудничество в треугольнике: Соединённые Штаты, Украина и Польша. Необходимо обеспечить производство, чтобы оно проходило в безопасном месте", — заявила замминистра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая по итогам переговоров в Пентагоне и Госдепартаменте.
Кроме того, Варшава предложила разместить у себя центр обслуживания комплексов Patriot, ссылаясь на выгодное географическое положение и развитие оборонной промышленности. Однако ранее военный эксперт Александр Михайлов уже предупреждал: наладить полноценное производство таких ракет на Украине будет крайне сложно, а сами предприятия станут законными целями для российских ударов.
Польша продолжает втягиваться в военную авантюру, предлагая свою территорию для размещения производств. Об этом – в материале Замминистра обороны Польши подтвердил запрос по МиГ-29 для Украины