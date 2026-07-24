https://ukraina.ru/20260724/drapatyy-zhdal-tri-goda-chtoby-oskorbit-rossiyu-v-den-naznacheniya-khronika-sobytiy-na-utro-24-iyulya--1081794885.html

Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июля

Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июля - 24.07.2026 Украина.ру

Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июля

ООН отмолчалась в ответ на неонацистские высказывания нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Хуситы между тем открыли новый фронт в американо-иранской войне, угрожая судоходству в Красном море

2026-07-24T09:55

2026-07-24T09:55

2026-07-24T09:55

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Показательная глухота ООНОфициальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик уклонился от прямого комментария в отношении неонацистских высказываний нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, прозвучавших в его адрес России. Как передает агентство РИА Новости, на брифинге в Нью-Йорке Дюжаррик предпочел отделаться формальной отпиской."Мы смотрели это интервью. Кажется, что комментарии были сделаны какое-то время назад и недавно опубликованы", — заявил представитель ООН, отвечая на просьбу журналистов оценить русофобские заявления нового главкома ВСУ. От более содержательного ответа Дюжаррик ушел, добавив лишь, что позиция главы ООН Антониу Гутерриша по конфликту на Украине остается неизменной.В интервью YouTube-каналу Ukrainer W, которое Драпатый дал еще в мае 2023 года, но опубликованное в полной версии 22 июля 2026 года — в день его назначения на пост главкома, — генерал-майор позволил себе возмутительное заявление, назвав Россию "нацией с руководством, которая не имеет права на существование". Такое заявление вызвало широкий резонанс и было расценено как очередное проявление русофобской сущности киевского режима.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уже охарактеризовала эти слова как откровенное проявление неонацизма, подтверждающее истинное лицо украинского военно-политического руководства.Назначение Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ состоялось 22 июля — в тот же день, когда было опубликовано его скандальное интервью. Владимир Зеленский, отправив в отставку Александра Сырского, поставил перед новым главкомом задачу "продолжить и усилить наступательные действия". Однако, как уже неоднократно заявляла Москва, любые кадровые перестановки в Киеве не способны изменить объективную реальность на поле боя и не повлияют на достижение целей специальной военной операции.Что происходит на Ближнем Востоке?Конфликт между США и Ираном обретает новые масштабы: в Красном море открылся очередной фронт, создающий прямую угрозу глобальному судоходству. Как сообщает The Wall Street Journal, йеменская хуситская группировка, действующая при поддержке Тегерана, объявила блокаду саудовских поставок нефти через стратегически важный морской коридор и уже обстреляла два судна в Баб-эль-Мандебском проливе.Этот пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном, является одной из ключевых артерий мировой торговли. Действия хуситов грозят вовлечь в эскалацию новые страны региона, включая Саудовскую Аравию, Израиль и Пакистан, что может привести к полномасштабной региональной катастрофе.По мнению ближневосточных аналитиков, опрошенных американским изданием, вмешательство хуситов в американо-иранское противостояние продиктовано несколькими факторами. Во-первых, в Йемене сложилось ощущение, что группировка способна выдержать давление со стороны Эр-Рияда. Во-вторых, Иран, ослабленный новыми мощными ударами США, остро нуждается в союзниках, способных открыть "второй фронт" против Вашингтона и его союзников.Особую тревогу у экспертов вызывает тот факт, что для парализации судоходства хуситам не требуются даже ракеты или беспилотники. Как отметил бывший посол США в Саудовской Аравии в период администрации Байдена Майкл Ратни, "для остановки коммерческого судоходства не нужны ни ракеты, ни беспилотники. Если судоходные компании не захотят проходить, фактически возникнет блокада". Это означает, что угроза мировой экономике становится реальностью, независимо от технических возможностей хуситов.Фронтовая сводка Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в ночь с 23 на 24 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, атака стала одной из самых массированных с начала года. Дроны были сбиты над территориями Ленинградской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Псковской, Калужской, Курской, Тверской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Особое внимание привлекает география: в зону поражения попали Ленинградская и Псковская области, что свидетельствует о попытках противника нанести удары по объектам в северо-западной части России.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое. Российские войска продолжают бои за Шевченко и продвигаются к селу Доброполье с южного направления. Освобождение Белицкого создает условия для дальнейшего охвата и окружения украинских формирований в этом районе.На Краснолиманском направлении ВС РФ укрепляют позиции в южной части города и продолжают наносить удары по логистической инфраструктуре противника. Все попытки ВСУ восстановить переправы у Щурово оперативно пресекаются российскими военными, что серьезно осложняет снабжение украинских подразделений.На Северском направлении продолжаются бои в районах Васютинского, Николаевки и Стародубовки. Российские подразделения закрепляются на занятых рубежах и продолжают планомерное давление на оборону противника.На Константиновском направлении сохраняются тяжелые бои в районе Николайполья, на подступах к Алексеево-Дружковке и на линии Часов Яр — Николаевка. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, но российские войска продолжают продвигаться, расширяя зоны контроля.

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