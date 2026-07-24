https://ukraina.ru/20260724/polischuk-udary-po-mostam-cherez-dnepr-ne-dolzhny-otvlekat-vks-ot-osnovnykh-zadach-1081820344.html

Полищук: Удары по мостам через Днепр не должны отвлекать ВКС от основных задач

Полищук: Удары по мостам через Днепр не должны отвлекать ВКС от основных задач - 24.07.2026 Украина.ру

Полищук: Удары по мостам через Днепр не должны отвлекать ВКС от основных задач

Удары по мостам через Днепр следует наносить не авиацией, а надводными и подводными дронами, чтобы не отвлекать ВКС от основных задач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, эксперт Общественной палаты Югры, автор книг о сражениях за Курскую дугу, Донбасс и правобережную Украину Александр Полищук

2026-07-24T16:04

2026-07-24T16:04

2026-07-24T16:01

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Отвечая на вопрос о том, как наносить удары по мостам через Днепр без ущерба для других задач, Полищук заявил, что для этого не нужна авиация. "Для этого вопрос надо решать не за счет авиаударов, а за счет надводных и подводных дронов", — пояснил эксперт.По словам Полищука, Россия пока не до конца реализовала себя в этом отношении. "Мы еще пока не до конца реализовали себя в этом отношении. У нас есть, чему поучиться у тех же британцев и у самих украинцев", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что если эту компоненту развить, не придётся отвлекать серьёзные силы ВКС. "Если же мы эту компоненту разовьем, нам не надо будет отвлекать серьезные силы ВКС от выполнения основных боевых задач", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на харьковском направлении СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России" на сайте Украина.ру.

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