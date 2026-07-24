Почему не бьем по мостам? Полищук объяснил, как это связано с ударами по АЗС и "ждунами" - 24.07.2026 Украина.ру
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Почему не бьем по мостам? Полищук объяснил, как это связано с ударами по АЗС и "ждунами"
Почему не бьем по мостам? Полищук объяснил, как это связано с ударами по АЗС и "ждунами" - 24.07.2026 Украина.ру
Почему не бьем по мостам? Полищук объяснил, как это связано с ударами по АЗС и "ждунами"
Удары по мостам через Днепр вместе с атакам на АЗС и порты нанесут сокрушительный удар по логистике Киева и лишат Зеленского возможности хвастаться о "переломе". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, эксперт Общественной палаты Югры, автор книг о сражениях за Курскую дугу, Донбасс и правобережную Украину Александр Полищук
2026-07-24T16:21
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Рассуждая о том, почему Россия пока не бьёт по мостам через Днепр, Полищук связал это с ударами по украинским АЗС на Левобережье. "На мой взгляд, мы таким образом убеждаем украинское население, которое не связывает свое будущее с Россией, покинуть территории предстоящих боев, чтобы ребята меньше сталкивались с проблемой ждунов", — пояснил эксперт.По словам Полищука, если Россия не планирует мобилизацию, то придётся изолировать театр военных действий на стратегическом уровне.Историк подчеркнул, что ключевым ударом станет уничтожение мостов через Днепр. "Если мы к ударам по АЗС и портовой инфраструктуре добавим удары по мостам через Днепр, это будет колоссальный удар по логистике киевского режима", — отметил он.Полищук подчеркнул, что после этого киевский режим не сможет заявлять про "перелом" в войне. "И тогда Зеленский уже не сможет хвастаться на саммитах НАТО, что они "добились перелома в войне"", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на харьковском направлении СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России" на сайте Украина.ру.
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Новости, Днепр, Россия, Украина, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, Главные новости, главное, мост, логистика, война, война на Украине

Почему не бьем по мостам? Полищук объяснил, как это связано с ударами по АЗС и "ждунами"

16:21 24.07.2026
 
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
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Удары по мостам через Днепр вместе с атакам на АЗС и порты нанесут сокрушительный удар по логистике Киева и лишат Зеленского возможности хвастаться о "переломе". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, эксперт Общественной палаты Югры, автор книг о сражениях за Курскую дугу, Донбасс и правобережную Украину Александр Полищук
Рассуждая о том, почему Россия пока не бьёт по мостам через Днепр, Полищук связал это с ударами по украинским АЗС на Левобережье.
"На мой взгляд, мы таким образом убеждаем украинское население, которое не связывает свое будущее с Россией, покинуть территории предстоящих боев, чтобы ребята меньше сталкивались с проблемой ждунов", — пояснил эксперт.
По словам Полищука, если Россия не планирует мобилизацию, то придётся изолировать театр военных действий на стратегическом уровне.
Историк подчеркнул, что ключевым ударом станет уничтожение мостов через Днепр. "Если мы к ударам по АЗС и портовой инфраструктуре добавим удары по мостам через Днепр, это будет колоссальный удар по логистике киевского режима", — отметил он.
Полищук подчеркнул, что после этого киевский режим не сможет заявлять про "перелом" в войне. "И тогда Зеленский уже не сможет хвастаться на саммитах НАТО, что они "добились перелома в войне"", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на харьковском направлении СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России" на сайте Украина.ру.
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