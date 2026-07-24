https://ukraina.ru/20260724/pochemu-ne-bem-po-mostam-polischuk-obyasnil-kak-eto-svyazano-s-udarami-po-azs-i-zhdunami-1081821248.html

Почему не бьем по мостам? Полищук объяснил, как это связано с ударами по АЗС и "ждунами"

Почему не бьем по мостам? Полищук объяснил, как это связано с ударами по АЗС и "ждунами" - 24.07.2026 Украина.ру

Почему не бьем по мостам? Полищук объяснил, как это связано с ударами по АЗС и "ждунами"

Удары по мостам через Днепр вместе с атакам на АЗС и порты нанесут сокрушительный удар по логистике Киева и лишат Зеленского возможности хвастаться о "переломе". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, эксперт Общественной палаты Югры, автор книг о сражениях за Курскую дугу, Донбасс и правобережную Украину Александр Полищук

2026-07-24T16:21

2026-07-24T16:21

2026-07-24T16:18

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Рассуждая о том, почему Россия пока не бьёт по мостам через Днепр, Полищук связал это с ударами по украинским АЗС на Левобережье. "На мой взгляд, мы таким образом убеждаем украинское население, которое не связывает свое будущее с Россией, покинуть территории предстоящих боев, чтобы ребята меньше сталкивались с проблемой ждунов", — пояснил эксперт.По словам Полищука, если Россия не планирует мобилизацию, то придётся изолировать театр военных действий на стратегическом уровне.Историк подчеркнул, что ключевым ударом станет уничтожение мостов через Днепр. "Если мы к ударам по АЗС и портовой инфраструктуре добавим удары по мостам через Днепр, это будет колоссальный удар по логистике киевского режима", — отметил он.Полищук подчеркнул, что после этого киевский режим не сможет заявлять про "перелом" в войне. "И тогда Зеленский уже не сможет хвастаться на саммитах НАТО, что они "добились перелома в войне"", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на харьковском направлении СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России" на сайте Украина.ру.

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