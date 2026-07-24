https://ukraina.ru/20260724/atakovavshie-lenoblast-drony-vsu-mogli-zapustit-iz-pribaltiki-1081817971.html

Атаковавшие Ленобласть дроны ВСУ могли запустить из Прибалтики

Атаковавшие Ленобласть дроны ВСУ могли запустить из Прибалтики - 24.07.2026 Украина.ру

Атаковавшие Ленобласть дроны ВСУ могли запустить из Прибалтики

Украинские беспилотники, атаковавшие объекты в Ленинградской области, предположительно проникли в воздушное пространство России через страны Прибалтики. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на публикацию "Военной хроники"

2026-07-24T15:21

2026-07-24T15:21

2026-07-24T15:45

следственный комитет

украина.ру

вооруженные силы украины

прибалтика

ленинградская область

россия

мир без границ

сво

спецоперация

дроны

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Авторы канала полагают, что подобные налёты будут продолжаться, пока последствия ответных действий для Киева не станут более серьёзными, чем ущерб от его собственных атак. Аналитики предложили сосредоточиться на ключевых узлах украинской энергосистемы, отмечая, что нынешняя тактика не заставляет киевские власти отказаться от ударов по российским регионам. Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 50 беспилотников над Ленинградской областью. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки на гражданские объекты. В Новосаратовке загорелись склады логистического центра, три человека пострадали, следователи осматривают места происшествий и собирают обломки дронов.Ранее уведомлялось, что эстонская компания Rannarootsi Lihatööstus опубликовала рекламный материал с русофобским содержанием. На изображении двое мужчин с украинскими флагами жарят мясо на фоне дыма, а слоган гласит: "Правильный гриль делает горький лук сладким". Пользователи обратили внимание, что слово "sibul" в определённом контексте используется как пренебрежительное прозвище русскоязычных жителей Эстонии. В соцсетях компанию обвинили в использовании языка ненависти - В Эстонии выпустили рекламу мяса с русофобским слоганом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

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следственный комитет, украина.ру, вооруженные силы украины, прибалтика, ленинградская область, россия, мир без границ, сво, спецоперация, дроны, бпла, бпла сегодня, атака бпла