Полищук: Одесса обречена на "пристальное внимание" российских ВКС и беспилотных систем - 24.07.2026 Украина.ру
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Полищук: Одесса обречена на "пристальное внимание" российских ВКС и беспилотных систем
Полищук: Одесса обречена на "пристальное внимание" российских ВКС и беспилотных систем - 24.07.2026 Украина.ру
Полищук: Одесса обречена на "пристальное внимание" российских ВКС и беспилотных систем
Одесса остаётся хабом, который питает группировку ВСУ, предназначенную для ударов по Крыму. Уничтожение портовой инфраструктуры обезопасит полуостров и упростит работу российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук
2026-07-24T17:26
2026-07-24T17:27
новости
одесса
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днепр
александр полищук
вкс
бпла
война
война на украине
херсонская область
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Продолжая тему уничтоэения портовой инфраструктуры Украины, Полищук заявил, что Одесса — это хаб, который снабжает ВСУ. "Одесса была и остается хабом, который питает группировку ВСУ, предназначенную для вторжения в Крым", — пояснил эксперт.По словам Полищука, ВСУ не будут штурмовать Днепр с заходом в Херсонскую область — сил слишком мало. "Понятно, что Днепр с заходом в Херсонскую область они штурмовать не будут. Никаких сил у них на это не хватит", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что развитая логистика в Одессе позволяет им кошмарить территорию Крыма и ставить под угрозу логистические маршруты.Полищук резюмировал, что Одесса обречена на постоянное внимание российских ВКС и беспилотных систем. "В общем, Одесса обречена на то, что наши ВКС и войска беспилотных систем будут иметь к ней пристальное внимание", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.Про другие технологические аспекты СВО — в материале "Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем" на сайте Украина.ру.
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новости, одесса, крым, днепр, александр полищук, вкс, бпла, война, война на украине, херсонская область, главные новости, главное, логистика, днепр (река), новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, сво на украине: последние новости, новости россии
Новости, Одесса, Крым, Днепр, Александр Полищук, ВКС, БПЛА, война, война на Украине, Херсонская область, Главные новости, главное, логистика, Днепр (река), новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, СВО на Украине: последние новости, новости России

Полищук: Одесса обречена на "пристальное внимание" российских ВКС и беспилотных систем

17:26 24.07.2026 (обновлено: 17:27 24.07.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРакетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в порт Одессы
Ракетный эсминец США Дональд Кук вошел в порт Одессы - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Одесса остаётся хабом, который питает группировку ВСУ, предназначенную для ударов по Крыму. Уничтожение портовой инфраструктуры обезопасит полуостров и упростит работу российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук
Продолжая тему уничтоэения портовой инфраструктуры Украины, Полищук заявил, что Одесса — это хаб, который снабжает ВСУ. "Одесса была и остается хабом, который питает группировку ВСУ, предназначенную для вторжения в Крым", — пояснил эксперт.
По словам Полищука, ВСУ не будут штурмовать Днепр с заходом в Херсонскую область — сил слишком мало. "Понятно, что Днепр с заходом в Херсонскую область они штурмовать не будут. Никаких сил у них на это не хватит", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что развитая логистика в Одессе позволяет им кошмарить территорию Крыма и ставить под угрозу логистические маршруты.
Полищук резюмировал, что Одесса обречена на постоянное внимание российских ВКС и беспилотных систем. "В общем, Одесса обречена на то, что наши ВКС и войска беспилотных систем будут иметь к ней пристальное внимание", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.
Про другие технологические аспекты СВО — в материале "Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем" на сайте Украина.ру.
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