https://ukraina.ru/20260724/polischuk-odessa-obrechena-na-pristalnoe-vnimanie-rossiyskikh-vks-i-bespilotnykh-sistem-1081825252.html

Полищук: Одесса обречена на "пристальное внимание" российских ВКС и беспилотных систем

Полищук: Одесса обречена на "пристальное внимание" российских ВКС и беспилотных систем - 24.07.2026 Украина.ру

Полищук: Одесса обречена на "пристальное внимание" российских ВКС и беспилотных систем

Одесса остаётся хабом, который питает группировку ВСУ, предназначенную для ударов по Крыму. Уничтожение портовой инфраструктуры обезопасит полуостров и упростит работу российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук

2026-07-24T17:26

2026-07-24T17:26

2026-07-24T17:27

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Продолжая тему уничтоэения портовой инфраструктуры Украины, Полищук заявил, что Одесса — это хаб, который снабжает ВСУ. "Одесса была и остается хабом, который питает группировку ВСУ, предназначенную для вторжения в Крым", — пояснил эксперт.По словам Полищука, ВСУ не будут штурмовать Днепр с заходом в Херсонскую область — сил слишком мало. "Понятно, что Днепр с заходом в Херсонскую область они штурмовать не будут. Никаких сил у них на это не хватит", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что развитая логистика в Одессе позволяет им кошмарить территорию Крыма и ставить под угрозу логистические маршруты.Полищук резюмировал, что Одесса обречена на постоянное внимание российских ВКС и беспилотных систем. "В общем, Одесса обречена на то, что наши ВКС и войска беспилотных систем будут иметь к ней пристальное внимание", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.Про другие технологические аспекты СВО — в материале "Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем" на сайте Украина.ру.

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