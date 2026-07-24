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WSJ: Трамп усомнился в мирном урегулировании на Ближнем Востоке и впал в "режим мести"
WSJ: Трамп усомнился в мирном урегулировании на Ближнем Востоке и впал в "режим мести" - 24.07.2026 Украина.ру
WSJ: Трамп усомнился в мирном урегулировании на Ближнем Востоке и впал в "режим мести"
Президент США Дональд Трамп всё больше разочаровывается в перспективах переговоров с Ираном и склоняется к продолжению военной кампании. Об этом 24 июля пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники
2026-07-24T15:44
2026-07-24T15:44
2026-07-24T15:49
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По данным издания, начиная операцию, Трамп рассчитывал завершить её за несколько недель, но конфликт затянулся. "Президент находится в режиме мести по отношению к Тегерану и не видит хороших альтернатив продолжению ударов", — утверждают источники. Советники опасаются, что война бьёт по рейтингу президента: растут цены, погибли уже более 10 американских военнослужащих, а позиции республиканцев на промежуточных выборах могут ухудшиться.При этом два главных переговорщика — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — по-прежнему считают возможным достижение соглашения. 23 июля сенат США не поддержал резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что проблема не в отсутствии каналов связи, а в позиции Вашингтона.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, сша, иран, россия, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, the wall street journal, мид, мир без границ, украина.ру
Новости, США, Иран, Россия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, The Wall Street Journal, МИД, Мир без границ, Украина.ру
WSJ: Трамп усомнился в мирном урегулировании на Ближнем Востоке и впал в "режим мести"
15:44 24.07.2026 (обновлено: 15:49 24.07.2026)
Президент США Дональд Трамп всё больше разочаровывается в перспективах переговоров с Ираном и склоняется к продолжению военной кампании. Об этом 24 июля пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники
По данным издания, начиная операцию, Трамп рассчитывал завершить её за несколько недель, но конфликт затянулся.
"Президент находится в режиме мести по отношению к Тегерану и не видит хороших альтернатив продолжению ударов", — утверждают источники.
Советники опасаются, что война бьёт по рейтингу президента: растут цены, погибли уже более 10 американских военнослужащих, а позиции республиканцев на промежуточных выборах могут ухудшиться.
При этом два главных переговорщика — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — по-прежнему считают возможным достижение соглашения.
23 июля сенат США не поддержал резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что проблема не в отсутствии каналов связи, а в позиции Вашингтона.
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