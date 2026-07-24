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WSJ: Трамп усомнился в мирном урегулировании на Ближнем Востоке и впал в "режим мести"

WSJ: Трамп усомнился в мирном урегулировании на Ближнем Востоке и впал в "режим мести" - 24.07.2026 Украина.ру

WSJ: Трамп усомнился в мирном урегулировании на Ближнем Востоке и впал в "режим мести"

Президент США Дональд Трамп всё больше разочаровывается в перспективах переговоров с Ираном и склоняется к продолжению военной кампании. Об этом 24 июля пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники

2026-07-24T15:44

2026-07-24T15:44

2026-07-24T15:49

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По данным издания, начиная операцию, Трамп рассчитывал завершить её за несколько недель, но конфликт затянулся. "Президент находится в режиме мести по отношению к Тегерану и не видит хороших альтернатив продолжению ударов", — утверждают источники. Советники опасаются, что война бьёт по рейтингу президента: растут цены, погибли уже более 10 американских военнослужащих, а позиции республиканцев на промежуточных выборах могут ухудшиться.При этом два главных переговорщика — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — по-прежнему считают возможным достижение соглашения. 23 июля сенат США не поддержал резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что проблема не в отсутствии каналов связи, а в позиции Вашингтона.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру

сша

иран

россия

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