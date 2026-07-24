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CNN: требование Трампа к Саудовской Аравии удивило даже его собственных переговорщиков
CNN: требование Трампа к Саудовской Аравии удивило даже его собственных переговорщиков - 24.07.2026 Украина.ру
CNN: требование Трампа к Саудовской Аравии удивило даже его собственных переговорщиков
Новое условие президента США присоединиться к "Авраамским соглашениям" в рамках ядерной сделки с Эр-Риядом стало неожиданностью для американской переговорной команды. Об этом 24 июля сообщает CNN со ссылкой на источники
2026-07-24T16:20
2026-07-24T16:20
2026-07-24T16:55
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"Новое условие, которое, как настаивал Белый дом, давно было целью Трампа и не должно было никого шокировать, удивило даже собственных переговорщиков администрации по ядерным вопросам", — заявили два источника телеканала.Причиной разногласий стало и то, что министр энергетики США Крис Райт преждевременно объявил о ещё не финализированной сделке, несмотря на просьбы Белого дома этого не делать. Ранее Трамп заявлял, что соглашение с Саудовской Аравией по мирному атому не предусматривает обогащение ядерных материалов.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, саудовская аравия, сша, россия, михаил драпатый, дональд трамп, cnn, украина.ру, мир без границ
Новости, Саудовская Аравия, США, Россия, Михаил Драпатый, Дональд Трамп, CNN, Украина.ру, Мир без границ
CNN: требование Трампа к Саудовской Аравии удивило даже его собственных переговорщиков
16:20 24.07.2026 (обновлено: 16:55 24.07.2026)
Новое условие президента США присоединиться к "Авраамским соглашениям" в рамках ядерной сделки с Эр-Риядом стало неожиданностью для американской переговорной команды. Об этом 24 июля сообщает CNN со ссылкой на источники
"Новое условие, которое, как настаивал Белый дом, давно было целью Трампа и не должно было никого шокировать, удивило даже собственных переговорщиков администрации по ядерным вопросам", — заявили два источника телеканала.
Причиной разногласий стало и то, что министр энергетики США Крис Райт преждевременно объявил о ещё не финализированной сделке, несмотря на просьбы Белого дома этого не делать.
Ранее Трамп заявлял, что соглашение с Саудовской Аравией по мирному атому не предусматривает обогащение ядерных материалов.
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