https://ukraina.ru/20260724/iz-substantsii-i-palok-evropa-prosadila-svoy-voenprom-i-pereshla-na-vypusk-dronov--polischuk-1081823595.html

"Из субстанции и палок": Европа просадила свой военпром и перешла на выпуск дронов — Полищук

"Из субстанции и палок": Европа просадила свой военпром и перешла на выпуск дронов — Полищук - 24.07.2026 Украина.ру

"Из субстанции и палок": Европа просадила свой военпром и перешла на выпуск дронов — Полищук

Удары по портам Украины лишают ВСУ возможности получать крупнотоннажные поставки дронов из Европы. Она сделала ставку на производство БПЛА, поскольку утратила возможность массового выпуска танков и ракет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук

2026-07-24T16:53

2026-07-24T16:53

2026-07-24T16:53

новости

европа

украина

россия

дроны

бпла

беспилотники

украина.ру

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061764665_0:258:3060:1979_1920x0_80_0_0_5f5c1ff9f46328f72ba8ed7a343d3a4f.jpg

Отвечая на вопрос о целях российских ударов по портовой инфраструктуре Украины, Полищук заявил, что это связано с поставками дронов из ЕС. "Европа схитрила. Когда она получила огромный дефицит газа и просадила свою промышленность, она утратила возможность массово выпускать танки и ракеты. А беспилотник – это то, что делается из определенной субстанции и палок", — пояснил историкПо мнению Полищука, для производства дронов не требуются крупные сталелитейные заводы, поэтому Европа, потерявшая возможность выпускать танки, сделала ставку на беспилотники, и Украина её в этом поддержала.Эксперт подчеркнул, что удары ВКС по портам лишают противника крупнотоннажных поставок. "Наши удары по портовой инфраструктуре лишают противника осуществлять крупнотоннажные поставки этого добра через море. К тому же, Одесса была и остается хабом, который питает группировку ВСУ, предназначенную для вторжения в Крым", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.Про другие технологические аспекты СВО — в материале "Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем" на сайте Украина.ру.

европа

украина

россия

одесса

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, украина, россия, дроны, бпла, беспилотники, украина.ру, главные новости, главное, одесса, танки, промышленность, ес, евросоюз, крым, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости россии, новости украины