https://ukraina.ru/20260724/ocherednaya-problema-trampa-1081794360.html

Очередная проблема Трампа

Очередная проблема Трампа - 24.07.2026 Украина.ру

Очередная проблема Трампа

Палата представителей конгресса США 214-ю голосами против 208-и одобрила резолюцию о прекращении военных действий против Ирана. Теперь резолюцию будет рассматривать Сенат. Даже если сенаторы также ее поддержат, Трамп не обязан прекращать боевые действия немедленно

2026-07-24T09:37

2026-07-24T09:37

2026-07-24T09:37

мнения

иран

турция

сша

дональд трамп

эрдоган

весь ищенко

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У него есть 60 дней, в течение которых он может вести боевые действия без одобрения Конгресса. По истечении этих 60 дней администрация может обратиться в Конгресс с просьбой одобрить продолжение войны (ведь за два месяца мнение Конгресса могло измениться). Наконец, Трамп может пойти по пути своих предшественников, которые в случае истечения шестидесятидневного срока и отсутствия согласия Конгресса на продолжение войны просто заявляли о прекращении военных действий и тут же начинали их заново, возобновляя отсчет шестидесяти дней с нуля.Это, к слову, о законопослушности американцев. Букву закона всегда можно извратить, если нет желания следовать его духу.В общем, с точки зрения ведения военных действий против Ирана позиция Конгресса не проблема. Интересно другое: конгресс готовится к промежуточным выборам, которые грозят обернуться для республиканцев катастрофой именно благодаря политике Трампа. Как всегда, ядерный электорат остается верен своим партиям, что бы ни случилось, но колеблющаяся середина, как свидетельствуют опросы, активно перекочевывает в лагерь демократов.Опросы общественного мнения можно не верить, тем более что социологи в самых разных странах и в самых разных ситуациях многократно продемонстрировали готовность выполнять заказ, подгоняя результат под числа, определенные заказчиком. К недоверию, кстати, призывает Трамп, обвиняющий своих политических оппонентов во всех смертных грехах, но пока что не сумевший доказать даже очевидную фальсификацию президентских выборов 2020 года. Раньше ему бы поверили на слово, причем не только его сторонники, но за время своего президентства Трамп столько раз отметился откровенным враньем, что любое его заявление необходимо проверять.Ядерный электорат трампофилов ничего проверять не будет — для них Дональд — луч света в темном царстве. Но вот скептики, а это до трети американских избирателей, которые и определяют итоги любых выборов, обязательно попытаются подтвердить или развеять свои сомнения. Для них резолюция Конгресса — лучшее доказательство того, что большинство американцев против войны Трампа с Ираном. В другое время конгрессмены не стали бы препятствовать президенту вести войну, но им надо идти на выборы, война непопулярна, избиратели не желают ее продолжения, а значит, тема войны с Ираном становится важнейшей в предвыборной агитации.Избирательная кампания уже идет вовсю — выборы, как всегда, в первый вторник после первого понедельника ноября. До них осталось неполных три с половиной месяца. Через шестьдесят дней, которые Трамп может провоевать без резолюции Конгресса, до выборов останется менее полутора месяцев. Вот тут-то и наступит момент истины. Трамп и его сторонники надеются, что за это время им удастся сломать Иран и въехать в выборы победителями на белом коне. Но, как свидетельствует резолюция Конгресса, в это верят даже не все республиканцы. Причем не верит значительно больше, чем проголосовало за резолюцию, просто многие избираются по округам с преобладанием ядерного электората Трампа и им не с руки выступать против президента — конкретно их избиратель этого не поймет, ему нравится готовность Трампа "бахнуть", и не потом, а прямо сейчас.То есть электоральный баланс сейчас не в пользу трампистов и продолжает смещаться в сторону умеренных, но так как сражающихся за власть партий всего две, то неопределившиеся (не ядерный электорат) склоняются в сторону демократов, чтобы уравновесить трампобесие. Для приведения трампистов, а с ними и всей Республиканской партии к электоральной катастрофе, Ирану достаточно продержаться два месяца. Он держится гораздо дольше и пока что не демонстрирует усталости, скорее выдыхаются США и их союзники.Конечно, внешне потенциальная коалиция выглядит грозно. Иран и проиранские прокси практически остановили нефтяной бизнес не только малых монархий Персидского залива, но и Саудовской Аравии. После того как хуситы заявили о блокаде Баб-эль-Мандебского пролива, саудиты потеряли последний морской маршрут транспортировки своей нефти потребителям, а сухопутных у них отродясь не было, и проложить их через раздираемую гражданской войной Сирию и находящийся под ударами Израиля Ливан в ближайшие годы не выйдет. Иран наносит удары по Израилю, по американским базам в Иордании, на Крите и угрожает британцам на Кипре, если те предоставят свои базы американцам. Теоретически США могут поддержать все страны Аравийского полуострова, а Израиль и так воюет на их стороне, Греция и Великобритания, даже под угрозой иранских атак, вряд ли откажутся от предоставления американцам своих баз.Но данная коалиция практически в таком же составе поддерживает американцев с первого дня боевых действий. Прошло полгода, побед никаких, проблем же более чем достаточно. Для того чтобы рассчитывать на внезапное изменение обстановки на поле боя, США должны иметь в рукаве какой-то козырь, например готовность Турции и Азербайджана ударить в тыл иранцам.В принципе в этом нет ничего невозможного. Анкара пытается договориться с Трампом о возвращении в проект F-35 и приобретении крупной партии этих истребителей, призванных заменить составляющие основу турецких ВВС F-16. Турция — конкурент Ирана в борьбе за лидерство в регионе. Анкара ничего не имеет против того, чтобы Иран предельно ослабил Израиль, США ослабили бы Иран, а потом на арену вышла бы Турция, вся в белом, и собрала урожай. У Азербайджана же с Ираном отношения никогда не складывались (тем более что около 2/3 населенных азербайджанцами территорий находятся в Иране, а их теоретическое присоединение выведет Баку на новый геополитический уровень).Но есть нюанс. И дело не только в том, что Иран поддерживают Россия и Китай, реакция которых на неспровоцированное нападение — удар в спину их воюющему союзнику — непредсказуема. Главная проблема заключается в том, что хрупкая финансово-экономическая стабильность Турции держится на ее позиции нефтегазового хаба для Европы. Анкара давно перехватила у глупой Украины эту доходную позицию. Однако из Азербайджана Турция получает только около 6 млрд куб. м газа. Также через Турцию в Европу (в основном в Италию, Чехию, Болгарию) идет около 10 млн тонн азербайджанской нефти (но нефтяной экспорт быстро сокращается — в прошлом году упал на 15% по отношению к позапрошлому). Транскаспийский маршрут, хоть и наращивает обороты, пока преимущественно ориентируется на транспортировку контейнеров, а не энергоносителей. Основную массу энергоносителей Турция получает из России и Ирана, в том числе идущих транзитом через Россию и Иран. Остановка этих поставок практически моментально ввергнет Анкару в жесточайший финансово-экономический кризис. Между тем власть Эрдогана и без того непрочна: сам он стареет, экономическая ситуация ухудшается, оппозиция крепнет, а сторонники начинают задумываться о неприятном будущем. Социальная дестабилизация в настоящий момент может стоить турецкому лидеру трех десятилетий упорного труда в попытках сделать Турцию вновь великой. Эрдоган — человек непредсказуемый и может рискнуть, но шансов на выигрыш в этой рисковой операции у него очень мало.Надо также помнить, что Пакистан — союзник Китая, без которого ему будет сложно выстоять против Индии, недавно готовившейся начать четвертую индо-пакистанскую войну и остановленной только провалом собственных ВВС. Военную технику сейчас Индия закупает в основном на Западе, США заинтересованы в ней как в противовесе Китаю, с которым у Нью-Дели масса нерешенных пограничных споров. Если в тылу у Пакистана Иран превратится из дружественного в проамериканский, Исламабад окажется в стратегическом окружении без шансов на хороший исход.При этом Пакистан обладает ядерным оружием, а среди средств доставки есть ракеты дальностью 2000 км и 2750 км, накрывающие Аравийский полуостров и азиатскую часть Турции. Пакистан недвусмысленно предупреждал Израиль о готовности нанести по нему ядерный удар, если Израиль применит ядерное оружие против Ирана. Ядерная доктрина Пакистана предусматривает также применение ядерного оружия первым, в том числе и по геополитическим показаниям.Это крайне запутанный узел, и распутать его в течение двух месяцев, причем так, чтобы убедительно раздавить Иран и не обжечься, не спровоцировать ядерный конфликт на Ближнем Востоке, Трампу будет крайне трудно, особенно с учетом заработанной им репутации человека, органически неспособного держать слово. И палата представителей конгресса США думает так же, иначе они бы просто промолчали (не поставили бы эту резолюцию на голосование), а не стали бы ставить палки в колеса трамповской телеге.Дональд медленно, но верно становится "хромой уткой" за два года до истечения срока полномочий. Это ему не может нравиться, и он будет бороться до конца. Это обещает массу безумно интересных, но крайне опасных для мира во всем мире инициатив президента США. Помешать мы ему, к сожалению, пока не можем, так что придется наблюдать, копить силы и выбирать момент для прекращения этого бенефиса безответственности.О кадровых перестановках на Украине в материале "А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского.

https://ukraina.ru/20260722/vizit-trampa-v-moskvu-kuda-ssha-popytayutsya-zamanit-rossiyu--ischenko-1081741973.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, иран, турция, сша, дональд трамп, эрдоган, весь ищенко