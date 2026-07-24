https://ukraina.ru/20260724/bi-nato-gotovitsya-k-voyne-bespilotnikov-kopiruya-ukrainskiy-opyt-1081821560.html

BI: НАТО готовится к войне беспилотников, копируя украинский опыт

BI: НАТО готовится к войне беспилотников, копируя украинский опыт - 24.07.2026 Украина.ру

BI: НАТО готовится к войне беспилотников, копируя украинский опыт

Верховный главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о готовности альянса к современным боевым действиям с массированным использованием беспилотников. Об этом 24 июля пишет Business Insider

2026-07-24T16:26

2026-07-24T16:26

2026-07-24T16:55

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По данным издания, союзные войска ежедневно анализируют и адаптируют опыт украинских военных, где дроны составляют около 90% всех ударов. Для защиты от БПЛА ВСУ используют помповые ружья, сбивая аппараты на оптоволокне, устойчивые к РЭБ. Линия фронта расширилась, заставляя солдат передвигаться пешком и применять наземных роботов для доставки грузов и эвакуации.НАТО активно внедряет проверенные киевским режимом системы в учения и военную доктрину, включая комплексы Merops, уже переброшенные на Ближний Восток. Альянс готовится к войне нового типа, используя Украину как полигон для отработки тактики. А расходным материалом, как обычно, служат украинцы.Ранее в новостях: CNN: требование Трампа к Саудовской Аравии удивило даже его собственных переговорщиковВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, европа, ближний восток, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, cnn, мир без границ