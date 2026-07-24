BI: НАТО готовится к войне беспилотников, копируя украинский опыт - 24.07.2026 Украина.ру
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BI: НАТО готовится к войне беспилотников, копируя украинский опыт
BI: НАТО готовится к войне беспилотников, копируя украинский опыт - 24.07.2026 Украина.ру
BI: НАТО готовится к войне беспилотников, копируя украинский опыт
Верховный главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о готовности альянса к современным боевым действиям с массированным использованием беспилотников. Об этом 24 июля пишет Business Insider
2026-07-24T16:26
2026-07-24T16:55
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По данным издания, союзные войска ежедневно анализируют и адаптируют опыт украинских военных, где дроны составляют около 90% всех ударов. Для защиты от БПЛА ВСУ используют помповые ружья, сбивая аппараты на оптоволокне, устойчивые к РЭБ. Линия фронта расширилась, заставляя солдат передвигаться пешком и применять наземных роботов для доставки грузов и эвакуации.НАТО активно внедряет проверенные киевским режимом системы в учения и военную доктрину, включая комплексы Merops, уже переброшенные на Ближний Восток. Альянс готовится к войне нового типа, используя Украину как полигон для отработки тактики. А расходным материалом, как обычно, служат украинцы.Ранее в новостях: CNN: требование Трампа к Саудовской Аравии удивило даже его собственных переговорщиковВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, европа, ближний восток, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, cnn, мир без границ
Новости, Украина, Европа, Ближний Восток, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, CNN, Мир без границ

BI: НАТО готовится к войне беспилотников, копируя украинский опыт

16:26 24.07.2026 (обновлено: 16:55 24.07.2026)
 
© РИА Новости . СтрингерФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Верховный главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о готовности альянса к современным боевым действиям с массированным использованием беспилотников. Об этом 24 июля пишет Business Insider
По данным издания, союзные войска ежедневно анализируют и адаптируют опыт украинских военных, где дроны составляют около 90% всех ударов.
Для защиты от БПЛА ВСУ используют помповые ружья, сбивая аппараты на оптоволокне, устойчивые к РЭБ. Линия фронта расширилась, заставляя солдат передвигаться пешком и применять наземных роботов для доставки грузов и эвакуации.
НАТО активно внедряет проверенные киевским режимом системы в учения и военную доктрину, включая комплексы Merops, уже переброшенные на Ближний Восток.
Альянс готовится к войне нового типа, используя Украину как полигон для отработки тактики. А расходным материалом, как обычно, служат украинцы.
Ранее в новостях: CNN: требование Трампа к Саудовской Аравии удивило даже его собственных переговорщиков
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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