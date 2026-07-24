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Федоров отказался от других постов, настаивая на возвращении в Минобороны

Федоров отказался от других постов, настаивая на возвращении в Минобороны - 24.07.2026 Украина.ру

Федоров отказался от других постов, настаивая на возвращении в Минобороны

Уволенный глава военного ведомства Украины Михаил Федоров заявил, что не согласен на иную должность, кроме министра обороны. Ранее СМИ сообщали о предложениях киевского руководства занять пост вице-премьера по военным технологиям или стать советником. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-24T15:15

2026-07-24T15:15

2026-07-24T15:15

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Федоров заявил, что сегодня в государстве есть лишь три должности, определяющих ход конфликта: глава государства, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому, по его словам, он не принимает другие предложения. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко и весь кабинет министров. По данным депутата Ярослава Железняка, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов. Исполняющим обязанности министра назначен врио председателя СБУ Евгений Хмара. В Киеве и других городах прошли митинги в поддержку Федорова. Ранее уведомлялось, что майор ВСУ Юрий Касьянов связал увольнение Федорова с его попытками перераспределить средства между оборонными компаниями. По словам Касьянова, Федоров знал о "фантастических прибылях" предприятий и хотел сделать распределение более справедливым. Даже намёк на это привёл к отставке правительства, чтобы избавиться от неудобного министра. Возвращение Федорова, по мнению Касьянова, зависит от договорённостей новых олигархов на рынке вооружений, которые формируют стратегию и принимают кадровые решения - Майор ВСУ связал увольнение Фёдорова с попытками перераспределить средства оборонных компаний.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, минобороны, верховная рада, александр федоров, юрий касьянов, ярослав железняк, россия, киев, украина, новости