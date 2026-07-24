Федоров отказался от других постов, настаивая на возвращении в Минобороны - 24.07.2026 Украина.ру
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Федоров отказался от других постов, настаивая на возвращении в Минобороны
Федоров отказался от других постов, настаивая на возвращении в Минобороны - 24.07.2026 Украина.ру
Федоров отказался от других постов, настаивая на возвращении в Минобороны
Уволенный глава военного ведомства Украины Михаил Федоров заявил, что не согласен на иную должность, кроме министра обороны. Ранее СМИ сообщали о предложениях киевского руководства занять пост вице-премьера по военным технологиям или стать советником. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-24T15:15
2026-07-24T15:15
украина.ру
минобороны
верховная рада
александр федоров
юрий касьянов
ярослав железняк
россия
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новости
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Федоров заявил, что сегодня в государстве есть лишь три должности, определяющих ход конфликта: глава государства, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому, по его словам, он не принимает другие предложения. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко и весь кабинет министров. По данным депутата Ярослава Железняка, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов. Исполняющим обязанности министра назначен врио председателя СБУ Евгений Хмара. В Киеве и других городах прошли митинги в поддержку Федорова. Ранее уведомлялось, что майор ВСУ Юрий Касьянов связал увольнение Федорова с его попытками перераспределить средства между оборонными компаниями. По словам Касьянова, Федоров знал о "фантастических прибылях" предприятий и хотел сделать распределение более справедливым. Даже намёк на это привёл к отставке правительства, чтобы избавиться от неудобного министра. Возвращение Федорова, по мнению Касьянова, зависит от договорённостей новых олигархов на рынке вооружений, которые формируют стратегию и принимают кадровые решения - Майор ВСУ связал увольнение Фёдорова с попытками перераспределить средства оборонных компаний.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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украина.ру, минобороны, верховная рада, александр федоров, юрий касьянов, ярослав железняк, россия, киев, украина, новости
Украина.ру, Минобороны, Верховная Рада, Александр Федоров, Юрий Касьянов, Ярослав Железняк, Россия, Киев, Украина, Новости

Федоров отказался от других постов, настаивая на возвращении в Минобороны

15:15 24.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / mykhailofedorov
- РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / mykhailofedorov
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Уволенный глава военного ведомства Украины Михаил Федоров заявил, что не согласен на иную должность, кроме министра обороны. Ранее СМИ сообщали о предложениях киевского руководства занять пост вице-премьера по военным технологиям или стать советником. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
Федоров заявил, что сегодня в государстве есть лишь три должности, определяющих ход конфликта: глава государства, министр обороны и главнокомандующий.
Именно поэтому, по его словам, он не принимает другие предложения.
На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко и весь кабинет министров.
По данным депутата Ярослава Железняка, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.
Исполняющим обязанности министра назначен врио председателя СБУ Евгений Хмара.
В Киеве и других городах прошли митинги в поддержку Федорова.
Ранее уведомлялось, что майор ВСУ Юрий Касьянов связал увольнение Федорова с его попытками перераспределить средства между оборонными компаниями.
По словам Касьянова, Федоров знал о "фантастических прибылях" предприятий и хотел сделать распределение более справедливым.
Даже намёк на это привёл к отставке правительства, чтобы избавиться от неудобного министра.
Возвращение Федорова, по мнению Касьянова, зависит от договорённостей новых олигархов на рынке вооружений, которые формируют стратегию и принимают кадровые решения - Майор ВСУ связал увольнение Фёдорова с попытками перераспределить средства оборонных компаний.
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Украина.руМинобороныВерховная РадаАлександр ФедоровЮрий КасьяновЯрослав ЖелезнякРоссияКиевУкраинаНовости
 
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