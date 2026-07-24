https://ukraina.ru/20260724/putin-novye-yak-130m-dolzhny-unichtozhat-krupnye-drony-i-bezekipazhnye-katera-1081822438.html

Путин: новые Як-130М должны уничтожать крупные дроны и безэкипажные катера

Путин: новые Як-130М должны уничтожать крупные дроны и безэкипажные катера - 24.07.2026 Украина.ру

Путин: новые Як-130М должны уничтожать крупные дроны и безэкипажные катера

Президент России Владимир Путин заявил, что модернизированные самолёты Як-130М получат задачи по борьбе с беспилотниками и морскими дронами противника. Об этом 24 июля он сказал во время посещения Иркутского авиационного завода

2026-07-24T16:33

2026-07-24T16:33

2026-07-24T16:55

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россия

владимир путин

михаил драпатый

ии (искусственный интеллект)

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"Нужно решать ещё задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов", — подчеркнул Путин.Лётчик-испытатель Александр Гуськов доложил президенту, что самолёт оснащён передовыми бортовыми системами, современной РЛС и комплексом вооружений, а также прорабатывается возможность переноса поражающих боеприпасов. Глава государства также осмотрел производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июля

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, михаил драпатый, ии (искусственный интеллект)