Путин: новые Як-130М должны уничтожать крупные дроны и безэкипажные катера - 24.07.2026 Украина.ру
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Путин: новые Як-130М должны уничтожать крупные дроны и безэкипажные катера
Путин: новые Як-130М должны уничтожать крупные дроны и безэкипажные катера - 24.07.2026 Украина.ру
Путин: новые Як-130М должны уничтожать крупные дроны и безэкипажные катера
Президент России Владимир Путин заявил, что модернизированные самолёты Як-130М получат задачи по борьбе с беспилотниками и морскими дронами противника. Об этом 24 июля он сказал во время посещения Иркутского авиационного завода
2026-07-24T16:33
2026-07-24T16:55
новости
россия
владимир путин
михаил драпатый
ии (искусственный интеллект)
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"Нужно решать ещё задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов", — подчеркнул Путин.Лётчик-испытатель Александр Гуськов доложил президенту, что самолёт оснащён передовыми бортовыми системами, современной РЛС и комплексом вооружений, а также прорабатывается возможность переноса поражающих боеприпасов. Глава государства также осмотрел производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, михаил драпатый, ии (искусственный интеллект)
Новости, Россия, Владимир Путин, Михаил Драпатый, ИИ (искусственный интеллект)

Путин: новые Як-130М должны уничтожать крупные дроны и безэкипажные катера

16:33 24.07.2026 (обновлено: 16:55 24.07.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Иркутскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Иркутскую область - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . POOL
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Президент России Владимир Путин заявил, что модернизированные самолёты Як-130М получат задачи по борьбе с беспилотниками и морскими дронами противника. Об этом 24 июля он сказал во время посещения Иркутского авиационного завода
"Нужно решать ещё задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов", — подчеркнул Путин.
Лётчик-испытатель Александр Гуськов доложил президенту, что самолёт оснащён передовыми бортовыми системами, современной РЛС и комплексом вооружений, а также прорабатывается возможность переноса поражающих боеприпасов.
Глава государства также осмотрел производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июля
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