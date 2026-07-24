https://ukraina.ru/20260724/es-razreshil-prodazhu-izyatoy-rossiyskoy-nefti-bez-vyplat-vladeltsam-1081817704.html
ЕС разрешил продажу изъятой российской нефти без выплат владельцам
ЕС разрешил продажу изъятой российской нефти без выплат владельцам - 24.07.2026 Украина.ру
ЕС разрешил продажу изъятой российской нефти без выплат владельцам
Европейские страны разработали механизм, позволяющий реализовывать конфискованные российские энергоресурсы без передачи выручки их прежним собственникам. Соответствующие поправки включены в 21-й пакет санкций, сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-24T15:18
2026-07-24T15:18
2026-07-24T15:45
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Эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку российской нефти, но не содержало порядка распоряжения изъятыми грузами. Новый механизм предусматривает, что после завершения процедуры конфискации, например с задержанных танкеров, страны ЕС смогут вывести продукцию из-под запрета, реализовать её третьим лицам и не перечислять выручку прежним владельцам. Также разрешено временное хранение таких грузов на территории объединения и помещение их в таможенный режим свободной зоны. В Москве неоднократно называли подобные действия нарушением свободы судоходства и незаконным отчуждением собственности, а санкции ЕС не признаются.Ранее уведомлялось, что нефтегазовые доходы бюджета России в июле могут вырасти на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным агентства Reuters со ссылкой на предварительные расчёты, росту способствует увеличение мировых цен на нефть и рост поступлений от налога на прибыль при добыче за второй квартал - Нефтегазовые доходы бюджета России в июле могут вырасти на 60 процентов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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евросоюз, украина.ру, reuters, украина, москва, россия, новости, мир без границ
Евросоюз, Украина.ру, Reuters, Украина, Москва, Россия, Новости, Мир без границ
ЕС разрешил продажу изъятой российской нефти без выплат владельцам
15:18 24.07.2026 (обновлено: 15:45 24.07.2026)
Европейские страны разработали механизм, позволяющий реализовывать конфискованные российские энергоресурсы без передачи выручки их прежним собственникам. Соответствующие поправки включены в 21-й пакет санкций, сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
Эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку российской нефти, но не содержало порядка распоряжения изъятыми грузами.
Новый механизм предусматривает, что после завершения процедуры конфискации, например с задержанных танкеров, страны ЕС смогут вывести продукцию из-под запрета, реализовать её третьим лицам и не перечислять выручку прежним владельцам.
Также разрешено временное хранение таких грузов на территории объединения и помещение их в таможенный режим свободной зоны.
В Москве неоднократно называли подобные действия нарушением свободы судоходства и незаконным отчуждением собственности, а санкции ЕС не признаются.
Ранее уведомлялось, что нефтегазовые доходы бюджета России в июле могут вырасти на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным агентства Reuters со ссылкой на предварительные расчёты, росту способствует увеличение мировых цен на нефть и рост поступлений от налога на прибыль при добыче за второй квартал - Нефтегазовые доходы бюджета России в июле могут вырасти на 60 процентов. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.