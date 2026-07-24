ЕС разрешил продажу изъятой российской нефти без выплат владельцам - 24.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260724/es-razreshil-prodazhu-izyatoy-rossiyskoy-nefti-bez-vyplat-vladeltsam-1081817704.html
ЕС разрешил продажу изъятой российской нефти без выплат владельцам
ЕС разрешил продажу изъятой российской нефти без выплат владельцам - 24.07.2026 Украина.ру
ЕС разрешил продажу изъятой российской нефти без выплат владельцам
Европейские страны разработали механизм, позволяющий реализовывать конфискованные российские энергоресурсы без передачи выручки их прежним собственникам. Соответствующие поправки включены в 21-й пакет санкций, сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-24T15:18
2026-07-24T15:45
евросоюз
украина.ру
reuters
украина
москва
россия
новости
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070598030_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_d574cf850789e71c960e776e6fd7ac35.jpg
Эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку российской нефти, но не содержало порядка распоряжения изъятыми грузами. Новый механизм предусматривает, что после завершения процедуры конфискации, например с задержанных танкеров, страны ЕС смогут вывести продукцию из-под запрета, реализовать её третьим лицам и не перечислять выручку прежним владельцам. Также разрешено временное хранение таких грузов на территории объединения и помещение их в таможенный режим свободной зоны. В Москве неоднократно называли подобные действия нарушением свободы судоходства и незаконным отчуждением собственности, а санкции ЕС не признаются.Ранее уведомлялось, что нефтегазовые доходы бюджета России в июле могут вырасти на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным агентства Reuters со ссылкой на предварительные расчёты, росту способствует увеличение мировых цен на нефть и рост поступлений от налога на прибыль при добыче за второй квартал - Нефтегазовые доходы бюджета России в июле могут вырасти на 60 процентов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
москва
россия
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070598030_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_0a9768efdbc919a4a3cf1c3646cb771a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
евросоюз, украина.ру, reuters, украина, москва, россия, новости, мир без границ
Евросоюз, Украина.ру, Reuters, Украина, Москва, Россия, Новости, Мир без границ

ЕС разрешил продажу изъятой российской нефти без выплат владельцам

15:18 24.07.2026 (обновлено: 15:45 24.07.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЕвросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России
Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Европейские страны разработали механизм, позволяющий реализовывать конфискованные российские энергоресурсы без передачи выручки их прежним собственникам. Соответствующие поправки включены в 21-й пакет санкций, сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
Эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку российской нефти, но не содержало порядка распоряжения изъятыми грузами.
Новый механизм предусматривает, что после завершения процедуры конфискации, например с задержанных танкеров, страны ЕС смогут вывести продукцию из-под запрета, реализовать её третьим лицам и не перечислять выручку прежним владельцам.
Также разрешено временное хранение таких грузов на территории объединения и помещение их в таможенный режим свободной зоны.
В Москве неоднократно называли подобные действия нарушением свободы судоходства и незаконным отчуждением собственности, а санкции ЕС не признаются.
Ранее уведомлялось, что нефтегазовые доходы бюджета России в июле могут вырасти на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным агентства Reuters со ссылкой на предварительные расчёты, росту способствует увеличение мировых цен на нефть и рост поступлений от налога на прибыль при добыче за второй квартал - Нефтегазовые доходы бюджета России в июле могут вырасти на 60 процентов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЕвросоюзУкраина.руReutersУкраинаМоскваРоссияНовостиМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:03ВС РФ продвигаются к Николаевке под Славянском. Главные новости к этому часу
16:53"Из субстанции и палок": Европа просадила свой военпром и перешла на выпуск дронов — Полищук
16:33Путин: новые Як-130М должны уничтожать крупные дроны и безэкипажные катера
16:31Вучич: Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование
16:29Блокада Чёрного моря. Что дальше?
16:26BI: НАТО готовится к войне беспилотников, копируя украинский опыт
16:21Почему не бьем по мостам? Полищук объяснил, как это связано с ударами по АЗС и "ждунами"
16:20CNN: требование Трампа к Саудовской Аравии удивило даже его собственных переговорщиков
16:16Война и мир на останках Грэма*. Зеленский летит в США на инспекцию
16:04Полищук: Удары по мостам через Днепр не должны отвлекать ВКС от основных задач
16:00Орест Субтельный и линия раздела Украины
15:55Россия поддержала план США, а Украина продолжает войну
15:44WSJ: Трамп усомнился в мирном урегулировании на Ближнем Востоке и впал в "режим мести"
15:44MAGA на аутсорсе: Банковая покупает американских лидеров мнений перед визитом Зеленского в США
15:24"Адмирал Нахимов" после модернизации прикроет российские подлодки
15:21Атаковавшие Ленобласть дроны ВСУ могли запустить из Прибалтики
15:18ЕС разрешил продажу изъятой российской нефти без выплат владельцам
15:15Федоров отказался от других постов, настаивая на возвращении в Минобороны
15:10Онлайн-регистрация на выставку помогла российским ракетам прийти вовремя
15:09Украинские ВМС получили право управлять силами НАТО
Лента новостейМолния