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ЕС разрешил продажу изъятой российской нефти без выплат владельцам

ЕС разрешил продажу изъятой российской нефти без выплат владельцам - 24.07.2026 Украина.ру

ЕС разрешил продажу изъятой российской нефти без выплат владельцам

Европейские страны разработали механизм, позволяющий реализовывать конфискованные российские энергоресурсы без передачи выручки их прежним собственникам. Соответствующие поправки включены в 21-й пакет санкций, сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-24T15:18

2026-07-24T15:18

2026-07-24T15:45

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Эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку российской нефти, но не содержало порядка распоряжения изъятыми грузами. Новый механизм предусматривает, что после завершения процедуры конфискации, например с задержанных танкеров, страны ЕС смогут вывести продукцию из-под запрета, реализовать её третьим лицам и не перечислять выручку прежним владельцам. Также разрешено временное хранение таких грузов на территории объединения и помещение их в таможенный режим свободной зоны. В Москве неоднократно называли подобные действия нарушением свободы судоходства и незаконным отчуждением собственности, а санкции ЕС не признаются.Ранее уведомлялось, что нефтегазовые доходы бюджета России в июле могут вырасти на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным агентства Reuters со ссылкой на предварительные расчёты, росту способствует увеличение мировых цен на нефть и рост поступлений от налога на прибыль при добыче за второй квартал - Нефтегазовые доходы бюджета России в июле могут вырасти на 60 процентов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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евросоюз, украина.ру, reuters, украина, москва, россия, новости, мир без границ