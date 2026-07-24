Главное за ночь 24 июля - 24.07.2026 Украина.ру
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Главное за ночь 24 июля
Главное за ночь 24 июля - 24.07.2026 Украина.ру
Главное за ночь 24 июля
Украина никогда не сможет запустить производство ракет для систем ПВО Patriot, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом и других важных событиях рассказал 24 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-24T08:24
2026-07-24T08:24
новости
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дональд трамп
александр бастрыкин
ск рф
цру
следственный комитет
сенат
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Он объяснил, что для этого Киеву не собрать все нужные комплектующие.Президент США Дональд Трамп 8 июля допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать их выпуск после получения необходимых технологий.🟦 Главная слабость украинской армии состоит в том, что у нее не хватает желающих идти на фронт, указала корреспондент датской телерадиокомпании DR в России и на Украине Матильде Кимер.🟦 Запад ведет прокси-войну с Россией на Украине, признал шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.🟦 Сенат США может проголосовать по санкциям против РФ на будущей неделе, отметил портал Axios со ссылкой на источники.🟦 СК расследует 195 фактов осквернения монументов советским воинам-освободителям в 17 странах Европы, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.🟦 Электроснабжение Абхазии, прерванное из-за аварии на Ингурской ГЭС, полностью восстановлено, информировало министерство энергетики республики.В ночь на пятницу Абхазия осталась без света, по предварительным данным, причиной стала системная авария на Ингурской ГЭС, которая также поставляет электроэнергию в Грузию.О других событиях - в материале ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, сша, дональд трамп, александр бастрыкин, ск рф, цру, следственный комитет, сенат, россия
Новости, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Александр Бастрыкин, СК РФ, ЦРУ, Следственный комитет, сенат, Россия

Главное за ночь 24 июля

08:24 24.07.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Украина никогда не сможет запустить производство ракет для систем ПВО Patriot, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом и других важных событиях рассказал 24 июля телеграм-канал Украина.ру
Он объяснил, что для этого Киеву не собрать все нужные комплектующие.
Президент США Дональд Трамп 8 июля допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать их выпуск после получения необходимых технологий.
🟦 Главная слабость украинской армии состоит в том, что у нее не хватает желающих идти на фронт, указала корреспондент датской телерадиокомпании DR в России и на Украине Матильде Кимер.
🟦 Запад ведет прокси-войну с Россией на Украине, признал шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.
🟦 Сенат США может проголосовать по санкциям против РФ на будущей неделе, отметил портал Axios со ссылкой на источники.
🟦 СК расследует 195 фактов осквернения монументов советским воинам-освободителям в 17 странах Европы, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
🟦 Электроснабжение Абхазии, прерванное из-за аварии на Ингурской ГЭС, полностью восстановлено, информировало министерство энергетики республики.
В ночь на пятницу Абхазия осталась без света, по предварительным данным, причиной стала системная авария на Ингурской ГЭС, которая также поставляет электроэнергию в Грузию.
О других событиях - в материале ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries на сайте Украина.ру.
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