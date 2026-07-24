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Бастрыкин: СК расследует применение Киевом запрещённых методов войны

Бастрыкин: СК расследует применение Киевом запрещённых методов войны - 24.07.2026 Украина.ру

Бастрыкин: СК расследует применение Киевом запрещённых методов войны

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл масштабы преступлений киевского режима. Об этом 24 июля он рассказал в интервью российским информагенствам

2026-07-24T13:12

2026-07-24T13:12

2026-07-24T13:12

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"Продолжается расследование масштабного уголовного дела о применении запрещённых средств и методов ведения войны. С моральной стороны действия украинских националистов и наёмников сопоставимы с действиями гитлеровцев", — заявил Бастрыкин.По его данным, с 2022 года в результате ударов ВСУ по российским регионам погибли почти 1,5 тысячи человек, из них 45 несовершеннолетних. Возбуждено 5347 уголовных дел по фактам атак на 54 субъекта РФ за пределами зоны СВО. Разрушено свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Ранее СК завершил расследование дела о геноциде в отношении руководства Украины — 41 фигуранту обвинения предъявлены заочно, материалы находятся в Верховном суде ДНР.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, киев, александр бастрыкин, михаил драпатый, ск рф, следственный комитет, вооруженные силы украины