https://ukraina.ru/20260723/ukraina-vzyala-v-dolg-u-mvf-i-razrabatyvaet-gosbyudzhet-2027-1081772507.html

Украина взяла в долг у МВФ и разрабатывает госбюджет-2027

Украина взяла в долг у МВФ и разрабатывает госбюджет-2027 - 23.07.2026 Украина.ру

Украина взяла в долг у МВФ и разрабатывает госбюджет-2027

Правительство Украины получило кредит МВФ и работает над госбюджетом следующего года. Об этом 23 июля заявил новый украинский премьер-министр Сергей Корецкий в своём телеграм-канале

2026-07-23T13:55

2026-07-23T13:55

2026-07-23T13:55

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кабмин

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госдолг

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бюджет

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"Украина сегодня получила второй транш около 690 млн долларов от МВФ по новой четырехлетней программе. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены для поддержания макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов", - сообщил Корецкий.Также он проинформировал о начале подготовки проекта госбюджета Украины на 2027 год. В предыдущие годы он был дефицитным и пополнялся западной финансовой помощью, наращивавшей госдолг и стимулировавшей фискальную нагрузку на украинцев."Министерства в кратчайшие сроки, до 31 июля, должны подготовить предложения по основным параметрам документа. Задача правительства-подать проект госбюджета в Верховную Раду в установленный законом срок до 15 сентября, - отметил глава Кабмина. - Документ должен соответствовать нашим главным задачам-укреплению обороноспособности, обеспечению финансовой устойчивости и продуманной социальной политике".Ранее на эту тему: Повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения Украины требует МВФТакже в новостях: Новый глава Кабмина Украины поручил министерствам подумать над эффективностьюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сергей корецкий, мвф, кабмин, верховная рада, госдолг, бывший ссср, бюджет