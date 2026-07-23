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Украина взяла в долг у МВФ и разрабатывает госбюджет-2027
Украина взяла в долг у МВФ и разрабатывает госбюджет-2027 - 23.07.2026 Украина.ру
Украина взяла в долг у МВФ и разрабатывает госбюджет-2027
Правительство Украины получило кредит МВФ и работает над госбюджетом следующего года. Об этом 23 июля заявил новый украинский премьер-министр Сергей Корецкий в своём телеграм-канале
2026-07-23T13:55
2026-07-23T13:55
2026-07-23T13:55
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украина
сергей корецкий
мвф
кабмин
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госдолг
бывший ссср
бюджет
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"Украина сегодня получила второй транш около 690 млн долларов от МВФ по новой четырехлетней программе. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены для поддержания макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов", - сообщил Корецкий.Также он проинформировал о начале подготовки проекта госбюджета Украины на 2027 год. В предыдущие годы он был дефицитным и пополнялся западной финансовой помощью, наращивавшей госдолг и стимулировавшей фискальную нагрузку на украинцев."Министерства в кратчайшие сроки, до 31 июля, должны подготовить предложения по основным параметрам документа. Задача правительства-подать проект госбюджета в Верховную Раду в установленный законом срок до 15 сентября, - отметил глава Кабмина. - Документ должен соответствовать нашим главным задачам-укреплению обороноспособности, обеспечению финансовой устойчивости и продуманной социальной политике".Ранее на эту тему: Повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения Украины требует МВФТакже в новостях: Новый глава Кабмина Украины поручил министерствам подумать над эффективностьюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сергей корецкий, мвф, кабмин, верховная рада, госдолг, бывший ссср, бюджет
Новости, Украина, Сергей Корецкий, МВФ, Кабмин, Верховная Рада, госдолг, бывший СССР, бюджет
Украина взяла в долг у МВФ и разрабатывает госбюджет-2027
Правительство Украины получило кредит МВФ и работает над госбюджетом следующего года. Об этом 23 июля заявил новый украинский премьер-министр Сергей Корецкий в своём телеграм-канале
"Украина сегодня получила второй транш около 690 млн долларов от МВФ по новой четырехлетней программе. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены для поддержания макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов", - сообщил Корецкий.
Также он проинформировал о начале подготовки проекта госбюджета Украины на 2027 год. В предыдущие годы он был дефицитным и пополнялся западной финансовой помощью, наращивавшей госдолг и стимулировавшей фискальную нагрузку на украинцев.
"Министерства в кратчайшие сроки, до 31 июля, должны подготовить предложения по основным параметрам документа. Задача правительства-подать проект госбюджета в Верховную Раду в установленный законом срок до 15 сентября, - отметил глава Кабмина. - Документ должен соответствовать нашим главным задачам-укреплению обороноспособности, обеспечению финансовой устойчивости и продуманной социальной политике".
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