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Цены на АЗС в Украине могут превысить 100 гривен за литр уже в августе

Цены на АЗС в Украине могут превысить 100 гривен за литр уже в августе - 23.07.2026 Украина.ру

Цены на АЗС в Украине могут превысить 100 гривен за литр уже в августе

Цены на топливо в Украине могут достичь 105 гривен за литр в ближайшее время. Эксперты связывают скачок с исчерпанием дешёвых запасов, ростом оптовых цен и перебоями с морской логистикой

2026-07-23T17:41

2026-07-23T17:41

2026-07-23T17:43

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Как сообщил украинский эксперт по топливу Дмитрий Леушкин, крупнейшие сети АЗС уже начали пересматривать цены, поднимая их на 1–3 гривны за литр. "Думаю, завтра у WOG будет прибавка на 1 грн, у ОККО — на 3 грн, у "Укрнафты" — также где-то на 2 грн. Мы достигнем критической отметки — под 100 грн за литр — примерно через две недели, в начале августа", — заявил аналитик. На премиальных АЗС цены могут достичь 105 гривен за литр, тогда как у "Укрнафты" стоимость будет около 95 гривен, но там возможна нехватка топлива.Главной причиной скачка эксперты называют дефицит нефтепродуктов на европейском рынке и проблемы с морской логистикой. По словам геоэкономиста Олега Саркицы, украинский рынок исчерпывает ранее накопленные запасы по низким ценам и переходит к более дорогому импорту. Дальнейший рост будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке: если цена на нефть достигнет 120–140 долларов за баррель, цены будут ещё выше.Ранее в новостях: "Путин провел оперативное совещание Совбеза, Казахстан снизил нефтедобычу из-за КТК. Новости к этому часу" на сайте Украина.ру.

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