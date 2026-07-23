Цены на АЗС в Украине могут превысить 100 гривен за литр уже в августе - 23.07.2026 Украина.ру
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Цены на АЗС в Украине могут превысить 100 гривен за литр уже в августе
Цены на АЗС в Украине могут превысить 100 гривен за литр уже в августе - 23.07.2026 Украина.ру
Цены на АЗС в Украине могут превысить 100 гривен за литр уже в августе
Цены на топливо в Украине могут достичь 105 гривен за литр в ближайшее время. Эксперты связывают скачок с исчерпанием дешёвых запасов, ростом оптовых цен и перебоями с морской логистикой
2026-07-23T17:41
2026-07-23T17:43
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Как сообщил украинский эксперт по топливу Дмитрий Леушкин, крупнейшие сети АЗС уже начали пересматривать цены, поднимая их на 1–3 гривны за литр. "Думаю, завтра у WOG будет прибавка на 1 грн, у ОККО — на 3 грн, у "Укрнафты" — также где-то на 2 грн. Мы достигнем критической отметки — под 100 грн за литр — примерно через две недели, в начале августа", — заявил аналитик. На премиальных АЗС цены могут достичь 105 гривен за литр, тогда как у "Укрнафты" стоимость будет около 95 гривен, но там возможна нехватка топлива.Главной причиной скачка эксперты называют дефицит нефтепродуктов на европейском рынке и проблемы с морской логистикой. По словам геоэкономиста Олега Саркицы, украинский рынок исчерпывает ранее накопленные запасы по низким ценам и переходит к более дорогому импорту. Дальнейший рост будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке: если цена на нефть достигнет 120–140 долларов за баррель, цены будут ещё выше.Ранее в новостях: "Путин провел оперативное совещание Совбеза, Казахстан снизил нефтедобычу из-за КТК. Новости к этому часу" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир путин, главные новости, главное разведывательное управление рф, укрнафта, бензин, цены, цены на нефть, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, европа, логистика, топливо
Новости, Украина, Владимир Путин, Главные новости, Главное разведывательное управление РФ, Укрнафта, Бензин, цены, цены на нефть, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Европа, логистика, топливо

Цены на АЗС в Украине могут превысить 100 гривен за литр уже в августе

17:41 23.07.2026 (обновлено: 17:43 23.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Цены на топливо в Украине могут достичь 105 гривен за литр в ближайшее время. Эксперты связывают скачок с исчерпанием дешёвых запасов, ростом оптовых цен и перебоями с морской логистикой
Как сообщил украинский эксперт по топливу Дмитрий Леушкин, крупнейшие сети АЗС уже начали пересматривать цены, поднимая их на 1–3 гривны за литр.
"Думаю, завтра у WOG будет прибавка на 1 грн, у ОККО — на 3 грн, у "Укрнафты" — также где-то на 2 грн. Мы достигнем критической отметки — под 100 грн за литр — примерно через две недели, в начале августа", — заявил аналитик.
На премиальных АЗС цены могут достичь 105 гривен за литр, тогда как у "Укрнафты" стоимость будет около 95 гривен, но там возможна нехватка топлива.
Главной причиной скачка эксперты называют дефицит нефтепродуктов на европейском рынке и проблемы с морской логистикой. По словам геоэкономиста Олега Саркицы, украинский рынок исчерпывает ранее накопленные запасы по низким ценам и переходит к более дорогому импорту. Дальнейший рост будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке: если цена на нефть достигнет 120–140 долларов за баррель, цены будут ещё выше.
Ранее в новостях: "Путин провел оперативное совещание Совбеза, Казахстан снизил нефтедобычу из-за КТК. Новости к этому часу" на сайте Украина.ру.
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