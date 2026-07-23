https://ukraina.ru/20260723/t-64-t-72-i-t-80-zachem-sssr-byli-nuzhny-tri-osnovnykh-boevykh-tanka-1081719328.html

Т-64, Т-72 и Т-80: зачем СССР были нужны три основных боевых танка?

Т-64, Т-72 и Т-80: зачем СССР были нужны три основных боевых танка? - 23.07.2026 Украина.ру

Т-64, Т-72 и Т-80: зачем СССР были нужны три основных боевых танка?

Полвека назад, 20 июля 1976 года, министр обороны Дмитрий Фёдорович Устинов подписал приказ "О проведении войсковых испытаний танков". Сравнение проходили пять моделей танков, во многом схожих по своим характеристикам. Многие из причастных понимали, что развитие событий чревато для государства огромными финансовыми потерями, но все молчали…

2026-07-23T16:00

2026-07-23T16:00

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История эта, пожалуй, началась в январе 1953 года. К тому времени наиболее современным советским танком был Т-54, разработанный конструкторским бюро Александра Александровича Морозова. Костяк его был эвакуирован из Харькова в Нижний Тагил осенью 1941 года. Следующие 12 лет харьковские конструкторы под руководством Морозова провели несколько модернизаций Т-34, доведя его до варианта Т-34-85.Под занавес войны появился Т-44, так и не успевший повоевать. Т-54 стал его дальнейшим развитием. К 1953-м году он претерпел несколько модернизаций, в которых применялись новейшие разработки, позволившие СССР значительно опередить капиталистические страны.В январе 1953 года Морозов упросил отпустить его в Харьков. Здесь на заводе им. Малышева он возглавил новое конструкторское бюро КБ-60М, в составе которого был создан специальный отдел по разработке прорывного танка Т-64. У него должна была появиться совершенно новая ходовая, корпус, двигатель, башня.К 11 июля 1956 года в Харькове закончили технический проект и изготовили деревянный макет танка, который получил обозначение "Объект 430". Работы под общим руководством Морозова заместитель главного конструктора Яков Ионович Баран.Работы шли медленно. Особенно тяжело давалась разработка принципиально нового двигателя 5ТД. На всех средних и тяжёлых советских танках того времени устанавливались двигатели, которые представляли собой модернизированные версии дизеля В-2, устанавливавшегося на Т-34. Даже двигатели самых массовых на сегодня российских танков Т-72Б3М и Т-90М являются его праправнуками. Эти двигатели V-образные, то есть ряды поршней располагаются под углом друг к другу. Двигатель 5ТД Алексея Дмитриевича Чаромского был оппозитным – т.е. поршни двигались навстречу друг другу, отчего габариты двигателя становились намного меньше. Двигатель вообще во многом был необычный – пятицилиндровый и двухтактный, в то время как обычно у двигателей внутреннего сгорания четыре такта (впуск – сжатие – рабочий ход – выпуск) и чётное количество цилиндров (в идеале кратное четырём – по одному на такт).В январе 1953 года место главного конструктора "Уралвангонзавода" занял молодой, но амбициозный инженер-фронтовик Леонид Николаевич Карцев. Предполагалось что его КБ будет заниматься модернизацией танка Т-54. Однако бюро сразу же приняло участие в конкурсе на новый перспективный танк – его разработка называлась "Объект 140". Конкурс закончился безрезультатно.Затем очередная модернизация Т-54 была протащена через министерство как создание нового танка Т-55. Изменения конструкции настолько незначительны, что в западной литераторе часто пишут Т-54/55. Зато коллектив получил положенные за разработку нового танка премии.Следующую модернизацию, связанную с установкой на машине не нарезной, как раньше, а гладкоствольной 115-м пушки провели с необязательным изменением конструкции корпуса танка – так появился Т-62. Отход от унификации приводил к расходам, так как неизбежно приводил к тратам на увеличение складских запасов ремкомплектов и обучение механиков-водителей и ремонтников.В Харькове тем временем уже заканчивали работы над Т-64, т.е. государство получало заведомо устаревшую машину, на производство, освоение и обеспечение ремонта которой тратились колоссальные средства.Наконец в конце 1966 года Т-64 приняли на вооружение. КБ Карцева в октябре 1967 года поручили разработать мобилизационный вариант этого танка с новым модернизированным двигателем на основе В-2 и автоматом заряжания собственной конструкции. Двигатель В-46 по мощности 5ТДФ не превосходил. Он пока был дешевле (харьковский мотор массово ещё не производился) и его лучше знали в войсках.Вообще особой потребности в создании мобилизационной версии Т-64 не было – всё же это были не 30-40-е годы, когда мобилизационными были танки на автомобильных агрегатах (Т-60, например). В это решение был заложен отход от унификации, который потом вылился в огромный перерасход средств.Но в Нижнем Тагиле пошли ещё дальше. Там самовольно разработали совсем другой танк, изменив и конструкцию ходовой части машины, и его корпус, и башню. Так получился Т-72, который от Т-64 по своим боевым характеристикам существенно не отличался.Руководство завода, используя личные связи, протащило через министерство решение о принятии Т-72 на вооружение, которое утвердили в 1973 году. Это при том, что уже в мае 1968 года был принят на вооружение модернизированный вариант Т-64А, в котором вместо 115-мм гладкоствольного орудия установили 125-мм, а также ликвидировали многие "детские болезни". В 1976 году на вооружение приняли Т-64Б с двигателем 5ТДФ гарантийную работу которого увеличили с 200 до 500 часов, и форсировали мощность с 600 до 750 л.с. В 1978 году было начато производство 6-цилиндрового 6ТД-1 мощностью в 1000 л.с.Почему тагильцы так стремились создавать "новые" танки пояснил в своих мемуарах сам Карцев:"Ежегодно в феврале директивным порядком нормы выработки ужесточались на 15%. Если за изготовление какой-то детали платили, например, один рубль, то с 1 марта уже 85 копеек, а в следующем году 72 копейки и т.д. (…) Чтобы завод работал с прибылью, шли двумя путями: снижали трудоемкость изготовления за счёт внедрения нового, более производительного оборудования или внедряли в производство новые образцы. (…) Например, трудоёмкость изготовления танков Т-55 и Т-62 была практически одинаковая, а в связи с улучшением боевых характеристик последнего цена на него была на 15% выше".Существование в армии двух практически одинаковых танков привело к огромному перерасходу средств. Но советское военное руководство на достигнутом не остановилось.В 1963 году начались экспериментальные работы по установке на Т-64 авиационной газотурбинной установки. Т-64Т показал, что такое решение вполне возможно, но расход топлива увеличивался почти в два раза, поэтому тему развивать не стали. Однако, её какими-то ухищрениями получил ленинградский Кировский завод.На этом заводе были созданы тяжёлые танки КВ, ИС и последний серийный тяжёлый танк Т-10. Однако появление основных боевых танков, которые были забронированы и вооружены не хуже тяжёлых, но при этом ездили и стреляли быстрее, сделало тяжёлые танки ненужными.Инженеры и администраторы завода хотели вернуть оборонзаказ. Используя свои связи (Устинов благоволил землякам), они протолкнули создание Т-80. На нём стояло такое же орудие и автомат заряжания, как на Т-64, но ходовая, корпус и башня являли собой третий вариант. Устинов, ставший в 1976 году министром обороны, совместные испытания Т-64 (модификаций "А" и "Б"), Т-72, Т-80 и Т-62 затеял для того, чтобы принять Т-80 на вооружение.Сейчас можно нередко услышать, что Т-72 или Т-80 лучше, чем Т-64. Ну как же, Т-64 "хохляцкий", а Т-72 и Т-80 "русские". При этом совершенно забывается, что над созданием этих машин работал весь СССР, и они не "хохляцкие", и не "русские", а советские.В то же время, сравнительные испытания, которые проводились с 1976 по 1984 годы, показали преимущество Т-64Б над остальными танками по параметрам надёжности, проходимости, ремонтопригодности, стоимости, общей массе узлов и потерям мощности в гусеничном движителе. На испытаниях 1976 года установленный на Т-64Б комплекс управляемого вооружения "Кобра" показал значительно лучшую результативность при ведении огня и с места, и на ходу.Но Т-80 приняли на вооружение волевым решением, а все опытные работы по дизелям 6ТД мощностью 1000-1500 л.с. прекратили, так как они ставили крест на использовании ГТД.Со стороны апологетов нижнетагильских и ленинградских танков можно услышать, что Морозов не заложил в Т-64 значительные резерв модернизации. Однако, уже в независимой Украине харьковские конструкторы модернизировали Т-64 до Т-64БМ "Булат", в результате чего танк потяжелел с 36 до 45 тонн, но практически не потерял в подвижности. Это сопоставимо с ростом массы при модернизациях Т-72 до Т-90М с 41 до 51 тонны. И это ещё на "Булаты" не установили 6ТДФ. Харьковские конструкторы уже в постсоветское время смогли "разогнать" их до 1500 л.с. Есть, конечно, у этих дизелей и свои недостатки: они более шумные и "едят" в два раза больше масла. Но это не в два раза больше топлива, как у Т-80.На сегодня применение на фронте дронов "примирило" все танки – перед ними они все оказались беззащитными. Танки фактически превратились в самоходки, поддерживающие атаки пехоты огнём с закрытых позиций. Возможно, со временем проблема дронов будет решена и танки снова почувствуют себя на поле боя вольготно. И вот тогда нужно будет уже окончательно прийти к единой бронированной гусеничной платформе.От редактора: Ещё лет 20 назад обсуждение достоинств и недостатков Т-64 и Т-72 приобрело характер "интернет-срача", в котором о какой-то объективности говорить не приходится. Статистика испытаний уже на том этапе была отвергнута ссылками на опыт боёв. Правда, до начала АТО число случаев боевого применения Т-64 было примерно около нуля, но вы же не думаете, что это кого-то останавливало? 2014 год обогатил дискуссию суждениями типа "фашисты, разработавшие ДЗ "Контакт 5" (это цитата).Накал эмоций отчасти объясняется глубокими корнями конфликта – о "небоеспособности" Т-64 рассуждал ещё Виктор Суворов (сам он, будучи не слишком грамотным общевойсковиком, в теме не разбирался – это явно был перепев мнения какого-то танкиста, услышанного им в 1970-х).С нашим автором нужно согласиться в том, что одновременное производство трёх однотипных ОБТ – действительно дикость, которой не было в капиталистических странах – там "дух свободной конкуренции" уступил финансовым соображениям.

https://ukraina.ru/20241229/1025545130.html

https://ukraina.ru/20260721/mobilizatsionnyy-tank-85-let-s-resheniya-o-proizvodstve-bronetraktora-khtz-16-1081477901.html

https://ukraina.ru/20200217/1026698503.html

https://ukraina.ru/20241022/1058285534.html

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