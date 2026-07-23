Ракетный удар по Белгороду, британцы предложили пополнять ВСУ своими зеками. Новости СВО - 23.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260723/raketnyy-udar-po-belgorodu-britantsy-predlozhili-popolnyat-vsu-svoimi-zekami-novosti-svo-1081784201.html
Ракетный удар по Белгороду, британцы предложили пополнять ВСУ своими зеками. Новости СВО
Ракетный удар по Белгороду, британцы предложили пополнять ВСУ своими зеками. Новости СВО - 23.07.2026 Украина.ру
Ракетный удар по Белгороду, британцы предложили пополнять ВСУ своими зеками. Новости СВО
Заграница предложила помощь режиму Зеленского своим уголовным элементом, тоже способным на военные преступления. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 23 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-23T20:12
2026-07-23T20:12
спецоперация
сво
новости сво
новости сво россия
дзен новости сво
новости сво сейчас
украина
белгород
британия
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074823050_1:0:799:449_1920x0_80_0_0_4c519ad44d2fc58cf6f2d2a31b966691.jpg
🟥 В Глушковском районе Курской области объявлена ракетная опасность, сообщает оперштаб региона;🟥 ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил оперштаб;🟥 Удар нанесён по временно оккупированному Запорожью;🟥 Вступившие в ВСУ наемники бросали гранаты в мирных жителей Курской области, — председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин;🟦 Отправлять заключённых британских тюрем в ВСУ предложил отставной служащий британской дипломатической службы Иан Прауд."Если у Великобритании нет достаточного количества мест в тюрьмах, то может мы отправим заключенных на Украину? Им [ВСУ] нужны люди, Британия сэкономит деньги", - заявил он.Тюрьмы в Британии столкнулись с системным кризисом переполненности. Из-за этого местные власти досрочно освобождают в том числе осуждённых за тяжкие преступления.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия подсчитала жертвы, Кабмин Украины как пожарная команда. Итоги 23 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
белгород
британия
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074823050_101:0:700:449_1920x0_80_0_0_28796dcb7f32640b79c7dbf6b4384a7d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво сейчас, украина, белгород, британия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, кабмин, украина.ру, всу, потери всу, британцы, александр бастрыкин, курская область, россия, следственный комитет, нато, военная помощь украине
Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Украина, Белгород, Британия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Кабмин, Украина.ру, ВСУ, потери ВСУ, британцы, Александр Бастрыкин, Курская область, Россия, Следственный комитет, НАТО, военная помощь Украине

Ракетный удар по Белгороду, британцы предложили пополнять ВСУ своими зеками. Новости СВО

20:12 23.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru соцсети / Перейти в фотобанкИгра "Побег из ТЦК" появилась в украинских версиях зарубежных магазинов приложений
Игра Побег из ТЦК появилась в украинских версиях зарубежных магазинов приложений - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© telegram ukr_2025_ru соцсети
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Заграница предложила помощь режиму Зеленского своим уголовным элементом, тоже способным на военные преступления. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 23 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Глушковском районе Курской области объявлена ракетная опасность, сообщает оперштаб региона;
🟥 ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил оперштаб;
🟥 Удар нанесён по временно оккупированному Запорожью;
🟥 Вступившие в ВСУ наемники бросали гранаты в мирных жителей Курской области, — председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин;
🟦 Отправлять заключённых британских тюрем в ВСУ предложил отставной служащий британской дипломатической службы Иан Прауд.
"Если у Великобритании нет достаточного количества мест в тюрьмах, то может мы отправим заключенных на Украину? Им [ВСУ] нужны люди, Британия сэкономит деньги", - заявил он.
Тюрьмы в Британии столкнулись с системным кризисом переполненности. Из-за этого местные власти досрочно освобождают в том числе осуждённых за тяжкие преступления.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия подсчитала жертвы, Кабмин Украины как пожарная команда. Итоги 23 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВОновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВО сейчасУкраинаБелгородБританияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКабминУкраина.руВСУпотери ВСУбританцыАлександр БастрыкинКурская областьРоссияСледственный комитетНАТОвоенная помощь Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:56Украинские СМИ отрицают блокаду портов, но предупреждают о росте цен
21:52В Одессе переименовали улицу Ильфа и Петрова
21:51Удары нанесены по Лозовой в Харьковской области, Сумам и Сумской области
21:48В Чернигове военнослужащим передали бургер со взрывчаткой
21:47В Полтаве начался протест из-за повышения тарифов на воду
21:45В Житомире удар был нанесён по АЗС
21:41Российские средства ПВО за день сбили 172 украинских БПЛА
21:37Нефтегазовые доходы бюджета России в июле могут вырасти на 60 процентов
20:59В Курской области ранен мирный житель, в Новороссийске и Анапе объявлена угроза БПЛА
20:55В Днепропетровске и Луцке продолжаются протесты в поддержку Фёдорова
20:19Майор ВСУ связал увольнение Фёдорова с попытками перераспределить средства оборонных компаний
20:12Ракетный удар по Белгороду, британцы предложили пополнять ВСУ своими зеками. Новости СВО
19:57Инфраструктура не нужна: Украина богатеет "экономистами"
19:30Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу
19:29МИД России констатировал неонацизм, МИД Белоруссии сообщил Польше о теракте. Главные новости
19:13Наступление российских группировок, улары по портам Украины. Новости СВО
18:56Молодёжные медиа Херсонщины, ситуация в энергетике. 23 июля, вечерний эфир
18:39Россия подсчитала жертвы, Кабмин Украины как пожарная команда. Итоги 23 июля
18:08Украинца депортируют из Польши за срыв работы варшавского метро
17:59В Сумах полицейские и сотрудники ТЦК избили известного врача — СМИ
Лента новостейМолния