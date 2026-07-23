https://ukraina.ru/20260723/raketnyy-udar-po-belgorodu-britantsy-predlozhili-popolnyat-vsu-svoimi-zekami-novosti-svo-1081784201.html

Ракетный удар по Белгороду, британцы предложили пополнять ВСУ своими зеками. Новости СВО

Ракетный удар по Белгороду, британцы предложили пополнять ВСУ своими зеками. Новости СВО - 23.07.2026 Украина.ру

Ракетный удар по Белгороду, британцы предложили пополнять ВСУ своими зеками. Новости СВО

Заграница предложила помощь режиму Зеленского своим уголовным элементом, тоже способным на военные преступления. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 23 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-23T20:12

2026-07-23T20:12

2026-07-23T20:12

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🟥 В Глушковском районе Курской области объявлена ракетная опасность, сообщает оперштаб региона;🟥 ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил оперштаб;🟥 Удар нанесён по временно оккупированному Запорожью;🟥 Вступившие в ВСУ наемники бросали гранаты в мирных жителей Курской области, — председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин;🟦 Отправлять заключённых британских тюрем в ВСУ предложил отставной служащий британской дипломатической службы Иан Прауд."Если у Великобритании нет достаточного количества мест в тюрьмах, то может мы отправим заключенных на Украину? Им [ВСУ] нужны люди, Британия сэкономит деньги", - заявил он.Тюрьмы в Британии столкнулись с системным кризисом переполненности. Из-за этого местные власти досрочно освобождают в том числе осуждённых за тяжкие преступления.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия подсчитала жертвы, Кабмин Украины как пожарная команда. Итоги 23 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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