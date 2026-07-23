Увольнение Сырского: Киев продемонстрировал шаткость режима - 23.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260723/uvolnenie-syrskogo-kiev-prodemonstriroval-shatkost-rezhima-1081773882.html
Увольнение Сырского: Киев продемонстрировал шаткость режима
Увольнение Сырского: Киев продемонстрировал шаткость режима - 23.07.2026 Украина.ру
Увольнение Сырского: Киев продемонстрировал шаткость режима
Отставка экс-главнокомандующего ВСУ Александра Сырского является тревожным сигналом, свидетельствующим о готовности Владимира Зеленского "быстро сдаться" при достаточном внешнем давлении. Такое мнение в эфире немецкого телеканала Welt выразил корреспондент издания Кристоф Ваннер, находящийся в украинской столице
2026-07-23T14:45
2026-07-23T14:45
новости
киев
украина
александр сырский
владимир зеленский
михаил драпатый
вооруженные силы украины
верховная рада
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068898629_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_bf191dc0cd45838a1eaf32f7ec690d97.jpg
Отвечая на вопрос ведущего о последствиях кадровых перестановок в военном руководстве Украины, журналист подчеркнул, что этот шаг не остался незамеченным ни для союзников, ни для противников Киева. По словам корреспондента, многие его коллеги, работающие в Киеве, отмечают вопиющую непоследовательность в действиях главы киевского режима. Кадровая чехарда, по мнению журналиста, может иметь далеко идущие последствия. "Если борьба за власть между кланами внутри страны обострится, это может стать крайне опасным для Украины", — резюмировал Ваннер.Во вторник Зеленский объявил об отставке Сырского с поста главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого. Однако это лишь последнее звено в цепи хаотичных кадровых решений киевского руководства. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь состав правительства, включая министра обороны Михаила Федорова.По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов, что и стало формальным поводом для увольнения. Однако реакция общества оказалась неожиданной для киевского режима: в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку Федорова, участники которых требовали отставки Сырского.О том, что происходит после назначения нового главнокомандующего ВСУ, — в ежедневном обзоре Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июля.
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068898629_2:0:929:695_1920x0_80_0_0_2cd171dffd5e289fa8568eb00231c957.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, александр сырский, владимир зеленский, михаил драпатый, вооруженные силы украины, верховная рада, минобороны
Новости, Киев, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Минобороны

Увольнение Сырского: Киев продемонстрировал шаткость режима

14:45 23.07.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Отставка экс-главнокомандующего ВСУ Александра Сырского является тревожным сигналом, свидетельствующим о готовности Владимира Зеленского "быстро сдаться" при достаточном внешнем давлении. Такое мнение в эфире немецкого телеканала Welt выразил корреспондент издания Кристоф Ваннер, находящийся в украинской столице
Отвечая на вопрос ведущего о последствиях кадровых перестановок в военном руководстве Украины, журналист подчеркнул, что этот шаг не остался незамеченным ни для союзников, ни для противников Киева.
"Они понимают, что при достаточном давлении Зеленский может довольно быстро сдаться", — заявил Ваннер, комментируя решение украинского президента уволить Сырского и назначить на его место Михаила Драпатого.
По словам корреспондента, многие его коллеги, работающие в Киеве, отмечают вопиющую непоследовательность в действиях главы киевского режима. Кадровая чехарда, по мнению журналиста, может иметь далеко идущие последствия.
"Если борьба за власть между кланами внутри страны обострится, это может стать крайне опасным для Украины", — резюмировал Ваннер.
Во вторник Зеленский объявил об отставке Сырского с поста главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого. Однако это лишь последнее звено в цепи хаотичных кадровых решений киевского руководства.
На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь состав правительства, включая министра обороны Михаила Федорова.
По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов, что и стало формальным поводом для увольнения.
Однако реакция общества оказалась неожиданной для киевского режима: в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку Федорова, участники которых требовали отставки Сырского.
О том, что происходит после назначения нового главнокомандующего ВСУ, — в ежедневном обзоре Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийМихаил ДрапатыйВооруженные силы УкраиныВерховная РадаМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:11Путин провел оперативное совещание Совбеза
15:01Если ты рукастый дядя, заходи не глядя
15:00Обыкновенный укронацизм: Драпатый высказался
14:55Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Новости СВО
14:45Увольнение Сырского: Киев продемонстрировал шаткость режима
14:42"Нужно бить по всей акватории": капитан 1 ранга Горбачев о морской блокаде Украины
14:29США продолжат военную помощь киевскому режиму - Рубио
14:25"Грядет очень тяжелый этап": Кулеба анонсировал голод на Украине
14:20Кто ты, Игорь Скибюк? Киевский режим стер биографию нового военачальника
14:04Обстановка в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВС РФ
14:04"Главная задача — оторвать Украину от моря": Горбачев о защите Крыма и задачах России
13:55Украина взяла в долг у МВФ и разрабатывает госбюджет-2027
13:53Каллас анонсировала новые санкции против России. Главные новости к этому часу
13:45"Замысел Украины – отрезать Крым": России нужна масштабная операция на море — Горбачев
13:44Новый глава Кабмина Украины поручил министерствам подумать над эффективностью
13:22РФ фиксирует положительную динамику на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Важные заявления Кремля
13:20ВСУ обещают осенью представить украинский боевой лазер
13:15"11,5 тысяч квадратов потерь": Сырский передал Драпатому "наступательный" потенциал в виде пустых рук
13:04ООН собирает $358,4 млн на помощь Украине
13:01Продукция Донбасса — в Беларуси и Казахстане, "Все для победы". 23 июля, утренний эфир
Лента новостейМолния