https://ukraina.ru/20260723/uvolnenie-syrskogo-kiev-prodemonstriroval-shatkost-rezhima-1081773882.html
Увольнение Сырского: Киев продемонстрировал шаткость режима
Увольнение Сырского: Киев продемонстрировал шаткость режима - 23.07.2026 Украина.ру
Увольнение Сырского: Киев продемонстрировал шаткость режима
Отставка экс-главнокомандующего ВСУ Александра Сырского является тревожным сигналом, свидетельствующим о готовности Владимира Зеленского "быстро сдаться" при достаточном внешнем давлении. Такое мнение в эфире немецкого телеканала Welt выразил корреспондент издания Кристоф Ваннер, находящийся в украинской столице
2026-07-23T14:45
2026-07-23T14:45
2026-07-23T14:45
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вооруженные силы украины
верховная рада
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Отвечая на вопрос ведущего о последствиях кадровых перестановок в военном руководстве Украины, журналист подчеркнул, что этот шаг не остался незамеченным ни для союзников, ни для противников Киева. По словам корреспондента, многие его коллеги, работающие в Киеве, отмечают вопиющую непоследовательность в действиях главы киевского режима. Кадровая чехарда, по мнению журналиста, может иметь далеко идущие последствия. "Если борьба за власть между кланами внутри страны обострится, это может стать крайне опасным для Украины", — резюмировал Ваннер.Во вторник Зеленский объявил об отставке Сырского с поста главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого. Однако это лишь последнее звено в цепи хаотичных кадровых решений киевского руководства. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь состав правительства, включая министра обороны Михаила Федорова.По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов, что и стало формальным поводом для увольнения. Однако реакция общества оказалась неожиданной для киевского режима: в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку Федорова, участники которых требовали отставки Сырского.О том, что происходит после назначения нового главнокомандующего ВСУ, — в ежедневном обзоре Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июля.
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новости, киев, украина, александр сырский, владимир зеленский, михаил драпатый, вооруженные силы украины, верховная рада, минобороны
Новости, Киев, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Минобороны
Увольнение Сырского: Киев продемонстрировал шаткость режима
Отставка экс-главнокомандующего ВСУ Александра Сырского является тревожным сигналом, свидетельствующим о готовности Владимира Зеленского "быстро сдаться" при достаточном внешнем давлении. Такое мнение в эфире немецкого телеканала Welt выразил корреспондент издания Кристоф Ваннер, находящийся в украинской столице
Отвечая на вопрос ведущего о последствиях кадровых перестановок в военном руководстве Украины, журналист подчеркнул, что этот шаг не остался незамеченным ни для союзников, ни для противников Киева.
"Они понимают, что при достаточном давлении Зеленский может довольно быстро сдаться", — заявил Ваннер, комментируя решение украинского президента уволить Сырского и назначить на его место Михаила Драпатого.
По словам корреспондента, многие его коллеги, работающие в Киеве, отмечают вопиющую непоследовательность в действиях главы киевского режима. Кадровая чехарда, по мнению журналиста, может иметь далеко идущие последствия.
"Если борьба за власть между кланами внутри страны обострится, это может стать крайне опасным для Украины", — резюмировал Ваннер.
Во вторник Зеленский объявил об отставке Сырского с поста главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого. Однако это лишь последнее звено в цепи хаотичных кадровых решений киевского руководства.
На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь состав правительства, включая министра обороны Михаила Федорова.
По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов, что и стало формальным поводом для увольнения.
Однако реакция общества оказалась неожиданной для киевского режима: в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку Федорова, участники которых требовали отставки Сырского.