"Годных к службе вернут на родину": эксперт про депортацию украинцев из Европы - 23.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260723/godnykh-k-sluzhbe-vernut-na-rodinu-ekspert-pro-deportatsiyu-ukraintsev-iz-evropy-1081754655.html
"Годных к службе вернут на родину": эксперт про депортацию украинцев из Европы
"Годных к службе вернут на родину": эксперт про депортацию украинцев из Европы - 23.07.2026 Украина.ру
"Годных к службе вернут на родину": эксперт про депортацию украинцев из Европы
Роман украинских беженцев с Европой закончился — военнообязанных мужчин будут возвращать на родину. Европейцы предполагали, что история продлится год-два, но она затянулась на годы, и содержать миллионы украинцев стало тяжело даже для Германии и Польши. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-07-23T05:45
2026-07-23T05:45
новости
европа
германия
украина
грег вайнер
украина.ру
главные новости
главное
украинские беженцы
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/06/1068253925_0:312:832:780_1920x0_80_0_0_620236b8f27e9158f43c55c0eb354daf.jpg
Отвечая на вопрос о депортации украинцев с марта 2027 года, Вайнер заявил, что процесс идёт уже давно. "Роман беженцев-украинцев с Европой закончился. Европейцы предполагали, что это продлится год-два, а история затянулась на годы. Содержать миллионы украинцев тяжело даже для Германии и Польши", — подчеркнул собеседник Украина.ру.По мнению Вайнера, сейчас европейские страны лишь усилили свою политику в этом отношении. "Процесс урезания дотаций для украинских беженцев начался уже давно, а сейчас европейские страны лишь усилили свою политику в этом отношении — поэтому идет возврат на родину годных к службе мужчин с Украины", — пояснил американист.Эксперт подчеркнул, что риторика ужесточается, и теперь звучит цинично. "Звучит цинично: "Вы хотите свободы Украине? Езжайте и воюйте". А люди почему-то не хотят", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.
европа
германия
украина
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/06/1068253925_0:234:832:858_1920x0_80_0_0_5596da9468f39e4f830663ba60dd2dc7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, германия, украина, грег вайнер, украина.ру, главные новости, главное, украинские беженцы, беженцы, новости украины, мир без границ, всу, война, информационная война, аналитики, аналитика, украина аналитика
Новости, Европа, Германия, Украина, Грег Вайнер, Украина.ру, Главные новости, главное, украинские беженцы, беженцы, Новости Украины, Мир без границ, ВСУ, война, информационная война, аналитики, Аналитика, Украина аналитика

"Годных к службе вернут на родину": эксперт про депортацию украинцев из Европы

05:45 23.07.2026
 
© ФотоСгенерировано ИИ
Сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Роман украинских беженцев с Европой закончился — военнообязанных мужчин будут возвращать на родину. Европейцы предполагали, что история продлится год-два, но она затянулась на годы, и содержать миллионы украинцев стало тяжело даже для Германии и Польши. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос о депортации украинцев с марта 2027 года, Вайнер заявил, что процесс идёт уже давно. "Роман беженцев-украинцев с Европой закончился. Европейцы предполагали, что это продлится год-два, а история затянулась на годы. Содержать миллионы украинцев тяжело даже для Германии и Польши", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
По мнению Вайнера, сейчас европейские страны лишь усилили свою политику в этом отношении. "Процесс урезания дотаций для украинских беженцев начался уже давно, а сейчас европейские страны лишь усилили свою политику в этом отношении — поэтому идет возврат на родину годных к службе мужчин с Украины", — пояснил американист.
Эксперт подчеркнул, что риторика ужесточается, и теперь звучит цинично. "Звучит цинично: "Вы хотите свободы Украине? Езжайте и воюйте". А люди почему-то не хотят", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.
Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаГерманияУкраинаГрег ВайнерУкраина.руГлавные новостиглавноеукраинские беженцыбеженцыНовости УкраиныМир без границВСУвойнаинформационная войнааналитикиАналитикаУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:06"Бесхозное" ПВО и концлагеря "Скалы". Что происходит в Сумах
06:00"Это вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Европе нужна "победа" над Россией
05:45"Годных к службе вернут на родину": эксперт про депортацию украинцев из Европы
05:30"Как в сказке про Золушку": Вайнер о том, зачем из Федорова лепят "национального лидера"
05:15Капитан 1 ранга: "Морские дроны влияют на тактику, но не решают оперативных задач"
05:00"Евросоюз — лакомый кусок для Пекина": Вайнер о стремлении Китая к господству над Европой
04:45Ситуация в Ормузе накаляется: выдержат ли "нежирные" страны ЕС рост цен на нефть — мнение Вайнера
04:30"Разваливается изнутри": Ищенко о том, почему Европа похожа на постмайданную Украину
04:15"Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера
00:12На окраине Луганска видно сильное зарево после атаки беспилотников
00:10"Герани" поразили четыре сухогруза и балкера в акватории Чёрного моря и порту Черноморск
00:07Боевик "Русского добровольческого корпуса" призвал делать русский язык непонятным для украинских детей
00:04"Украина.ру" заняла 16-е место в рейтинге "Медиалогии" среди телеграм-каналов СМИ
23:47В Воронежской области объявлена тревога, в Луганске звучит сирена
23:42В Сумах аттракцион в торговом центре воспроизводит гимн России
23:38Новый глава Генштаба Скибюк ранее отвечал за вторжение в Курскую область и попал в немилость Сырского
22:58В ДНР два человека погибли из-за атак украинских БПЛА. Главные новости к этому часу
22:38Замминистра обороны Польши подтвердил запрос по МиГ-29 для Украины
22:17Глава Wildberries назвала атаку атаку ВСУ на склады терроризмом. Главные новости к этому часу
21:41В Ялте вода будет подаваться с 19:00 до 22:00 ежедневно из-за отключений электроэнергии
Лента новостейМолния