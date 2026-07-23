https://ukraina.ru/20260723/godnykh-k-sluzhbe-vernut-na-rodinu-ekspert-pro-deportatsiyu-ukraintsev-iz-evropy-1081754655.html

"Годных к службе вернут на родину": эксперт про депортацию украинцев из Европы

"Годных к службе вернут на родину": эксперт про депортацию украинцев из Европы - 23.07.2026 Украина.ру

"Годных к службе вернут на родину": эксперт про депортацию украинцев из Европы

Роман украинских беженцев с Европой закончился — военнообязанных мужчин будут возвращать на родину. Европейцы предполагали, что история продлится год-два, но она затянулась на годы, и содержать миллионы украинцев стало тяжело даже для Германии и Польши. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-07-23T05:45

2026-07-23T05:45

2026-07-23T05:45

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Отвечая на вопрос о депортации украинцев с марта 2027 года, Вайнер заявил, что процесс идёт уже давно. "Роман беженцев-украинцев с Европой закончился. Европейцы предполагали, что это продлится год-два, а история затянулась на годы. Содержать миллионы украинцев тяжело даже для Германии и Польши", — подчеркнул собеседник Украина.ру.По мнению Вайнера, сейчас европейские страны лишь усилили свою политику в этом отношении. "Процесс урезания дотаций для украинских беженцев начался уже давно, а сейчас европейские страны лишь усилили свою политику в этом отношении — поэтому идет возврат на родину годных к службе мужчин с Украины", — пояснил американист.Эксперт подчеркнул, что риторика ужесточается, и теперь звучит цинично. "Звучит цинично: "Вы хотите свободы Украине? Езжайте и воюйте". А люди почему-то не хотят", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.

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