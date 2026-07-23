Атака на ТЭК и гражданские объекты. ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией - 23.07.2026 Украина.ру
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Атака на ТЭК и гражданские объекты. ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией
Атака на ТЭК и гражданские объекты. ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией - 23.07.2026 Украина.ру
Атака на ТЭК и гражданские объекты. ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 23 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-23T08:57
2026-07-23T08:57
сво
спецоперация
россия
ульяновская область
азовское море
сергей собянин
михаил развожаев
украина.ру
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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, и над акваторией Азовского моря.Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что силы ПВО уничтожили четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы.Три дрона сбили за ночь над территорией Рязанской области, никто не пострадал, информировал губернатор региона Павел Малков.Пять БПЛА уничтожили над Тульской областью, никто не пострадал, отметил губернатор Дмитрий Миляев.Семь украинских БПЛА уничтожили в небе над территориями Бабынинского, Дзержинского и Хвастовичского муниципальных округов Калужской области, пострадавших нет, рассказал губернатор региона Владислав Шапша.В то же время атака на гражданские объекты Воронежской области привела к серьезным последствиям, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Гусев. Он отметил, что о подробностях сообщат после окончания работы оперативных служб.Вражеские БПЛА также атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области, сообщил губернатор Алексей Русских. На месте работают спецслужбы. Производится тушение пожара.Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре вражеских БПЛА над Севастополем, рассказал губернатор Михаил Развожаев.О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, ульяновская область, азовское море, сергей собянин, михаил развожаев, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Ульяновская область, Азовское море, Сергей Собянин, Михаил Развожаев, Украина.ру

Атака на ТЭК и гражданские объекты. ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией

08:57 23.07.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 23 июля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, и над акваторией Азовского моря.
Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что силы ПВО уничтожили четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Три дрона сбили за ночь над территорией Рязанской области, никто не пострадал, информировал губернатор региона Павел Малков.
Пять БПЛА уничтожили над Тульской областью, никто не пострадал, отметил губернатор Дмитрий Миляев.
Семь украинских БПЛА уничтожили в небе над территориями Бабынинского, Дзержинского и Хвастовичского муниципальных округов Калужской области, пострадавших нет, рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
В то же время атака на гражданские объекты Воронежской области привела к серьезным последствиям, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Гусев. Он отметил, что о подробностях сообщат после окончания работы оперативных служб.
Вражеские БПЛА также атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области, сообщил губернатор Алексей Русских. На месте работают спецслужбы. Производится тушение пожара.
Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре вражеских БПЛА над Севастополем, рассказал губернатор Михаил Развожаев.
О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.
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