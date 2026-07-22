Захарова обвинила Евросоюз в блокировке работы МАГАТЭ - 22.07.2026 Украина.ру
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Захарова обвинила Евросоюз в блокировке работы МАГАТЭ
Захарова обвинила Евросоюз в блокировке работы МАГАТЭ - 22.07.2026 Украина.ру
Захарова обвинила Евросоюз в блокировке работы МАГАТЭ
Евросоюз (ЕС) улюлюкает, когда Киев наносит удары по атомным электростанциям (АЭС), отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
2026-07-22T09:58
2026-07-22T09:58
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"Проблема ЕС - это то, что они не молча аплодируют, а улюлюкают, подбрасывают чепчики в воздух, когда киевский режим наносит удары по объектам атомным, по атомным электростанциям. Они же просто заблокировали возможность международным профильным организациям, таким как МАГАТЭ…, достойно, профессионально, я подчеркну, реагировать", - сказала Захарова.Недавно в результате целенаправленного удара со стороны Украины погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель. Дрон Вооруженных сил Украины атаковал служебный автомобиль на границе промышленной зоны станции и Энергодара. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что теракт против главного инженера Запорожской АЭС повышает риск техногенной радиационной катастрофы. Подробнее - в материале Захарова потребовала от МАГАТЭ заявления по факту гибели главного инженера ЗАЭС на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, александр яковлев, родион мирошник, ес, запорожская аэс, магатэ, мария захарова
Новости, Россия, Украина, Киев, Александр Яковлев, Родион Мирошник, ЕС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Мария Захарова

Захарова обвинила Евросоюз в блокировке работы МАГАТЭ

09:58 22.07.2026
 
© Фото : МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : МИД России / Telegram
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Евросоюз (ЕС) улюлюкает, когда Киев наносит удары по атомным электростанциям (АЭС), отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
"Проблема ЕС - это то, что они не молча аплодируют, а улюлюкают, подбрасывают чепчики в воздух, когда киевский режим наносит удары по объектам атомным, по атомным электростанциям. Они же просто заблокировали возможность международным профильным организациям, таким как МАГАТЭ…, достойно, профессионально, я подчеркну, реагировать", - сказала Захарова.
Недавно в результате целенаправленного удара со стороны Украины погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель. Дрон Вооруженных сил Украины атаковал служебный автомобиль на границе промышленной зоны станции и Энергодара.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что теракт против главного инженера Запорожской АЭС повышает риск техногенной радиационной катастрофы.
Подробнее - в материале Захарова потребовала от МАГАТЭ заявления по факту гибели главного инженера ЗАЭС на сайте Украина.ру.
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