https://ukraina.ru/20260722/zakharova-obvinila-es-v-blokirovke-raboty-magate-1081715910.html

Захарова обвинила Евросоюз в блокировке работы МАГАТЭ

Захарова обвинила Евросоюз в блокировке работы МАГАТЭ - 22.07.2026 Украина.ру

Захарова обвинила Евросоюз в блокировке работы МАГАТЭ

Евросоюз (ЕС) улюлюкает, когда Киев наносит удары по атомным электростанциям (АЭС), отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik

2026-07-22T09:58

2026-07-22T09:58

2026-07-22T09:58

новости

россия

украина

киев

александр яковлев

родион мирошник

ес

запорожская аэс

магатэ

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/08/1062357869_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11bef0ab42a83f9bf4fd070cd9891c7a.jpg

"Проблема ЕС - это то, что они не молча аплодируют, а улюлюкают, подбрасывают чепчики в воздух, когда киевский режим наносит удары по объектам атомным, по атомным электростанциям. Они же просто заблокировали возможность международным профильным организациям, таким как МАГАТЭ…, достойно, профессионально, я подчеркну, реагировать", - сказала Захарова.Недавно в результате целенаправленного удара со стороны Украины погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель. Дрон Вооруженных сил Украины атаковал служебный автомобиль на границе промышленной зоны станции и Энергодара. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что теракт против главного инженера Запорожской АЭС повышает риск техногенной радиационной катастрофы. Подробнее - в материале Захарова потребовала от МАГАТЭ заявления по факту гибели главного инженера ЗАЭС на сайте Украина.ру.

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, киев, александр яковлев, родион мирошник, ес, запорожская аэс, магатэ, мария захарова