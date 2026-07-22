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ВС РФ ударили по объектам в Одессе и других регионах Украины. Новости СВО
ВС РФ ударили по объектам в Одессе и других регионах Украины. Новости СВО - 22.07.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по объектам в Одессе и других регионах Украины. Новости СВО
Российские военные атаковали цели в Одессе и Одесском районе ракетами и беспилотниками. Об этом и других важных событиях рассказал 22 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-22T09:30
2026-07-22T09:30
2026-07-22T09:37
сво
спецоперация
россия
одесса
днепропетровская область
дмитрий песков
украина.ру
вооруженные силы украины
минобороны
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По сообщениям мониторинговых ресурсов, в районе портовой инфраструктуры прогремели взрывы, после одного из прилетов поднялся густой дым. 🟥 Армия России ударила по логистическому центру "Новой Почты" в Одессе - там хранили грузы военного назначения.🟥 ВС РФ поразили два морских судна на переходе морем и объекты портовой инфраструктуры в порту Одесса, используемые для хранения грузов ВСУ, сообщили в Минобороны.🟥 Россияне поразили батарею берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ в населенном пункте Ковалевка в Одесской области Украины.🟥 Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.🟥 Воздушно-космические силы России нанесли бомбовые удары по целям в Запорожской и Днепропетровской областях.🟥 "Герани" ударили по целям в Шостке Сумской области.🟥 Беспилотники бьют по объектам в Славутиче Киевской области.🟥 БПЛА атаковали цели на окраине города Смела Черкасской области.🟥 Два складских комплекса Wildberries загорелись в Краснодаре и Невинномысске в результате атаки БПЛА. Пострадали люди: в Краснодарском крае три человека, в Ставропольском — пять.🟥 Вертолет привлекут к тушению пожара в складском комплексе в Краснодаре, сообщает оперштаб Кубани. В работах по ликвидации пожара задействованы 105 человек и более 37 единиц техники.🟥 За сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли два человека, ещё 14 получили ранения, в том числе тяжелые, указал оперштаб региона.О других событиях - в материале ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске на сайте Украина.ру.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, одесса, днепропетровская область, дмитрий песков, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны
СВО, Спецоперация, Россия, Одесса, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Минобороны
ВС РФ ударили по объектам в Одессе и других регионах Украины. Новости СВО
09:30 22.07.2026 (обновлено: 09:37 22.07.2026)
Российские военные атаковали цели в Одессе и Одесском районе ракетами и беспилотниками. Об этом и других важных событиях рассказал 22 июля телеграм-канал Украина.ру
По сообщениям мониторинговых ресурсов, в районе портовой инфраструктуры прогремели взрывы, после одного из прилетов поднялся густой дым.
🟥 Армия России ударила по логистическому центру "Новой Почты" в Одессе - там хранили грузы военного назначения.
🟥 ВС РФ поразили два морских судна на переходе морем и объекты портовой инфраструктуры в порту Одесса, используемые для хранения грузов ВСУ, сообщили в Минобороны.
🟥 Россияне поразили батарею берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ в населенном пункте Ковалевка в Одесской области Украины.
🟥 Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
🟥 Воздушно-космические силы России нанесли бомбовые удары по целям в Запорожской и Днепропетровской областях.
🟥 "Герани" ударили по целям в Шостке Сумской области.
🟥 Беспилотники бьют по объектам в Славутиче Киевской области.
🟥 БПЛА атаковали цели на окраине города Смела Черкасской области.
🟥 Два складских комплекса Wildberries загорелись в Краснодаре и Невинномысске в результате атаки БПЛА. Пострадали люди: в Краснодарском крае три человека, в Ставропольском — пять.
🟥 Вертолет привлекут к тушению пожара в складском комплексе в Краснодаре, сообщает оперштаб Кубани. В работах по ликвидации пожара задействованы 105 человек и более 37 единиц техники.
🟥 За сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли два человека, ещё 14 получили ранения, в том числе тяжелые, указал оперштаб региона.