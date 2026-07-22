https://ukraina.ru/20260722/vs-rf-udarili-po-obektam-v-odesse-i-drugikh-regionakh-ukrainy-novosti-svo-1081712764.html

ВС РФ ударили по объектам в Одессе и других регионах Украины. Новости СВО

ВС РФ ударили по объектам в Одессе и других регионах Украины. Новости СВО - 22.07.2026 Украина.ру

ВС РФ ударили по объектам в Одессе и других регионах Украины. Новости СВО

Российские военные атаковали цели в Одессе и Одесском районе ракетами и беспилотниками. Об этом и других важных событиях рассказал 22 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-22T09:30

2026-07-22T09:30

2026-07-22T09:37

сво

спецоперация

россия

одесса

днепропетровская область

дмитрий песков

украина.ру

вооруженные силы украины

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_8997c53e5c6c9cc8d4b8204b0ce6ea37.jpg

По сообщениям мониторинговых ресурсов, в районе портовой инфраструктуры прогремели взрывы, после одного из прилетов поднялся густой дым. 🟥 Армия России ударила по логистическому центру "Новой Почты" в Одессе - там хранили грузы военного назначения.🟥 ВС РФ поразили два морских судна на переходе морем и объекты портовой инфраструктуры в порту Одесса, используемые для хранения грузов ВСУ, сообщили в Минобороны.🟥 Россияне поразили батарею берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ в населенном пункте Ковалевка в Одесской области Украины.🟥 Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.🟥 Воздушно-космические силы России нанесли бомбовые удары по целям в Запорожской и Днепропетровской областях.🟥 "Герани" ударили по целям в Шостке Сумской области.🟥 Беспилотники бьют по объектам в Славутиче Киевской области.🟥 БПЛА атаковали цели на окраине города Смела Черкасской области.🟥 Два складских комплекса Wildberries загорелись в Краснодаре и Невинномысске в результате атаки БПЛА. Пострадали люди: в Краснодарском крае три человека, в Ставропольском — пять.🟥 Вертолет привлекут к тушению пожара в складском комплексе в Краснодаре, сообщает оперштаб Кубани. В работах по ликвидации пожара задействованы 105 человек и более 37 единиц техники.🟥 За сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли два человека, ещё 14 получили ранения, в том числе тяжелые, указал оперштаб региона.О других событиях - в материале ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске на сайте Украина.ру.

россия

одесса

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, одесса, днепропетровская область, дмитрий песков, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны