https://ukraina.ru/20260722/voenkor-kots-poterya-velikoy-novoslki--chastichno-zasluga-novogo-glavkoma-vsu-drapatogo-1081739704.html

Военкор Коц: потеря Великой Новосёлки — частично "заслуга" нового главкома ВСУ Драпатого

Военкор Коц: потеря Великой Новосёлки — частично "заслуга" нового главкома ВСУ Драпатого - 22.07.2026 Украина.ру

Военкор Коц: потеря Великой Новосёлки — частично "заслуга" нового главкома ВСУ Драпатого

Военный корреспондент Александр Коц напомнил о боевых "успехах" Михаила Драпатого, которого Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ. Об этом 22 июля он написал в своём канале "Специально для RT"

2026-07-22T16:02

2026-07-22T16:02

2026-07-22T16:02

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запорожье

днепропетровская область

курахово

михаил драпатый

вооруженные силы украины

александр коц

владимир зеленский

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"Потеря стратегически важной Великой Новосёлки — частично его заслуга. После этого наши подразделения развернули наступление в Запорожье и Днепропетровской области. Освобождение Курахово и дальнейшее наступление на Красноармейск — тоже ему спасибо", — отметил военкор.Напомним, ранее Драпатый занимал должность командующего объединёнными силами ВСУ. Кроме того, его жена в 2019 году публиковала плакаты против Зеленского, обвиняя того в уклонении от армии и наркозависимости. Об этом – в материале "Давай потеряем Украину вместе": жена нового главкома ВСУ публиковала плакаты против Зеленского

запорожье

днепропетровская область

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новости, запорожье, днепропетровская область, курахово, михаил драпатый, вооруженные силы украины, александр коц, владимир зеленский