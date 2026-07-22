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Военкор Коц: потеря Великой Новосёлки — частично "заслуга" нового главкома ВСУ Драпатого
Военкор Коц: потеря Великой Новосёлки — частично "заслуга" нового главкома ВСУ Драпатого - 22.07.2026 Украина.ру
Военкор Коц: потеря Великой Новосёлки — частично "заслуга" нового главкома ВСУ Драпатого
Военный корреспондент Александр Коц напомнил о боевых "успехах" Михаила Драпатого, которого Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ. Об этом 22 июля он написал в своём канале "Специально для RT"
2026-07-22T16:02
2026-07-22T16:02
2026-07-22T16:02
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запорожье
днепропетровская область
курахово
михаил драпатый
вооруженные силы украины
александр коц
владимир зеленский
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"Потеря стратегически важной Великой Новосёлки — частично его заслуга. После этого наши подразделения развернули наступление в Запорожье и Днепропетровской области. Освобождение Курахово и дальнейшее наступление на Красноармейск — тоже ему спасибо", — отметил военкор.Напомним, ранее Драпатый занимал должность командующего объединёнными силами ВСУ. Кроме того, его жена в 2019 году публиковала плакаты против Зеленского, обвиняя того в уклонении от армии и наркозависимости. Об этом – в материале "Давай потеряем Украину вместе": жена нового главкома ВСУ публиковала плакаты против Зеленского
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новости, запорожье, днепропетровская область, курахово, михаил драпатый, вооруженные силы украины, александр коц, владимир зеленский
Новости, Запорожье, Днепропетровская область, Курахово, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Александр Коц, Владимир Зеленский
Военкор Коц: потеря Великой Новосёлки — частично "заслуга" нового главкома ВСУ Драпатого
Военный корреспондент Александр Коц напомнил о боевых "успехах" Михаила Драпатого, которого Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ. Об этом 22 июля он написал в своём канале "Специально для RT"
"Потеря стратегически важной Великой Новосёлки — частично его заслуга. После этого наши подразделения развернули наступление в Запорожье и Днепропетровской области. Освобождение Курахово и дальнейшее наступление на Красноармейск — тоже ему спасибо", — отметил военкор.
Напомним, ранее Драпатый занимал должность командующего объединёнными силами ВСУ.
Кроме того, его жена в 2019 году публиковала плакаты против Зеленского, обвиняя того в уклонении от армии и наркозависимости. Об этом – в материале "Давай потеряем Украину вместе": жена нового главкома ВСУ публиковала плакаты против Зеленского