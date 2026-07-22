https://ukraina.ru/20260722/davay-poteryaem-ukrainu-vmeste-zhena-novogo-glavkoma-vsu-publikovala-plakaty-protiv-zelenskogo-1081738039.html

"Давай [потеряем] Украину вместе": жена нового главкома ВСУ публиковала плакаты против Зеленского

"Давай [потеряем] Украину вместе": жена нового главкома ВСУ публиковала плакаты против Зеленского - 22.07.2026 Украина.ру

"Давай [потеряем] Украину вместе": жена нового главкома ВСУ публиковала плакаты против Зеленского

RT изучил архивные публикации супруги нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Об этом стало известно 22 июля

2026-07-22T15:32

2026-07-22T15:32

2026-07-22T15:34

новости

украина

владимир зеленский

михаил драпатый

марина порошенко

вооруженные силы украины

rt

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055031279_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_b60dcb09cf6fe6c9c89a3c0ace19aec0.jpg

В 2019 году она опубликовала плакат с надписью "Давай [ред.– потеряем] Украину вместе" и заявила, что Владимир Зеленский не знает украинского языка, не верит в Бога и не служил в армии. В другой публикации женщина утверждала, что главу киевского режима "отмазал от армии папа", требовала отправить его на службу и намекала на наркозависимость:"План Порошенко* — вступление в НАТО, а "план" Зеленского — наркотики".После того как Зеленский пришёл к власти, критика прекратилась. Теперь муж автора тех публикаций возглавляет украинскую армию.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*признан террористом и экстремистом

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, михаил драпатый, марина порошенко, вооруженные силы украины, rt, нато