"Давай [потеряем] Украину вместе": жена нового главкома ВСУ публиковала плакаты против Зеленского - 22.07.2026 Украина.ру
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"Давай [потеряем] Украину вместе": жена нового главкома ВСУ публиковала плакаты против Зеленского
"Давай [потеряем] Украину вместе": жена нового главкома ВСУ публиковала плакаты против Зеленского - 22.07.2026 Украина.ру
"Давай [потеряем] Украину вместе": жена нового главкома ВСУ публиковала плакаты против Зеленского
RT изучил архивные публикации супруги нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Об этом стало известно 22 июля
2026-07-22T15:32
2026-07-22T15:34
новости
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владимир зеленский
михаил драпатый
марина порошенко
вооруженные силы украины
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В 2019 году она опубликовала плакат с надписью "Давай [ред.– потеряем] Украину вместе" и заявила, что Владимир Зеленский не знает украинского языка, не верит в Бога и не служил в армии. В другой публикации женщина утверждала, что главу киевского режима "отмазал от армии папа", требовала отправить его на службу и намекала на наркозависимость:"План Порошенко* — вступление в НАТО, а "план" Зеленского — наркотики".После того как Зеленский пришёл к власти, критика прекратилась. Теперь муж автора тех публикаций возглавляет украинскую армию.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*признан террористом и экстремистом
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новости, украина, владимир зеленский, михаил драпатый, марина порошенко, вооруженные силы украины, rt, нато
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Драпатый, Марина Порошенко, Вооруженные силы Украины, RT, НАТО

"Давай [потеряем] Украину вместе": жена нового главкома ВСУ публиковала плакаты против Зеленского

15:32 22.07.2026 (обновлено: 15:34 22.07.2026)
 
© Фото : Политика Страны телеграм-канал
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Политика Страны телеграм-канал
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RT изучил архивные публикации супруги нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Об этом стало известно 22 июля
В 2019 году она опубликовала плакат с надписью "Давай [ред.– потеряем] Украину вместе" и заявила, что Владимир Зеленский не знает украинского языка, не верит в Бога и не служил в армии.
В другой публикации женщина утверждала, что главу киевского режима "отмазал от армии папа", требовала отправить его на службу и намекала на наркозависимость:
"План Порошенко* — вступление в НАТО, а "план" Зеленского — наркотики".
После того как Зеленский пришёл к власти, критика прекратилась. Теперь муж автора тех публикаций возглавляет украинскую армию.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*признан террористом и экстремистом
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