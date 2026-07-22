Уничтожены три боевые группы: Алёхин о провале контратаки ВСУ под Казачьей Лопанью - 22.07.2026 Украина.ру
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Уничтожены три боевые группы: Алёхин о провале контратаки ВСУ под Казачьей Лопанью
Уничтожены три боевые группы: Алёхин о провале контратаки ВСУ под Казачьей Лопанью - 22.07.2026 Украина.ру
Уничтожены три боевые группы: Алёхин о провале контратаки ВСУ под Казачьей Лопанью
На Харьковском направлении российские артиллерия и беспилотники сорвали попытку контратаки 425-го полка "Скала", который скрытно выдвигался к Казачьей Лопани. Уничтожены три боевые группы противника. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-22T14:20
2026-07-22T14:21
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Характеризуя обстановку на Харьковском направлении, Алёхин сообщил, что оборона ВСУ на этом участке заметно просела. Попытка 425-го полка "Скала" скрытно выдвинуться из лесного массива у Бугаевки вдоль железной дороги к Казачьей Лопани и наладить взаимодействие на просевшем участке не удалась благодаря своевременному обнаружению разведкойПо данным Алёхина, противник был своевременно обнаружен разведкой. "Своевременно были обнаружены нашей разведкой. Артиллерия и беспилотники нанесли плотный упреждающий удар. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение трех боевых групп противника", — уточнил он.Он напомнил, что 425-й полк "Скала" хорошо известен в медийном пространстве, он действует в Харьковской области с весны 2025 года. Согласно официальным данным, это подразделение часто упоминалось в сводках о потерях и нарушениях. В конце июня Госбюро расследований Украины (ГБР) инициировало проверку в отношении личного состава "Скалы" из-за возможных превышений полномочий и насильственных действий, подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.Про перестановки в командовании ВСУ — в материале Дмитрия Ковалевича "До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ на сайте Украина.ру.
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Уничтожены три боевые группы: Алёхин о провале контратаки ВСУ под Казачьей Лопанью

14:20 22.07.2026 (обновлено: 14:21 22.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На Харьковском направлении российские артиллерия и беспилотники сорвали попытку контратаки 425-го полка "Скала", который скрытно выдвигался к Казачьей Лопани. Уничтожены три боевые группы противника. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Характеризуя обстановку на Харьковском направлении, Алёхин сообщил, что оборона ВСУ на этом участке заметно просела.
Попытка 425-го полка "Скала" скрытно выдвинуться из лесного массива у Бугаевки вдоль железной дороги к Казачьей Лопани и наладить взаимодействие на просевшем участке не удалась благодаря своевременному обнаружению разведкой
По данным Алёхина, противник был своевременно обнаружен разведкой. "Своевременно были обнаружены нашей разведкой. Артиллерия и беспилотники нанесли плотный упреждающий удар. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение трех боевых групп противника", — уточнил он.
Он напомнил, что 425-й полк "Скала" хорошо известен в медийном пространстве, он действует в Харьковской области с весны 2025 года. Согласно официальным данным, это подразделение часто упоминалось в сводках о потерях и нарушениях.
В конце июня Госбюро расследований Украины (ГБР) инициировало проверку в отношении личного состава "Скалы" из-за возможных превышений полномочий и насильственных действий, подчеркнул собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.
Про перестановки в командовании ВСУ — в материале Дмитрия Ковалевича "До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ на сайте Украина.ру.
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