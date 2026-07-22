https://ukraina.ru/20260722/unichtozheny-tri-boevye-gruppy-alkhin-o-provale-kontrataki-vsu-pod-kazachey-lopanyu-1081732316.html

Уничтожены три боевые группы: Алёхин о провале контратаки ВСУ под Казачьей Лопанью

Уничтожены три боевые группы: Алёхин о провале контратаки ВСУ под Казачьей Лопанью - 22.07.2026 Украина.ру

Уничтожены три боевые группы: Алёхин о провале контратаки ВСУ под Казачьей Лопанью

На Харьковском направлении российские артиллерия и беспилотники сорвали попытку контратаки 425-го полка "Скала", который скрытно выдвигался к Казачьей Лопани. Уничтожены три боевые группы противника. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-22T14:20

2026-07-22T14:20

2026-07-22T14:21

новости

харьковская область

украина

геннадий алехин

главные новости

главное

новости сво

сводка сво

новости сво россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078971729_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_672224424cb4072750c97c2c5fc6027d.jpg

Характеризуя обстановку на Харьковском направлении, Алёхин сообщил, что оборона ВСУ на этом участке заметно просела. Попытка 425-го полка "Скала" скрытно выдвинуться из лесного массива у Бугаевки вдоль железной дороги к Казачьей Лопани и наладить взаимодействие на просевшем участке не удалась благодаря своевременному обнаружению разведкойПо данным Алёхина, противник был своевременно обнаружен разведкой. "Своевременно были обнаружены нашей разведкой. Артиллерия и беспилотники нанесли плотный упреждающий удар. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение трех боевых групп противника", — уточнил он.Он напомнил, что 425-й полк "Скала" хорошо известен в медийном пространстве, он действует в Харьковской области с весны 2025 года. Согласно официальным данным, это подразделение часто упоминалось в сводках о потерях и нарушениях. В конце июня Госбюро расследований Украины (ГБР) инициировало проверку в отношении личного состава "Скалы" из-за возможных превышений полномочий и насильственных действий, подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.Про перестановки в командовании ВСУ — в материале Дмитрия Ковалевича "До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ на сайте Украина.ру.

харьковская область

украина

харьковскийфронт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, украина, геннадий алехин, главные новости, главное, новости сво, сводка сво, новости сво россия, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, военный эксперт, харьковскийфронт