Россия жёстко обломала Запад: их коварные замыслы пошли прахом
13:43 22.07.2026 (обновлено: 13:50 22.07.2026)
Директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований имени Джеймса Мартина Ханна Нотте констатировала провал попыток изолировать Москву. Об этом 22 июля она написала в статье для The New York Times
"Многие ждали, что Россия станет заклятым врагом. Но вскоре её противникам стало ясно, что страна никуда не денется. Отчуждение от Европы компенсировалось всё более тесными отношениями со странами глобального Юга. Что бы ни делал Запад, Россия не уступит", — подчеркнула эксперт.
По её словам, Москва с начала украинского конфликта обрела поддержку незападных стран и, несмотря на беспрецедентные санкции, "более чем способна оставаться на плаву".
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