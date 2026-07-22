https://ukraina.ru/20260722/rossiya-zhstko-oblomala-zapad-ikh-kovarnye-zamysly-poshli-prakhom-1081729324.html

Россия жёстко обломала Запад: их коварные замыслы пошли прахом

Россия жёстко обломала Запад: их коварные замыслы пошли прахом - 22.07.2026 Украина.ру

Россия жёстко обломала Запад: их коварные замыслы пошли прахом

Директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований имени Джеймса Мартина Ханна Нотте констатировала провал попыток изолировать Москву. Об этом 22 июля она написала в статье для The New York Times

2026-07-22T13:43

2026-07-22T13:43

2026-07-22T13:50

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"Многие ждали, что Россия станет заклятым врагом. Но вскоре её противникам стало ясно, что страна никуда не денется. Отчуждение от Европы компенсировалось всё более тесными отношениями со странами глобального Юга. Что бы ни делал Запад, Россия не уступит", — подчеркнула эксперт.По её словам, Москва с начала украинского конфликта обрела поддержку незападных стран и, несмотря на беспрецедентные санкции, "более чем способна оставаться на плаву".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия "в состоянии наступления"? Сырский передал Драпатому проблемы. Хроника событий на утро 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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