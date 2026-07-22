Польше сделали предложение насчет предназначавшихся Киеву истребителей - 22.07.2026 Украина.ру
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Польше сделали предложение насчет предназначавшихся Киеву истребителей
Польше сделали предложение насчет предназначавшихся Киеву истребителей - 22.07.2026 Украина.ру
Польше сделали предложение насчет предназначавшихся Киеву истребителей
Одна из стран НАТО предложила Польше передать ей советские истребители МиГ-29, которые предназначались Украине, заявил замминистра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RadioZet
2026-07-22T14:55
2026-07-22T14:56
новости
польша
украина
киев
нато
ввс
миг-29
минобороны
мир без границ
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"Мы получили предложение со стороны одного из наших союзников по НАТО. В то же время на первом плане стоят наши переговоры с Украиной", - сказал Залевский.При этом он уклонился от ответа на вопрос, идет ли речь о Болгарии.Ранее РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник информировало, что Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29, так как Варшава отказывается их ремонтировать.В декабре прошлого года оборонное ведомство Польши сообщило о планах передать Украине от шести до восьми истребителей МиГ-29, которые Польша должна была вывести из эксплуатации до конца 2025 года. Всего из состава польских ВВС планировалось вывести 14 самолетов этого типа.В июне замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик заявил, что Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, пока Киев не предоставит Варшаве доступ к своим технологиям по производству и борьбе с БПЛА. В свою очередь в Киеве выразили заинтересованность в модернизированных истребителях, обновление которых Варшава отказалась делать за свой счет.Подробнее - в материале МиГ-29 с четырьмя флагами: как советский истребитель послужил ГДР, ФРГ, Польше и Украине на сайте Украина.ру.
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новости, польша, украина, киев, нато, ввс, миг-29, минобороны, мир без границ
Новости, Польша, Украина, Киев, НАТО, ВВС, МиГ-29, Минобороны, Мир без границ

Польше сделали предложение насчет предназначавшихся Киеву истребителей

14:55 22.07.2026 (обновлено: 14:56 22.07.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОткрытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2015
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2015 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Одна из стран НАТО предложила Польше передать ей советские истребители МиГ-29, которые предназначались Украине, заявил замминистра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RadioZet
"Мы получили предложение со стороны одного из наших союзников по НАТО. В то же время на первом плане стоят наши переговоры с Украиной", - сказал Залевский.
При этом он уклонился от ответа на вопрос, идет ли речь о Болгарии.
Ранее РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник информировало, что Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29, так как Варшава отказывается их ремонтировать.
В декабре прошлого года оборонное ведомство Польши сообщило о планах передать Украине от шести до восьми истребителей МиГ-29, которые Польша должна была вывести из эксплуатации до конца 2025 года. Всего из состава польских ВВС планировалось вывести 14 самолетов этого типа.
В июне замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик заявил, что Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, пока Киев не предоставит Варшаве доступ к своим технологиям по производству и борьбе с БПЛА. В свою очередь в Киеве выразили заинтересованность в модернизированных истребителях, обновление которых Варшава отказалась делать за свой счет.
Подробнее - в материале МиГ-29 с четырьмя флагами: как советский истребитель послужил ГДР, ФРГ, Польше и Украине на сайте Украина.ру.
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